Jau nopērkamas kļavu sulas! Kas vērtīgs šajā dabas limonādē

Foto-Shutterstock

Šogad jau ieurbtas pirmās kļavas. Sulas laiks izbaudīt, uzlabojot arī veselību un atgūstot enerģiju.

Kļavu sula ir dabas limonāde, jo tā var saturēt līdz pat 10% cukura, parasti gan tas ir ap 3%. Ne velti no tās iegūst dabīgo saldinātāju – kļavu sīrupu. Tāpēc sulu dzeršana var ne tikai veldzēt slāpes, bet arī sniegt enerģiju, stāsta uztura speciāliste Eva Kataja. “Kļavas sulu dzeršana pavasarī noteikti ir laba doma, jo tā satur gan minerālvielas, gan enzīmus, dažādas organiskās skābes un citus savienojumus, kas labvēlīgi ietekmē mūsu organismu. Tā kā pavasarī organisms nereti ir saguris, papildu uzturvielu piegāde nāks tikai par labu. Protams, minerālvielu koncentrācija nav pārāk liela, taču proporcionāli visvairāk kļavu sulā ir mangāns un kālijs, un nedaudz ir arī magnijs un kalcijs.”

Kļavu sulā esošais dabīgais cukurs, organiskās skābes, miecvielas, vitamīni un citas bioloģiski aktīvās vielas var palīdzēt mazināt sāpes un stīvumu locītavās, kā arī uzlabot gremošanu. Sulai piemīt tonizējoša, urīndzenoša, pretiekaisuma, atkrēpošanas, organismu spēcinoša un brūces dziedinoša iedarbība. Līdzīgi bērzu sulai, tā veicina vielmaiņu atkritumproduktu izvadīšanu. Šī sula atšķirībā no bērzu sulas ir jāizdzer uzreiz un nav ilgstoši glabājama.

“Kļavu sulas nav alerģisks produkts, tāpēc tās var dot gan bērniem, gan grūtniecēm, gan arī visiem pārējiem. Cik daudz sulas drīkst vai vajag dzert? Tam nekādi limiti nav noteikti, tāpēc to var droši dzert tik, cik gribas, un tik ilgi, kamēr sulas tek. Vienīgi der atcerēties, ka sulām piemīt urīndzenoša iedarbība,” stāsta Kataja.

Urīndzenošās īpašības var palīdzēt no organisma izvadīt lieko ūdeni, samazināt tūskas un šķidruma uzkrāšanos vēdera dobumā. Tomēr šī paša iemesla dēļ ar sulu lietošanu nevajadzētu īpaši aizrauties, ja ir akūts nieru vai urīnpūšļa iekaisums un ja ir urīna izvadīšanas traucējumi prostatas palielināšanās dēļ.

Visveselīgākās kļavu sulas ir četras līdz piecas stundas no tecēšanas brīža, un būtu ieteicams tās dzert šajā laikā.

Tomēr, ja sula tek labi un tās ir daudz, to var izmantot ne tikai svaigā veidā, piemēram, ūdens vietā, pagatavojot tēju un kafiju vai sasaldējot un izmantojot kokteiļos vai dzērienu atdzesēšanai vasarā. Protams, termiski apstrādājot, sula zaudē daļu sava veselīguma, tomēr svarīgie mikroelementi tajā saglabājas. Tāpat arī no mūsu platuma grādos tecinātās kļavu sulas iespējams pagatavot kļavu sīrupu, ilgstoši to vārot. Tas lieti noderēs pie pankūkām vai brokastu putras.