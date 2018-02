Viss izrādās citādāk… 21 spilgts psiholoģisks trilleris

Foto - cinemaviewfinder.com

Psiholoģiskie trilleri parāda cilvēkus nelīdzsvarotā emocionālā vai izmainītā apziņas stāvoklī, kas noved pie vardarbības vai negaidītiem sižeta pavērsieniem. Nav pārsteidzoši, ka daudzas no šī saraksta filmām ir ne tikai vieni no labākajiem visu laiku psiholoģiskajiem trilleriem, bet arī labākās no visu žanru filmām, jo šis žanrs cilvēkiem patīk.

“Amerikāņu psihopāts”

Nosaukums oriģinālā “American Psycho”, 2000

Dienā viņš neatšķiras no citiem, un pūlī jūs nepievērsīsiet viņam uzmanību. Bet naktī šis labi audzinātais pilsonis kļūst par izsmalcinātu slepkavu, kas terorizē guļošo pilsētu.

Mūsdienīgs mežonis, kurš nicina cilvēces likumus, barojas no sava nerimstošā naida uguns, kas ar katru jaunu noziegumu tikai pieaug. Šausmu lavīna tuvojas kritiskajam punktam. Drīzumā pienāks brīdis, kad to vairs nevarēs apturēt.

“Liktenīgā pievilcība”

Nosaukums oriģinālā “Fatal Attraction”, 1987

Bezrūpīga un laimīga bija advokāta Dena dzīve kopā ar jauno sievu un piecus gadus veco meitu līdz tai liktenīgajai dienai, kad sieva un meita devās ciemos pie vecākiem un Denam parādījās divas no ģimenes saitēm “brīvas” dienas. Sajutis acumirklīgu kaisli pret firmas jauno darbinieci, viņš jutās glaimots par dāmas atbildes jūtām un abi pavadīja kopā dažas mīlas pilnas stundas vispirms viņa mājā, tad mīļākās dzīvoklī.

Otrās dienas beigās Dens vēlējās atgriezties pie sava mājas pavarda, bet izrādījās, ka tagad viņu savā tvērienā sagrābusi mīlestības apmāta būtne, īsts maniaks. Vispirms viņa pārgrieza sev vēnas un pārbijies Dens bija spiests apsaitēt viņas rokas un mierināt. Kad Denam izdevās aizbēgt uz savām mājām, viņa dzīve pārvērtās par īstu murgu…

“Zodiaks”

Nosaukums oriģinālā “Zodiac”, 2007

Gandrīz 25 gadus viņš turēja bailēs visu Sanfrancisko. Sazinoties ar varas iestādēm, kā starpniekus izmantojot reportierus, viņš savās vēstulēs un šifros pārmeta policijai bezdarbību. “Zodiaks” te kādu laiku pazuda, te parādījās atkal. Reizēm policija sāka šaubīties, vai nākamo slepkavību pastrādājis tas, kuru viņi tik ilgi medījuši, vai kāds imitators. Tomēr gan slepkavību rokraksts, gan vēstules vēstīja par to, ka tas ir “Zodiaks”.

“Melnais gulbis”

Nosaukums oriģinālā “Black Swan”, 2010

Filmas sižets vēsta par baleta teātra prīmu, kurai pēkšņi uzrodas bīstama konkurente. Konkurence pastiprinās, jo tuvojas svarīga uzstāšanās un tā izšķirs visu.

“Noslēpumu upe”

Nosaukums oriģinālā “Mystic River”, 2003

Džimijs, Deivs un Šons ir nešķirami draugi kopš bērnības. Viņi kopā pieaug pazīstamās un nemierīgās Bostonas ielās. Kā pieaugušos liktenis viņus saved kopā saskaroties ar traģēdiju: brutālu Džimija meitas slepkavību.

“Mirdzums”

Nosaukums oriģinālā “The Shining”, 1980

Galvenais varonis Džeks Torrens kopā ar sievu un dēlu ierodas elegantā nomaļā viesnīcā, lai ziemas sezonas laikā to pieskatītu. Torrens nekad agrāk nav šeit bijis. Vai varbūt tā nav taisnība?

“Pirmatnējās bailes”

Nosaukums oriģinālā “Primal Fear”, 1996

Bailes, meli un cinisms ir tiesu drāmas galvenās tēmas. Čikāgas arhibīskapa slepkavībā tiek apsūdzēts jauns puisis, kurš, neskatoties uz visiem pierādījumiem, noliedz savu vainu un pārliecina par to savu advokātu. Viņu attiecības kļūst arvien saspringtākas un mulsinošākas.

“Vecais zēns”

Nosaukums oriģinālā “Oldboy”, 2003

Parasts un neuzkrītošs biznesmenis meitas trešajā dzimšanas dienā pa ceļam uz mājām piedzeras, sāk ālēties un nokļūst policijas iecirknī. Viņa bērnības draugs galvo par viņu un atbrīvo no policijas iecirkņa. Kamēr draugs no telefona būdiņas zvana dzērāja sievai, viņš pazūd. Nezināmas personas viņu nolaupa un ievieto privāta cietuma kamerā. Kamera sastāv no istabas un vannas istabas, tajā ir televizors, bet nav logu…

“Parastie aizdomās turamie”

Nosaukums oriģinālā “The Usual Suspects”, 1995

Parasti, ja ir noziegums, ir motīvs. Parasti, ja notiek atpazīšana, ir vismaz viens aizdomās turētais. Bet šis nebija parasts noziegums… Pieci noziedznieki satikās neparastā vietā un nolēma uzsākt kopīgu lietu. Bet kāds spēcīgāks un varenāks, kāds, no kura vārda baidās visi pasaules noziedznieki, vēlas, lai viņi pastrādātu viņa labā… Tas nebija parasts noziegums, un viņi nav parasti aizdomās turamie…

“Neatrodamā”

Nosaukums oriģinālā “Gone Girl”, 2014

Viss bija sagatavots laulības dzīves piecu gadu jubilejai, kad viens no svētku vaininiekiem pēkšņi neizskaidrojami pazuda. Cīņas pēdas mājās, asinis, kuras acīmredzami mēģināts notīrīt un savādas norādes spēlē ar nosaukumu “dārgumu medības” – tas viss, kas palicis pēc pazušanas. Ar pieminēto spēli skaistā, gudrā un izdomas bagātā sieva katru gadu pārsteidza savu dievināto vīru. Vai tikai “dārgumu medniekam” šoreiz nenāksies atklāt pasaulei pāris viņa paša nesimpātisko noslēpumu?

“Taksists”

Nosaukums oriģinālā “Taxi Driver”, 1976

Naksnīgo laternu blāvā gaisma, rūpnīcas skursteņi, kas aizrijas ar saviem dūmiem, debesskrāpju Babilonijas torņi – tā ir jauno laiku elle, Ņujorka.

Vjetnamas kara veterāns Treviss Bikls vada savu vientuļo taksometru pa naksnīgās pilsētas ielām un kļūst par liecinieku cilvēku grēkiem. Kā pravietis viņš cer, ka kādu dienu debesis sūtīs veldzējošu lietu, kas attīrīs Ņujorku no gadsimtiem krātiem netīrumiem.

Kad nomirst cerība, paliek tikai naids. Uguns lietus līs pār grēcinieku galvām. Taksometra vadītājs par to parūpēsies.

“Reibonis” (“Vertigo”)

Nosaukums oriģinālā “Vertigo”, 1958

Filmas režisors ir Alfreds Hičkoks. Filma vēsta par atvaļinātu policijas detektīvu Skotiju Fērgusonu. Viņu nevarētu saukt par laimes lutekli, jo viņš ir vientuļš, bez darba, turklāt patoloģiski baidās no augstuma. Bijušais kolēģis nolīgst viņu izsekot sievu, kuras uzvedība kļuvusi dīvaina un viņu apsēdusi doma par pašnāvību. Filma sākotnēji neguva kritiķu atzinību, tomēr mūsdienās tā tiek uzskatīta par klasisku Hičkoka darbu.

“Logs uz sētu”

Nosaukums oriģinālā “Rear Window”, 1954

Vēl viena A.Hičkoka filma. Profesionāls fotogrāfs salauž kāju un kādu laiku spiests pavadīt ratiņkrēslā. Aiz garlaicības viņš īsina laiku, pa sētas logu vērojot kaimiņus. Pastāvīgie novērojumi liek viņam sākt vienu no kaimiņiem turēt aizdomās par sievas slepkavību.

“Psiho”

Nosaukums oriģinālā “Psycho”, 1960

Trešā A.Hičkoka filma – arī žanra klasika. Meitene, kuru neapmierina attiecības ar šķīrušos vīrieti, kurš nepietiekami pievērš viņai uzmanību, darbā nozog lielu naudas summu un steigā bēg no pilsētas. Motelī, kurā viņa apmetas, viņai nākas saskarties ar tā jauno īpašnieku…

“Sestais prāts”

Nosaukums oriģinālā “The Sixth Sense”, 1999

Bērnu psihiatrs Malkolms Krovs saskaras ar dīvainu gadījumu: deviņu gadus veco Kolu apmeklē briesmīgas vīzijas – mirušo spoki. Visi šie cilvēki kādreiz tika nogalināti, un tagad viņi izgāž uz bērnu savas nomācošās bailes un izmisīgās dusmas.

Kā ārsts Krovs nespēj palīdzēt. Bet kā cilvēks viņš cenšas atrast atslēgu Kola briesmīgajai pasaulei, kurā jūtama nāves elpa un plaukst briesmīgi sāpju ziedi.

“Spēle”

Nosaukums oriģinālā “The Game”, 1997

Nikolass ir pats veiksmes iemiesojums. Viņam ir panākumi, viņš ir mierīgs un pieradis kontrolēt jebkuru situāciju. Dzimšanas dienā Nikolass saņem neparastu dāvanu – biļeti dalībai “Spēlē”.

Viņam apsola, ka spēle ļaus sajust dzīves garšu un izbaudīt asas sajūtas. Uzsākot spēli, Nikolass sāk saprast, ka tā ir nopietna, spēle ne uz dzīvību, bet nāvi.

“Ilūzija”

Nosaukums oriģinālā “The Prestige”, 2006

Roberts un Alfrēds ir iluzionisti, kuri 19. un 20. gadsimtu mijā Londonā sacenšas savā starpā. Gadu gaitā viņu profesionālā draudzīgā konkurence pārvēršas par īstu karu. Viņi ir gatavi uz jebko, lai uzzinātu otra fantastisko triku noslēpumus un traucētu to izpildi. Abu nesamierināmais naids sāk apdraudēt apkārtējo cilvēku dzīvību…

“Brīnišķais prāts”

Nosaukums oriģinālā “A Beautiful Mind”, 2001

No pasaules mēroga slavas līdz grēka dziļumiem – to visu iepazina Džons Nešs. Matemātikas ģēnijs savas karjeras sākumā veica titānisku darbu spēļu teorijas jomā, kas izraisīja apvērsumu šajā matemātikas sadaļā un atnesa viņam starptautisku slavu.

Tomēr reiz augstprātīgais un pie sievietēm panākumus gūstošais Nešs piedzīvoja likteņa triecienu, kas pārvērta viņa dzīvi.

“Meitene ar pūķa tetovējumu”

Nosaukums oriģinālā “Girl with the Dragon Tattoo”, 2011

Pirms četrdesmit gadiem Harrieta Vangera bez pēdām pazuda uz salas, kas pieder Vangeru varenajam klanam. Viņas ķermenis nekad netika atrasts, bet viņas tēvocis ir pārliecināts, ka tā bija slepkavība un ka slepkava ir kāds no viņu ģimenes. Lietas izmeklēšanai viņš nolīgst žurnālistu un hakeri.

“Septiņi”

Nosaukums oriģinālā “Se7en”, 1995

Detektīvs Viljamss Somersets ir kriminālizmeklēšanas veterāns un sapņo par došanos pensijā, tālāk no pilsētas un grēciniekiem. Septiņas dienas pirms pensionēšanās viņu piemeklē divas nelaimes: jauns partneris un īpaši izsmalcināta slepkavība. Pieredzējušā detektīva asais prāts nojauš, ka šim noziegumam var sekot citi. Jaunumi apstiprina viņa aizdomas. Apzinoties, ka slepkava soda savus upurus par viņu grēkiem, detektīvs saskaras ar izvēli: atgriezties darbā vai nodot lietu viņa mazāk pieredzējušam partnerim?

“Jēru klusēšana”

Nosaukums oriģinālā “The Silence of the Lambs”, 1990

Psihopāts nolaupa un nogalina jaunas sievietes. FIB uzdod aģentei Klarisai satikties ar ieslodzīto maniaku, lai mēģinātu aprunāties un saprast sērijveida slepkavas psiholoģiskos motīvus, tā palīdzot izmeklēšanai.

Ieslodzītais Hannibals Lekters ir psihiatrijas zinātņu doktors un izcieš sodu par slepkavību un kanibālismu. Viņš piekrīt palīdzēt Klarisai tikai tad, ja viņa pabaros viņa slimīgo iztēli ar informāciju par savu sarežģīto personisko dzīvi. Tādas divdomīgas attiecības ne tikai rada Klarisas dvēselē iekšējo konfliktu, bet arī nostāda aci pret aci ar trako ģēniju un slepkavu.

Velna iemiesojums ir tik spēcīgs, ka viņai var nepietikt drosmes un stingrības, lai to apturētu…

Avots: blogforlife.org