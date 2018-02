Magoņu violetais, rožlapu rozā… Kur rast dabīgas pārtikas krāsvielas un kā uztaisīt tās pašam?

Arvien vairāk cilvēku meklē dabīgu pārtiku. Izvēloties kūkas un saldumus, kāro tos redzēt skaistus un krāsaini dekorētus, tomēr dabīgus, bez mākslīgi radītām, neveselīgām piedevām.

Daudzi zina un izmanto Lipsku ģimenes saimniecības “Absolūts ēd” pulverus, tie veselīgi papildina ēdienkarti ar vērtīgumu no dārzeņiem, zaļumiem un ogām. Augu krāsvielas piedāvā arī garšvielu tirgotāji, tomēr, lai panāktu vēlamo toni, jāiegādājas prāvs daudzums noteiktas krāsas pulverīša, tātad iznāk visai dārgi. Turklāt šie krāsvielu pulveri mēdz būt pārāk rupja maluma, konditoriem grūti panākt vēlamo rezultātu.

Pirmoreiz Latvijā izveidota dabīgo pārtikas krāsvielu kolekcija no augu pulveriem, kurā ir 20 dažādi toņi. Veģetārās uztura skolas “Vegus” vadītāja Dita Lase izmēģinājusi visas šīs dabīgās krāsvielas un teic, ka jaunizveidoto kolekciju raksturo smalkais malums un pulveru viendabīgums. Turklāt gandrīz visi šie augi darbojas ne vien kā krāsviela, bet arī garšviela, turklāt ir arī tā dēvētie superfūdi jeb produkti ar īpaši augstu uzturvērtību, līdz ar to ēdiens, kam tie pievienoti, kļūst uzturvielām bagātāks.

Kolekcijas izveidē piedalījās divi Latvijas uzņēmumi – garšvielu tirgotājs “Manas Garšas”, kura izveidotāja ir sertificēta uztura speciāliste Baiba Grīnberga, kā arī veģetāra uztura skola “Vegus”.

Šīs dabīgās pārtikas krāsvielas noder gan profesionāliem pavāriem un konditoriem, gan ikvienam, kurš aizraujas ar gatavošanu mājās, rūpējoties, lai ēdiens būtu dabīgs un veselīgs. Tās var pievienot gan saldiem, gan sāļiem ēdieniem – krēmzupām, mērcēm, smūtijiem, saldējumam. Pulveri plaši izmantojami konditorejā – kūku krēmiem, glazūrām, mīklai, ieskaitot šokolādi un bezē.

Toņi ir neierasti koši, tīri un noturīgi. Piemēram, ir vairāki zaļie toņi, tie iegūti no spinātiem, miešu asniem, hlorellas un spirulīnas. Dzeltenie toņi radīti no aprikozēm, samteņu ziediem un kurkuma. Oranžā krāsa iegūta no saldās paprikas un godži ogām, violetā – no magones ziediem un mellenēm, rozā – no dzērvenēm un rožu ziedlapiņām. Krāsvielas var jaukt savā starpā, iegūstot arvien jaunus toņus.

Konditori īpaši uzteic melnos un sarkanos pulverus. Līdz šim šādos toņos bija iegādājamas sintētiskas vai dzīvnieku izcelsmes krāsvielas, taču tās nebija ieteicamas tortēs, kas domātas bērniem, jo varēja izraisīt alerģiskas reakcijas.

Pagatavo mājās augu krāsvielas

Vaicāta, vai arī pats mājās var pagatavot dabīgas krāsvielas, Dita Lase atbild apstiprinoši. Tomēr jārēķinās, ka krāsu toņi neiznāks tik noturīgi. Turklāt tie var mainīt krēma vai konsistenci, tātad ne visam iespējams pievienot, piemēram, augu sulu nevajadzētu likt pie šokolādes vai cukura mastikas. Ja produkts jākarsē, tam jāpievieno skābums vai alkohols, nav iespējams garantēt precīzu toni vai krāsas intensitāti.

Jāzina, ka biezeņi iekrāso intensīvāk un arī garša ir izteiktāka, savukārt sula dod gaišāku krāsu un maigāku garšu. Iegūtās augu krāsas var iejaukt cukurā vai pūdercukurā, alkoholā vai pārtikas glicerīnā. Tās var arī saldēt.

Kādu krāsas un no kā var iegūt: