Par gada notikumu medicīnā atzīst ģimenes ārstu streiku

Foto - LETA

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) “Gada balva medicīnā 2017” nominācijā “Gada notikums medicīnā” tikusi ģimenes ārstu streikam, aģentūru LETA informēja biedrības pārstāve Sendija Burka-Šaicanova.

Pērn pavasarī Latvijas ģimenes ārstu asociācija iesniedza Veselības ministrijā (VM) prasību palielināt ģimenes ārstu, ārstu palīgu un māsu darba atalgojumu, prasīja nesagraut, bet attīstīt Latvijā izveidoto ģimenes ārstu darbības modeli, nodrošināt efektīvu e-veselības sistēmas darbību. Nesagaidot cerēto VM atbildi, 3.jūlijā sākas ģimenes ārstu streiks, kurā dalību reģistrēja vairāk nekā 650 ģimenes ārstu visā Latvijā. Otrajā nedēļā iesaistījās 580 ārstu, bet aptuveni 500 ģimenes ārstu vēlāk turpināja “lēno streiku”. Lai arī streika prasību izpilde tika panākta daļēji, streiks parādīja tā iespējas un deva ieguvumus ģimenes ārstiem un pacientiem, uzskata LĀB.

LĀB “Gada balvu medicīnā 2017” nominācijā “Gada cilvēks medicīnā” saņēma Valsts Asinsdonoru centra direktore Egita Pole, bet par gada slimnīcu tika atzīta Jelgavas pilsētas slimnīca

Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā tika pasniegta osteorefleksoterapeitam profesoram Georgam Jankovskim un ķirurgam docentam Ojāram Uldim Aleksim.

“Gada balvas medicīnā 2017” nominācijā “Gada ārsts” saņēma ģimenes ārste Silvija Paraščiņaka no Maltas, par gada zobārstu atzīta SIA “DentaNata” zobārste Nataļja Bišlere no Valkas, par gada farmaceitu – “Benu aptiekas” darbiniece Inta Olte no Ērgļiem, bet par gada funkcionālo speciālistu – “Veselības centra 4” fizioterapeite un kraniosakrālā terapeite Ilona Dorofejeva.

Nominācijās “Gada cilvēks medicīnā”, “Gada slimnīca”, “Gada notikums medicīnā” un “Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā” uzvarētājus nosaka LĀB ekspertu vērtējums, savukārt pārējās nominācijās balvu ieguvējus noteica ar Latvijas iedzīvotāju elektronisko balsojumu. No pagājušā gada 1.decembra līdz šī gada 14.janvārim ikviens varēja nobalsot par savu labākā mediķa kandidātu dažādās nominācijās. Nominācijā “Gada ārsts” balsots par 1053 ārstiem, bet kopumā sabiedrības balsojumā paldies teikts gandrīz 2417 dažādiem medicīnas speciālistiem.

Nominācijā “Gada ārsta palīgs” uzvarējusi Modrītes Silaunieces ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze Gunta Romka no Balviem, par gada māsu atzīta Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas māsa Valda Caune, bet par gada vecmāti – Dobeles un apkārtnes slimnīcas vecmāte Rasma Kaminska.

“Gada balva medicīnā” tika pasniegta arī nominācijā “Gada docētājs medicīnā”, kurā par saviem pasniedzējiem balso medicīnas studenti. Visvairāk balsu šogad ieguva Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras asociētā profesore Dzintra Kažoka.

Šogad gada balva medicīna tika pasniegta astoto reizi, un katras nominācijas uzvarētājs saņēma galveno balvu – mākslinieka Armanda Jēkabsona veidotu statueti “Dzīvības asns”, kas ir kā atgādinājums par dzīvības un veselības vienotību.