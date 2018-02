Seksualitātes norma un vingrinājums “Kāda ir mana seksualitāte”

Foto - Shutterstock.com

Ja tev radies jautājums: vai mana seksualitāte ir normāla, vai tas, kam dodu priekšroku seksā, ir normāli un kas vispār mūsdienu pasaulē seksā ir norma, bet kas – jau patoloģija, šis raksts būs tev noderīgs.

Ir vairāki viedokļi, no kuriem var aplūkot seksualitātes normu, stāsta psiholoģe Larisa Bandura.

Piemēram, no reliģijas viedokļa normālas seksuālās attiecības ir tās, kurās mēs stājamies, lai ieņemtu bērnu. Protams, dažādos reliģiskos virzienos pret to var izturēties atšķirīgi, bet, kopumā var teikt tā.

No bioloģijas viedokļa normālas seksuālās attiecības ir savstarpēji papildinošas vīrieša un sievietes attiecības. Tātad homoseksualitāte bioloģiskajā nozīmē nav norma.

Ja izmantosi juridisku kritēriju, tad norma būs viss, kas nav pretrunā ar likumu un netraucē sabiedrībai.

Es apskatu seksualitātes normu no psiholoģijas, psihoterapijas, geštaltterapijas viedokļa. Manuprāt, labs ir viss, kas konkrēti šiem diviem cilvēkiem ir labs. Manuprāt, seksualitāte ir norma, ja cilvēki labprātīgi, bez piespiešanas iesaistās seksuālās attiecībās, nejūtoties par to vainīgi un nepiedzīvojot partnera manipulācijas, kad tas ir jauki un stiprina pašapziņu. Ja attiecības nekaitē veselībai, sabiedrībai, kopienai vai citiem cilvēkiem.

Piemēram, ja esmu attiecībās ar vīrieti un mēs kopā nodarbojamies ar svingu, viņam tas patīk, man patīk, viss jauki, viss ir labi. Bet ja es no šī vīrieša izšķiros, satieku citu un viņam nepatīk svingeri, viņam tas pat riebjas, viņš to dara ar piespiešanos. Brīžos, kad es sāku manipulēt ar viņu vai draudu, ka pametīšu viņu, ja mēs ar to nenodarbosimies – tā vairs nav norma. Tas nozīmē, ka vienmēr jāaplūko divi cilvēki: ja abiem tas patīk, tad tas ir labi.

Jau mūsu mīļais tēvocis Freids sacījis, ka vienīgā perversija seksā ir tā trūkums. Tāpēc paļaujies tikai uz sevi un savu seksualitāti, savām vajadzībām seksā.

Lai labāk izprastu savu seksualitāti, piedāvāju vienkāršu vingrinājumu.

Vingrinājums “Kāda ir mana seksualitāte”

Vislabāk vingrinājumu izpildīt kopā ar partneri vai darīt vienatnē un lūgt partneri veikt uzdevumu viņam ērtā laikā.

Paņem pildspalvu, papīru un uzraksti stabiņā, vairākos stabiņos vai vienā rindiņā (kā tev ērtāk) visus vārdus, kuri tev asociējas ar seksu un seksualitāti.

Piemēram: apakšbiksītes, vīrietis, rokas, uzbudinājums, acis, kaislība, piedzīvojumi… Raksti visu, kas nāk prātā, pat ja šķiet, ka tas īsti neatbilst situācijai. Piemēram, vārds “piedzīvojums” – no pirmā acu uzmetiena, šķiet, ka tas nav par seksu, bet ar šo vārdu var saistīties noteiktas asociācijas. Ceļojuma laikā atgadījās kāds piedzīvojums un tas beidzās ar grandiozu seksu. Tas ir, raksti visu, kas nāk prātā, analizēsi vēlāk. Dod sev iespēju fantazēt, pilnīgi nododies šim procesam. Tikai pēc tam, kad esi izpildījusi šo uzdevuma daļu, pārej pie otrās.

Vingrinājuma otrā daļa: ņem vēl vienu papīra lapu un sadali to četros stabiņos. Pirmā virsraksts: “Viss, kas uzbudina mani”. Otrais stabiņš – “Viss, kas man nepatīk”, trešais – “Viss, kas satrauc mani” un ceturtais – “Viss, no kā es baidos, negribu pat pamēģināt”. Nākamais posms būs asociatīvu vārdu, kurus sarakstīji pirmajā lapā, salikšana pa šiem četriem stabiņiem. Pabeidz vingrinājuma otro daļu un tikai tad ķeries pie trešās.

Trešajā daļā nepieciešama seksuālā partnera vai draudzenes, kurai uzticies (ja pašlaik nav partnera) palīdzība. Pamīšus ar partneri jālasa visi vārdi no saraksta. Vispirms var nolasīt visas asociācijas no pirmās lapas un pēc tam apspriest to, kas tev patīk un kas nepatīk. Kad izrunāsi šos vārdus, mēģini ieklausīties sevī, ko jūti, cik viegli vai grūti ir izrunāt kādu vārdu, vai pēc vārda izteikšanas izjūti kaunu, uzbudinājumu vai jūties neveikli. Var pat gadīties, ka kādu no vārdiem vispār nespēsi izrunāt skaļi. Ja nepieciešama pauze, izmantojiet to.

Pildi vingrinājumu lēnām. Steigā izrunāti vārdi: apakšbiksītes, vīrietis, sekss, bauda, kaislība u.tml. nedos rezultātu. Jūs varat apspriest katru vārdu, uzdot jautājumus savam vīrietim vai sievietei. Centies saprast, ko vārds-asociācija grib pateikt? Kāpēc vārds “ceļojums” – tas ir par seksu – jautā, atbildi? Aiz katra vārda var slēpties vesels stāsts. Ja jums izdosies izpildīt vingrinājumu tādā izvērstā veidā, jūs varēsiet daudz labāk saprast un pamanīt viens otra seksuālās izvēles. Jūsu pāra seksualitāte varēs ievērojami palielināties, mainīties, šajā procesā parādīsies vēl lielāka enerģija.

Rūpīgi ieklausies partnerī, izrādi savas emocijas. Mēģini šajā brīdī nenosodīt, nekaunēties, klausīties neitrāli, it kā tas nebūtu saistīts ar tevi. Vienkārši klausies par to, kā viņš to visu jūt un saprot. Mēģini izslēgt domas: “Nu, kā tas var būt?” Vienkārši jūti, šis vingrinājums ir tieši vērsts uz jūtām, emocijām un sajūtām.

Izskatiet ar partneri visus četrus stabiņus. Iespējams, kaut kas jūs pārsteigs, jo tik daudzus gadus esat kopā, bet viņa sarakstā ieraudzīsi ko jaunu un nezināmu. Bieži partneri saka: “Pirmo reizi no tevis to dzirdu”, “pirmo reizi uzzināju to no tevis”, lai gan cilvēki dzīvo trīs, piecus, desmit gadus kopā.

Ieklausieties sevī un savās vēlmēs, jo tas ir ļoti svarīgi!

Avots: psy-practice.com