Uzzini, kas ieguva “Gada balvas medicīnā 2017”!

Publicitātes foto

9. februārī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” norisinājās nozīmīgākais gada notikums medicīnas nozarē – „Gada balvas medicīnā 2017” pasniegšanas ceremonija. Šī balva ir paldies medicīnas speciālistiem par ieguldīto darbu, un to ik gadu februārī pasniedz Latvijas Ārstu biedrība.

Gada balvas uzvarētājus nosaka Latvijas iedzīvotāji elektroniskā balsojumā. Laika posmā no pagājušā gada 1. decembra līdz šī gada 14. janvārim ikviens varēja nobalsot par savu labākā mediķa kandidātu nominācijās „Gada ārsts”, „Gada zobārsts”, „Gada farmaceits”, „Gada funkcionālais speciālists”, „Gada ārsta palīgs”, „Gada māsa” un „Gada vecmāte”. Šogad balsotāju aktivitāte bija īpaši augsta, kopumā tika saņemtas 12 225 balsis. Čaklākie balsotāji kā allaž ir latgalieši, kas par saviem ārstiem un māsiņām balsojuši ar lielu entuziasmu. Tāpat neatpaliek rīdzinieki, jelgavnieki un jūrmalnieki. „Gada balva medicīnā” tiek pasniegta 13 nominācijās, no kurām septiņās apbalvojamos izvirza Latvijas iedzīvotāji. Nominācijā „Gada ārsta” balsots par 1053 ārstiem, bet kopumā sabiedrības balsojumā paldies teikts gandrīz 2417 dažādie medicīnas speciālistiem.

Šis pasākums gadu gaitā kļuvis platformu, kurā satiekas gan mediķi, gan pacienti, apliecinot to, ka vienotībā var ne tikai ārstēt slimības, bet arī palīdzēt risināt sasāpējušus medicīnas nozares jautājumus. Latvijas Ārstu biedrībai ir svarīgi novērtēt un pateikt paldies tiem medicīnas nozares cilvēkiem, kas joprojām nepadodas un stāv cilvēka veselības sardzē. Viņi glābj un ārstē, palīdz nākt pasaulē dzīvībai un to saglabāt.

„Gada balvas medicīnā 2016”saņēma:

nominācijā „Gada ārsts”

Silvija Paraščiņaka, ģimenes ārste, Silvijas Paraščiņakas ģimenes ārsta prakse, Malta

Gada zobārsts:

Nataļja Bišlere, zobārste, SIA „DentaNata”, Valka

Gada farmaceits:

Inta Olte, farmaceite, „Benu aptieka”, Ērgļi

Gada funkcionālais speciālists:

Ilona Dorofejeva, fizioterapeite un kraniosakrālā terapeite, „Veselības centrs 4”, Rīga

Gada ārsta palīgs:

Gunta Romka, ārsta palīdze, Modrītes Silaunieces ģimenes ārsta prakse, Balvi

Gada māsa:

Valda Caune, māsa, Paula Stradiņa KUS Onkoloģijas klīnika, Rīga

Gada vecmāte:

Rasma Kaminska, vecmāte, Dobeles un apkārtnes slimnīca

Šogad balva tika pasniegta jau astoto reizi, un katras nominācijas uzvarētājs saņēma galveno balvu – mākslinieka Armanda Jēkabsona veidotu statueti Dzīvības asnu, kas ir kā atgādinājums par dzīvības un veselības vienotību.

„Gada balva medicīnā” tika pasniegta arī nominācijā „Gada docētājs medicīnā”, kurā par saviem pasniedzējiem balso medicīnas studenti. Visvairāk balsu šogad ieguva RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Morfoloģijas katedras asociētā profesore Dzintra Kažoka.

Nominācijā „Gada cilvēks medicīnā” balva tika piešķirta Valsts Asinsdonoru centra direktorei, bijušajai RAKUS valdes priekšsēdētājai Egitai Polei, bet par „Gada slimnīcas” titula saņēmēju kļuva Jelgavas pilsētas slimnīca.

Par „Gada notikumu medicīnā” pagājušajā gadā tika atzīts ģimenes ārstu streiks. 2017.gada pavasarī Latvijas ģimenes ārstu asociācija iesniedza Veselības ministrijā prasību palielināt ģimenes ārstu ,ārstu palīgu un māsu darba atalgojumu, prasīja nesagraut, bet attīstīt Latvijā izveidoto ģimenes ārstu darbības modeli, nodrošināt efektīvu e-veselības sistēmas darbību. Taču Veselības ministrija ārstu priekšlikumus noraidīja. Turklāt ministrija bija iecerējusi samazināt ģimenes ārsta darbam paredzēto finansējumu, bet palielināt darba apjomu un izdevumus, paaugstinot prasības. Streiks kā kolektīvs interešu aizstāvēšanas līdzeklis, sākās 3.jūlijā un dalību tajā reģistrēja vairāk kā 650 ģimenes ārstu visā Latvijā. Otrajā nedēļā iesaistījās 580 ārstu, bet aptuveni 500 ģimenes ārstu turpināja lēno streiku. Lai arī streika prasību izpilde tika panākta daļēji, streiks parādīja tā iespējas un deva ieguvumus ģimenes ārstiem un pacientiem.

Savukārt „Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā” pasniegta osteorefleksoterapeitam profesoram Georgam Jankovskim un ķirurgam docentam Ojāram Uldim Aleksim. Izcilais ķirurgs, torakālās ķirurģijas aizsācējs Latvijā Ojārs Uldis ārsta profesiju zvēlējās studēt kara laikā, diemžēl pēc diviem gadiem tika mobilizēts latviešu leģionā un Volhovas purvos pildīja feldšera pienākumus. Šis fakts jaunā cilvēka biogrāfijā ne reizi vien lika šķēršļus turpmākajā ārsta karjerā. Lielu lomu jaunā ārsta dzīvē toreiz un arī vēlāk nospēlēja profesors Pauls Stradiņš, kurš pamanīja Ojāra Ulda Alekša talantu un neatlaidību. Ojārs Aleksis mācījies arī pie profesora Nikolaja Amosova Kijevā, kur apguva torakālās ķirurģijas pamatzināšanas. Vēlā, atgriežoties Rīgā, viņš strādāja Rīgas 1. slimnīcā kur bija ķirurģijas nodaļas vadītājs līdz pat deviņdesmito gadu sākumam. Kad izveidojās Zemessardze, sāka darboties tās Medicīnas daļā, bez tam, daudzus gadus dziedāja korī Tēvzeme pie izcilā diriģenta Haralda Medņa. Arī tagad, savā cienījamā vecumā seko līdzi visam, kas notiek medicīnā. Savukārt otrs „Mūža ieguldījuma” balvas saņēmējs ir profesors Georgs Jankovskis, kurš ir habilitēts medicīnas zinātņu doktors, beidzis LU Medicīnas fakultāti, kā arī Latvijas valsts konservatorijas izpildītāju fakultāti pie profesora Paula Saksa. Viņš ir 5 monogrāfiju, 26 izgudrojumu, 3 populārzinātnisku grāmatu un vairāk kā 500 zinātnisku rakstu autors. Aizstāvējis 3 disertācijas – divas par kaulu smadzeņu refleksiem un trešo –osteorecepcijā, kuras pamatā izveidots jauns ārstēšanas veids – osteorefleksoterapija. G. Jankovskis joprojām pieņem pacientus un dzīvo aktīvu dzīvi, nedēļas nogalēs spēlējot tenisu.

Nominācijās „Gada cilvēks medicīnā”, „Gada slimnīca”, „Gada notikums medicīnā” un „Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā” uzvarētājus nosaka Latvijas Ārstu biedrības ekspertu vērtējums.

„Gada balvas medicīnā 2017” svinīgais pasākums notika kultūras pilī „Ziemeļblāzma” un to vadīja infektoloģe, LĀB valdes locekle profesore Angelika Krūmiņa, nefrologs, LĀB viceprezidents Māris Pļaviņš un ārsts rezidents Jānis Vētra. Vakaru muzikāli kuplināja solisti Ginta Krievkalna, Elza Rozentāle, Juris Jope, Goran Gora, ārsts Dins Sumerags, komponists Jānis Lūsēns, profesors Dzintars Mozgis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas koris u.c.

„Gada balvas medicīnā 2017” pasniegšanas pasākumu organizē Latvijas Ārstu biedrība, to atbalsta AS „Olainfarm”, AS „Grindeks”, aptieku uzņēmums „Mēness aptieka”, AS „Veselības centru apvienība, SIA „Centrālā laboratorija”, SIA „Arbor Medical”, SIA „Veselības centrs 4”, Starptautiskais Viroterapijas centrs, SIA „Tradintek”, SIA „Tamro”, SIA „Ilsanta”, SIA „Mylan”, SIA „Euroaptieka”, SIA „Biotronik”, SIA „Orkla Confectionery & Snacks Latvija”, zīmols „Laima”, Rīgas dome, Kultūras pils „Ziemeļblāzma”.