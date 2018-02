Vai sausais šampūns nekaitē?

Shutterstock ilustrācija

“Pēdējā laikā daudzas manas draudzenes aizrāvušās ar tā dēvēto sauso šampūnu. Ir liela izvēle – gan normāliem, gan krāsotiem, gan blondiem matiem. Iepūt, un nekādu bēdu, mati nav jāmazgā. Arī friziere man to ieteica, ļoti labi kuplinot matus. Vai šāds šampūns nav kaitīgs? To tomēr uzreiz neizskalo no matiem. Cik bieži drīkst lietot?”

“Sauso šampūnu var lietot pilnīgi droši. Tas ir lielisks palīgs, braucot ceļojumos, ar to arī var izlīdzēties, ja mati ātri sataukojas,” skaidro matu speciāliste, ārste triholoģe Inga Zemīte. Protams, svarīgi izvērtēt, vai šampūns pietiekami labi pilda savu funkciju, sniedz to, ko pircējs sagaida.

Lai arī sauso šampūnu drīkst lietot, tomēr tas nav īsts šampūns, jo matus nemazgā, bet slēpj to vizuālu sataukošanos. Tādēļ pāriet tikai uz sausā šampūna lietošanu nebūtu pareizi, jo mati ir jāmazgā. Ik pēc 1–2 sausā šampūna lietošanas reizēm mati kārtīgi jāizmazgā parastajā veidā.

Ja taukošanās ļoti izteikta, vēlams pārbaudīt tās iemeslu, jo nereti taukošanās pamatā var būt ādas slimība, hormonāls disbalanss vai kāda infekcija.

“Kaite atbilstoši un pareizi jāārstē, nevis jāaizber ar sauso šampūnu,” uzsver daktere.

Turklāt jāatceras, ka šāds šampūns nav piemērots, ja ir galvas ādas problēma, pušumi un izsitumi. Tas arī nav lietojams, ja pastāv kāda individuāla nepanesības reakcija.