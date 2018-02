Eksperiments: Mīnus astoņi centimetri viduklī divu nedēļu laikā ar pašmasāžu

Ekrānšāviņš no Youtube.com

Vēdera apjomus var mazināt ne tikai ar uztura un vingrojumu palīdzību, bet arī ar pašmasāžu. Lūk, divi eksperimenta dalībnieki divas nedēļas divas reizes dienā veica masāžas meistares Oļonas Tkačenko ierādīto masāžu un centimetri kusa, rāda ukraiņu raidījumā “Viss būs labi”. 15 minūtes dienā un “vēderriepas” problēma tiks mazināta.

Eksperimenta tīrībai tā dalībnieki nemainīja ikdienas paradumus. Kaut gan, protams, vienmēr vislabāk visu darīt kompleksi – gan masēt vēderu, gan vingrot, gan pārdomāti ēst.

Pietiek veltīt 15-20 minūtes dienā problēmzonām un jau pēc divām nedēļām noteikti būs pirmie rezultāti.

Tā saucamais “glābšanas riņķis” jeb tauku slānis ap vēderu patiešām grūti “iet nost”, tievējot tas samazinās pēdējais.

Ir divu veidu tauku – zemādas tauki un viscerālie tauki, kas ir ap iekšējiem orgāniem. Un iedarbības metodes uz tiem atšķiras, skaidro masāžas meistare.

Viscerālie tauki mums nav acīm redzami, bet ir veselībai bīstami. Tie ir hormonāli aktīvi tauki, kas bloķē testosterona izstrādi vīriešiem. Tā sekas ir, kā to vīrieši mīļi dēvē, alus vēderiņš. Taču patiesībā tas rada insulta un infarkta riskus, kā arī ir saistīti ar onkoloģiskajām slimībām. Pluss ir tāds, ka no šiem taukiem ir vieglāk tikt vaļā nekā no zemādas taukiem. Savukārt zemādas tauki nav bīstami veselībai, taču ar tiem ir grūtāk cīnīties.

Kā cīnīties ar liekajiem taukiem, ar masāžas palīdzību

Šajā metodē uz taukiem iedarbojas mehāniski, tas ir vienkārši un efektīvi.

Eksperimenta dalībnieki bija divi brīvprātīgie – vīrietis un sieviete, kas divas nedēļas divas reizes dienā pa 15 minūtēm veica šo masāžas kompleksu. Masiere paskaidro, ka to var veikt vai nu no rīta vai vakarā, vai abos šajos laikos.

Olgai liekais svars pieauga pēc šķiršanās. Viņas vēdera apkārtmērs eksperimenta sākumā bija 103 centimetri. Aleksandra alus vēders ir ap 100 centimetriem plats.

Eksperimenta tīrībai tā dalībnieki nemainīja savus ikdienas paradumus, vienkārši tikai iekļāva ikdienā speciālo masāžu.

Kā masāžu veic. No rīta masāžu sāk pēc pamošanās. Masāžu nevajag veikt pēc ēšanas – vēlākā maltīte var būt stundu pirms vai 1,5-2 stundas pēc ēšanas.

Guļ gultā, labāk saliec kājas, lai vēders būtu atslābināts un ar kniebjošām kustībām sāk vēderu masēt pulksteņrādītāja virzienā. Sākumā to dara viegli vieglītēm. Lai tas nebūtu haotiski, masēt var pulksteņrādītāja virzienā, apļus samazinot. To var darīt ar abām rokām. Pēc minūtes pusotras kniebienus padara spēcīgākus tā, ka āda paliek nedaudz sārta. Un piecas minūtes šādi vēderu izknaiba. Ar to panāk, ka zonai vairāk pieplūst asinis, kas sagatavos vēderu nākamajai, jau spēcīgākai iedarbībai uz vēderu. Šādi visvairāk iedarbojas uz zemādas taukiem.

Pēc ādas izknaibīšanas dodas uz dušu un… turpina! Ar dušas strūklu masē vēderu pulksteņrādītāja virzienā, sānus var no augšas uz leju masēt vai arī pa limfas atteces ceļu. Tāpat var regulēt ūdens temperatūru, mainot no vēsa uz siltu – tas palīdzēs ādai kļūt elastīgākai un trenēs asinsvadus. Norīvē vēderu ar dvieli un… turpina!

Trešo masāžas daļu var pildīt (jau sausā veidā), sēžot vai guļot. Kājas saliektas, ja poza ir guļus un starp pirkstiem rullē tauku slānīti uz augšu un uz leju, it kā izspiežot visu lieko. Var pieļaut nedaudz sāpīgas sajūtas. Protams, nevajag krist galējībās. Zilumiem pēc masāžas nevajadzētu būt.

Pēc tam vēderu noglāsta pulksteņrādītāja virzienā, nomierina.

Nākamais paņēmiens – vienu roku tur dūrē, otra plauksta atvērta un starp dūri un atvērto plaukstu berzē tauku slānīti. Atkal to dara pulksteņrādītāja virzienā.

Noslēgumā noglāsta it kā izspiedošām kustībām vēderu no augšdaļas sāniem uz leju, uz centru – tā, kā plūst limfa. Un beigās vēderu atkal noglāsta pulksteņrādītāja virzienā.

Protams, vislabāk masāža strādā, ja papildus ir veselīgs uzturs un fiziskas aktivitātes.

Šo masāžu nedrīkst veikt grūtnieces, kā arī – ja ir kādas diskomforta sajūtas vēdera rajonā vai ir iekšējo orgānu saslimšanas, ja ir paaugstināta temperatūra.

Kā gāja eksperimenta dalībniekiem?

Vai bija grūti ik dienu veikt šo masāžu? Olga atzīst, ka dienās, ka gribējās pagulēt, bija grūtāk, bet tajās, kad viņa atļāvās kaut ko lieku apēst, protams, tas nācās vieglāk. Savukārt Aleksandrs sākumā izjutis pat sāpīgas sajūtas, jo bija teikts, ka jāmasē, lai āda kļūtu sārta. Pirmās divas dienas visu gribējies atmest. No 3.-4. dienas, ja nebija vēl paveikta masāža, jau likās, ka kaut kā trūkst. Īpaši iepatikās ūdens procedūras. Turklāt abi eksperimenta dalībnieki atzīst, ka kļuvuši enerģiskāki.

Pirms divām nedēļām Olgas vēdera apkārtmērs bija 103 centimetri, pēc divu nedēļu pašmasāžas – 99 centimetri. Tātad divu nedēļu laikā viņa “nomasēja” četrus centimetrus. Savukārt Aleksandra viduklis no 100 centimetriem sarucis līdz 92 centimetriem. Tātad viņa viduklis ir par astoņiem centimetriem šaurāks!

Vai tu arī pamēģināsi?