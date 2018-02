“Spicē” notiks labdarības tirdziņš, lai palīdzētu bērniem, onkoloģijas pacientiem

Publicitātes foto

No 9. līdz 11. februārim, akcijas ,,No sirds sirdij” ietvaros, t/c Spice norisināsies labdarības tirdziņš, kurā varēs iegādāties no sirds darinātus suvenīrus, ziedojot līdzekļus Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai.

Labdarības akcija ,,No sirds sirdij” norisinās jau sesto gadu un tās mērķis ir palīdzēt bērniem ar onkoloģiskām slimībām. Triju nedēļu garumā akcijas atbalstītāji pašu rokām darināja un ziedoja dažādus suvenīrus un rotaļlietas, kurus varēs iegādāties tirdziņā.

Tradicionāli labdarības akcija norisinās februārī, neilgi pirms Valentīndienas un arī rokdarbu tematika ir saistīta ar sirdīm un mīlestību. Apmeklējot tirdziņu, būs iespēja atrast visoriģinālākās, mīļākās un skaistākās dāvanas svētkos.

Akcijas atbalstītāju un ziedotāju vidū ir gan profesionāli mākslinieki, gan skolēni, gan bērnu dārza audzēkņi. Īpašs prieks ir par to, ka ziedojumi saņemti arī no Vācijas, Anglijas un citām valstīm. Tirdziņa apmeklētājus gaida ekskluzīvas, rokām darinātas lelles, elegantas brošas, dizaina trauki, gleznas un citi dekori.

Saziedotos suvenīrus varēs iegādāties labdarības tirdziņā, kas trīs dienas- no 9. līdz 11.februārim- norisināsies t/c Spice otrajā stāvā. Tirdziņā nopērkamajiem suvenīriem nebūs noteikta cena. Katrs interesents to noteiks pats, izvēloties summu, ko vēlas ziedot. Visi saziedotie līdzekļi tiks nodoti Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai.