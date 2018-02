Ar vīru kopā pavadām arvien mazāk laika… Uzklausa psihoterapeite Ilze Akmene

Foto - Pexels.com

Lasītāja Beāte K. jautā: “Labdien! Mani satrauc attiecības ar vīru. Man ir 33 gadi, viņam 38, abi esam precējušies divarpus gadus. Bērnu mums pagaidām vēl nav, jo gribējām kādu laiku pabaudīt dzīvi divi vien. Es ilgi dzīvoju kopā ar savu mammu, un mums bija labas attiecības, bet vīrs ilgi bija viens, jo ir ļoti aizrāvies ar savu darbu, un viņam bijušas pāris neveiksmīgas attiecības, kas diezgan ātri beidzās.

Kad bijām iemīlējušies, mēs katru brīvo mirkli pavadījām kopā, jo nevarējām viens bez otra iztikt, bet tagad vīrs arvien biežāk grib kaut ko darīt viens pats vai kopā ar saviem draugiem. Sākumā viņš aicināja arī mani līdzi uz futbola un hokeja mačiem. Es atteicos, jo mani tas neinteresē. Tad vīrs sāka turp iet kopā ar draugiem.

Es joprojām gribētu pavadīt kopā tikpat daudz laika, cik agrāk, bet man ir sajūta, ka vīrs attālinās ar katru dienu. Jo vairāk es viņu lūdzu palikt ar mani, reizēm arī pārmetu, ka par maz esam kopā, jo vairāk vīrs atrod citas nodarbības – paliek ilgāk darbā vai iet ar draugiem izklaidēties, vai “sēž datorā”. Es savu vīru ļoti mīlu un gribu būt ar viņu kopā, bet man ir bail – ja tā turpināsies, mūsu laulība beigās varētu izjukt. Ko lai es daru?”

Atbild psihodinamiskā psihoterapeite Ilze Akmene:

Labdien, Beāte! Izskatās, ka jūsu attiecības ar vīru no iemīlēšanās fāzes ir iegājušas citā – mīlestības fāzē. Attiecības vairs nav tik intensīvas kā sākumā, rozā brilles ir nokritušas, par dažām lietām ir radusies neapmierinātība, un jūs kopā pavadāt mazāk laika nekā agrāk. Dažreiz šādas pārmaiņas var šķist ļoti biedējošas, var likties, ka vīrs jūs vairs nemīl. Taču, kad iemīlēšanās fāze ir aiz muguras, mēs tā pa īstam sākam iepazīt cilvēku, ar ko dzīvojam, un reizēm arī paši sevi.

Izrādījies, ka jums un vīram ir dažādas vēlmes attiecībā uz to, cik daudz laika pavadīt kopā. Jūs rakstāt, ka vīrs ir ilgi dzīvojis viens, tātad viņš ir pieradis pie vienatnes un tā viņam var būt nepieciešama krietni lielākās devās nekā jums. Savukārt jūs esat dzīvojusi kopā ar mammu, labi satikāt, un varbūt tagad ir vilšanās, ka attiecības ar vīru krietni atšķiras no attiecībām ar mammu. Ar vecākiem mēs vienmēr kaut kādā mērā esam bērna lomā, pat ja to negribam, bet attiecības ar vīrieti prasa emocionālu pieaugšanu un atbildīgus lēmumus. Vecāki mūs nereti pieņem tādus, kādi esam. Vīriešu – sieviešu attiecībās esam pieaugušie, mūsu rīcība otram var nepatikt, un viņš savukārt var rīkoties tā, kā nepatīk mums. Un vīrietim reizēm ir nepieciešams ilgāks vienatnes laiks nekā sievietei, piemēram, lai atpūstos pēc darba, jo sievietes runāšana bieži uzlādē, bet vīrieši jūtas iztukšoti un grib uzkrāt spēkus vienatnē. Turklāt, ja viens partneris ir sācis vairīties no kopā būšanas, otram nebūtu vēlams sākt viņu “medīt”. Ļaujiet vīram netraucēti darīt viņa lietas un sāciet iepazīt pati sevi. Vai zināt, kādas lietas un nodarbes sagādā prieku pašai? Veltiet sev vairāk laika, ieprieciniet sevi ar iemīļotām nodarbēm un izmēģiniet jaunas. Varbūt aizsāciet arī jaunas draudzības, un jūs būsiet pārsteigta, ka vīrs atkal būs ieinteresēts attiecībās ar jums.

Kaut ko pieprasot no otra, mēs varam viņu vienīgi aizbaidīt, bet, pilnvērtīgi un aizraujoši pavadot laiku, sejā parādās priecīgs smaids, un otrs cilvēks jūtas ieintriģēts. Aizņemti, ar dzīvi apmierināti cilvēki citiem ir ļoti pievilcīgi. Un varbūt kādu reizi piedāvājiet vīram kopā aiziet uz futbolu vai hokeju – fanojot kopīgi gūtās emocijas jūs tuvinās, un vīrs jutīs, ka jūs nenoraidāt viņa vaļasprieku. Pat ja sākotnēji šīs sporta spēles jūs neinteresē, mēģiniet iedziļināties, kas notiek laukumā, – varbūt ātri vien sajutīsiet necerētu azartu.

Uzņemiet savās mājās vīra draugus, painteresējieties, kā vīram klājas darbā, ar kuru viņš ir tā aizrāvies. Atvēliet savā dzīvē vietu arī vīra dzīvei, un viņam būs interesanti ar jums. Varat pavērot, kādi temati saista jūs abus, un sarunas kļūs gaidītas abām pusēm. Svarīgi ir arī atrast nodarbes, kas saistošas gan jums, gan viņam. Reizēm tas šķiet grūti, ja intereses ir atšķirīgas. Bet tā var būt kaut vai kopīga pusdienu gatavošana sestdienas pēcpusdienā, kad noteikti iznāks arī jauki aprunāties. Lai jums izdodas!