Kā tikt galā ar nepatīkamām domām – septiņas metodes

Tās neļauj mums naktī gulēt un apstulbina dienā, uzrodoties pēkšņi kā zibens no skaidrām debesīm. Nepatīkamās domas dažreiz ir briesmīgākas nekā notikumi, kuri tās izraisīja – no tām ir ārkārtīgi grūti atbrīvoties. Daži cilvēki tērē tām pat vairākas stundas dienā! Kā varētu novērst sliktās domas?

Izrādās, ka ir vairākas metodes, kas palīdzēs bloķēt sliktu domu parādīšanos vai tikt galā, ja tās jau atnākušas. Lielāko daļu no šīm metodēm piedāvā amerikāņu psihologs Daniels Vegners, kurš veltījis šai problēmai desmitiem gadu no savas dzīves.

1. Pārslēdzieties

Nemēģiniet nedomāt par balto mērkaķi – domājiet par melnu. Vēl labāk – par violetu flamingo. Mēģiniet pārslēgt savas domas uz kādu citu lietu, par kuru jums arī patīk domāt, bet kam ir pozitīva nozīme. Ieviesiet dažas domas “ar turpinājumu”, kas rada arvien jaunus jautājumus un nepieciešamību uz tiem atbildēt – un tādēļ izraisa pilnīgi citu domu plūsmu. Vai taisnība, ka Bredam Pitam ir silikona muskuļi? Es to kaut kur lasīju. Bet ja tā, tad kā viņš tos izmanto? Silikons taču nevar sarauties kā īsti muskuļi – vai varbūt ir kāds veids, kā likt to darīt? Un ir arī sazvērestības teorija, ka mūsu Zeme patiesībā ir plakana un tikai ļaunie zinātnieki jau vairākus gadsimtus mūs pārliecina par tās sfēriskumu. Pagaidiet, bet kā tad ar satelīta attēliem un uzņēmumiem no kosmosa? Tos viltojuši tie paši zinātnieki. Kā tad ar poliem? Pols ir tikai viens – Ziemeļu – tas atrodas plakanā diska centrā un diska malās ir ledāji, kurus zinātnieki sauc par Antarktīdu. Un tā tālāk – drīz vien šī murgu straume aiznesīs jūs pilnīgi jaunā virzienā.

2. Izvairieties no stresa

Daži cilvēki uzskata, ka spēcīgas emocijas palīdzēs tikt galā ar uzmācīgām domām – piemēram, skandāls ar kaimiņiem vai skrējiens kailam pa naksnīgo pilsētu ziemā. Tomēr pētījumi liecina, ka jo lielāku satricinājumu savam prātam jūs dodat ar emocijām, jo vājāks tas būs nevēlamo domu “invāzijas” priekšā. Gluži pretēji, mēģiniet nomierināties un atpūsties – jo vairāk jums spēka un labākā stāvoklī jūsu smadzenes, jo lielākas izredzes atvairīt nepatīkamo domu uzbrukumu.

3. Atlieciet sliktās domas

Vienojieties ar slikto domu – jūs noteikti pievērsīsit tai uzmanību, bet tikai vēlāk. Savā ikdienas grafikā iekļaujiet “pusstundu sāpīgām pārdomām” – bet ne pirms gulēšanas, labāk darba dienas vidū. Pusdienas pārtraukumā padomājot par to, kas jūs satrauc, atkal pievēršoties darbam, jūs ātri vien novērsīsieties no problēmām. Agrāk vai vēlāk zemapziņa pieradīs, ka uzmācīgajām sliktajām domām atvēlēts savs laiks ar stingri noteiktiem rāmjiem, un ar tām vairs nemocīs jūs citos laikos. Tagad var padomāt, kā izgaiņāt sliktās domas arī noteiktajos laikos.

4. Koncentrējieties uz uzmācīgo domu

Kādu dienu pie izcilā ārsta Abu Ali ibn-Sina atnāca pacients, kurš sūdzējās par plakstiņa raustīšanos. Ārsts ieteica viņam diezgan apšaubāmu līdzekli: katru stundu speciāli mirkšķināt vainīgo plakstiņu. Pacients pasmīnēja, tomēr solīja stingri ievērot teikto. Dažas dienas vēlāk viņš atnāca, lai pateiktos ārstam. Ārsta lietotā metode darbojas pēc principa “no pretējā” un to var izmantot arī uzmācīgo domu gadījumā – kad jūs piemeklē nepatīkama doma, mēģiniet to pārdomāt no visiem aspektiem, lieciet sev baidīties, ka doma izvairīsies no jums un drīz jutīsiet, ka tās iedarbība vājinās un pati grib no jums aizbēgt.

5. Atzīstiet nepatīkamo domu neizbēgamību

Vēl viena metode, daļēji līdzīga iepriekšējai – aizstāt bailes par domas uzrašanos ar pilnīgu vienaldzību pret to. Iemācieties domāt par to kā kaut ko ārēju, piemēram, ja tā ir doma, ka pametis mīļotais cilvēks, iztēlojieties, ka tai nav nekāda sakara ar šo cilvēku, ka doma pastāv pati par sevi: tagad es eju gulēt un atkal pie manis atnāks mana Doma Nr. 1. Pieradiniet sevi pie tā, ka šī doma neattīstās un nepasaka neko jaunu – tā vienkārši nāk un iet, tāpat kā nāk un iet pusnakts vai ziema. Ļoti drīz jūs jutīsiet, ka doma patiešām jūs atstāj.

6. Meditējiet

Meditācija ir lielisks veids, kā organizēt savu apziņu, padarot domas kontrolējamas. Praktizējiet to katru dienu, cenšoties panākt pilnīgu domu trūkumu. Tas nav vienkārši, bet, ja to iemācīsieties, varēsiet izsaukt šo stāvokli pēc vēlēšanās, arī tajā dienas laikā vai situācijā, kad esam visneaizsargātākie pret uzmācīgām domām. Ja sliktā doma nesaņem atbalstu tādā veidā, ka atvēlat tai vietu jūsu smadzenēs, tā sāk vājināties un drīz vien izzūd.

7. Padomājiet par saviem mērķiem

Ar ko slikta doma atšķiras no gāzes? Gāze, kā zinām no fizikas mācību grāmatas, aizņem visu paredzēto tilpumu, bet slikta doma – arī neparedzēto… Nepatīkamā doma liek koncentrēties uz to, aizmirstot, ka pasaulē ir tik daudzas labas lietas, par kurām domāt ir daudz patīkamāk. Uzmācīgās domas īpaši mīl cilvēkus, kuriem nav ne lielu dzīves mērķu, ne interesantu hobiju. Izvediet sevi no skumjām pārdomām, domājot par ceļu uz panākumiem, par to, kas sniedz jums gandarījumu. Ja pacentīsieties, pamazām pieradināsiet sevi pie pozitīviem sapņiem.

