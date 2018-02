Uzziniet “Gada balvas medicīnā 2017” nominantus

Uzziņai: Ceremoniju skatīt varēs LNT kanālā 11. februārī plkst. 15.45.

9. februārī plkst. 19.00 kultūras pilī „Ziemeļblāzma” norisināsies nozīmīgākais gada notikums medicīnas nozarē – „Gada balvas medicīnā 2017” pasniegšanas ceremonija. Šī balva ir paldies medicīnas speciālistiem par ieguldīto darbu, un to ik gadu februārī pasniedz Latvijas Ārstu biedrība.

Gada balvas uzvarētājus nosaka Latvijas iedzīvotāji elektroniskā balsojumā. Šogad balsotāju aktivitāte bija īpaši augsta, kopumā tika saņemtas 12 225 balsis. Čaklākie balsotāji kā allaž ir latgalieši, kas par saviem ārstiem un māsiņām balsojuši ar lielu entuziasmu. Tāpat neatpaliek rīdzinieki, jelgavnieki un jūrmalnieki. „Gada balva medicīnā” tiek pasniegta 13 nominācijās, no kurām septiņās apbalvojamos izvirza Latvijas iedzīvotāji. Šis pasākums gadu gaitā kļuvis platformu, kurā satiekas gan mediķi, gan pacienti, apliecinot to, ka vienotībā var ne tikai ārstēt slimības, bet arī palīdzēt risināt sasāpējušus medicīnas nozares jautājumus. Latvijas Ārstu biedrībai ir svarīgi novērtēt un pateikt paldies tiem medicīnas nozares cilvēkiem, kas joprojām nepadodas un stāv cilvēka veselības sardzē. Viņi glābj un ārstē, palīdz nākt pasaulē dzīvībai un to saglabāt.

„Gada balvas medicīnā 2017” nominanti:

Gada ārsts:

Ārija Zvaigzne, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, Vidzemes slimnīca, Valmiera

Silvija Paraščiņaka, ģimenes ārste, Silvijas Paraščiņakas ģimenes ārsta prakse, Malta

Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts, internists, Staļģene

Gada zobārsts:

Edgars Sēja, zobārsts, mutes, sejas un žokļu ķirurgs, RSU Stomatoloģijas institūts, Rīga

Nataļja Bišlere, zobārste, SIA „DentaNata”, Valka

Modrīte Januševska, zobārste, Daugavpils zobārstniecības poliklīnika

Gada farmaceits:

Ilze Vilciņa, farmaceite, „Mēness aptieka”, Aizkraukle

Īrisa Līcīte, farmaceite, „Euroaptieka”, Rīga

Inta Olte, farmaceite, „Benu aptieka”, Ērgļi

Gada funkcionālais speciālists:

Ivars Zbitkovskis, fizioterapeits, Ogres rajona slimnīca

Vineta Mihailova, ergoterapeite, Veselības centru apvienība „Elite”, Rīga

Ilona Dorofejeva, fizioterapeite un kraniosakrālā terapeite, „Veselības centrs 4”, Rīga

Gada ārsta palīgs:

Inita Padoma, ārsta palīdze, māsa, Signes Kaktiņas ģimenes ārsta prakse, Ogre

Laima Mūrniece, ārsta palīdze, Evijas Sporānes ģimenes ārsta prakse, Dursupe

Gunta Romka, ārsta palīdze, Modrītes Silaunieces ģimenes ārsta prakse, Balvi

Gada māsa:

Inese Beitāne, māsa, Tukuma slimnīca

Mārīte Kārkla, māsa, Elejas doktorāts

Valda Caune, māsa, Paula Stradiņa KUS Onkoloģijas klīnika, Rīga

Gada vecmāte:

Līga Rainska, vecmāte, Jūrmalas slimnīca, Bulduri

Rasma Kaminska, vecmāte, Dobeles un apkārtnes slimnīca

Sanita Zemīte, vecmāte, Jelgavas pilsētas slimnīca

Šogad balva tiek pasniegta jau astoto reizi, un katras nominācijas uzvarētājs saņems galveno balvu – mākslinieka Armanda Jēkabsona veidotu statueti Dzīvības asnu, kas ir kā atgādinājums par dzīvības un veselības vienotību.

„Gada balva medicīnā” tiks pasniegta arī nominācijā „Gada docētājs medicīnā”, kurā par saviem pasniedzējiem balso medicīnas studenti. Svinīgajā ceremonijā tiks paziņots arī „Gada cilvēks medicīnā” un „Gada slimnīcas” titula saņēmējs. Savukārt „Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā” tiks pasniegta osteorefleksoterapeitam profesoram Georgam Jankovskim un ķirurgam docentam Ojāram Uldim Aleksim. Šajās nominācijās uzvarētājus nosaka Latvijas Ārstu biedrības ekspertu vērtējums.

„Gada balvas medicīnā 2017” svinīgais pasākums notiks kultūras pilī „Ziemeļblāzma” 2018. gada 9. februārī plkst. 19.00. To vadīs infektoloģe, LĀB valdes locekle profesore Angelika Krūmiņa, nefrologs, LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš un ārsts rezidents Jānis Vētra. Vakaru muzikāli kuplinās solisti Ginta Krievkalna, Elza Rozentāle, Juris Jope, Goran Gora, ārsts Dins Sumerags, komponists Jānis Lūsēns, profesors Dzintars Mozgis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas koris u.c.