Kāpēc sievietes ir ēdelīgākas?

“Esmu lasījusi, ka sievietei ir tendence apēst vairāk, nekā organismam nepieciešams. Kāpēc tā? Vai vīriešiem ir vieglāk kontrolēt savu ēšanu? Man piemīt diezgan liela ēdelība, vakarā pēc darba paēdu kārtīgas vakariņas, bet arī pēc tam visu laiku gribu kaut ko uzkost. Te cepums, te konfekte, kas sakaltusi trauciņā, te āboli vai žāvētas cidonijas un rieksti… Kā ar šo ēdelību cīnīties, jo man jau tā ir liekais svars, par ko nedaudz pārdzīvoju.”

SIA OnPlate uztura speciāliste Līga Balode uzsver: nav pamatotu pierādījumu, kas liktu domāt, ka sievietes biežāk nekā vīrieši našķējas vai arī apēd vairāk, nekā viņu organismam būtu nepieciešams. Šāds uzskats varētu būt cēlies no tā, ka vīriešu ķermenī dabīgi ir vairāk muskuļaudu; muskuļi sadedzina lielāku kaloriju skaitu nekā tauki, līdz ar to vīriešiem vielmaiņa parasti darbojas ātrāk nekā sievietēm. Tas nozīmē – dienas laikā apēdot vienādu produktu daudzumu, vīrieši vēl iekļautos savā diennakts kaloriju normā, kamēr sievietes jau būtu to pārsniegušas.

Pats svarīgākais priekšnoteikums, lai vēlme vakarā našķēties rimtos, ir kārtīgas, veselīgas un sabalansētas maltītes dienas laikā. Tad, pārnākot mājās, nebūs jācīnās ar pēkšņu izsalkuma sajūtu. Ja dienas laikā esi izsalcis, atnākot mājās, visticamāk, vēlēsies apēst visu, ko ieraudzīsi. Vēl būtu vēlams vakarā sevi nodarbināt: doties pastaigās, satikties ar draugiem vai pavadīt laiku ar ģimenes locekļiem, cenšoties izvairīties no tādām aktivitātēm kā zvilnēšana pie televizora vai tupēšana pie datora, kas varētu veicināt vēlmi nevajadzīgi našķēties.