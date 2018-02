Kādas bailes un psihiski traucējumi raksturīgi katrai zodiaka zīmei?

Medicīniskajai astroloģijai ir īpaša pieeja dažādām psihiskām saslimšanām. Sākotnēji astrologi tām pievērsās, pētot to slimnieku natālās kartes, kas bija beiguši dzīvi pašnāvībā. Turpmāk dzimšanas horoskopu sāka izmantot, lai mēģinātu noskaidrot domāšanas un rīcības anomāliju rašanās iemeslus, protams, ņemot vērā arī sociālos kritērijus.

Divpadsmit zodiaka zīmju planetārā aina palīdz ilustrēt katram horoskopa pārstāvim raksturīgāko psihisko traucējumu tipus, uzskata astropsihologi. Šis horoskops arī palīdzēs kļūt par labāku psihoterapeitu pašam sev, laikus analizējot iespējamo patoloģiju attīstības cēloņus.

Astropsiholoģija: Auna horoskops

Marsa kā Auna horoskopa galvenās planētas ietekme biežāk provocē domas par cīņu un augstu konflikta bīstamības līmeni. Ja Marss Auna horoskopā ir spēcīgi izteikts, cilvēks ir pakļauts neirozēm, histēriskiem stāvokļiem un drudzim. Neirastēniskas noslieces kļūst par galvassāpju un hronisku miega traucējumu cēloni.

Kas attiecas uz depresīviem stāvokļiem, Auns ir viens no nedaudzām zodiaka zīmēm, kas spēj saviem spēkiem izvairīties no depresijas attīstības, pareizi organizējot dienas, miega un atpūtas režīmu.

Astropsiholoģija: Vērša horoskops

Venera, kas valda pār Vērsi, var padarīt cilvēku vienaldzīgu, neieinteresētu, it kā iegrimušu apmierinātā bezdarbībā. Stresa un jebkuras traumatiskas situācijas ietekmē Vērsis necenšas pretoties, “iedzen” tās sevī, viņš nav no tiem, kas piesit kāju un plēš matus.

Vērsis ne īpaši tic pats sev, tāpēc viņam vajadzīgs pastāvīgs iedrošinājums. Ja to nesaņem, viņš kļūst pasīvs, vienaldzīgs, bezjūtīgs un pat cinisks. Saņēmis atbalstu, jūtas lieliski, bet uzticamie partneri, dzīvesbiedri un draugi pretī saņem viņa nevainojamo uzticību.

Astropsiholoģija: Dvīņu horoskops

Dvīņus ietekmējošais Merkurs biežāk rada nervu pārslodzi, pēkšņas garastāvokļa maiņas no aktivitātes līdz galējai nomāktībai un slieksmi uz negaidītu lēmumu maiņu. Ja Dvīņi pārāk daudz laika un spēku velta darbam, interesantam hobijam vai vaļaspriekam, tas noteikti ietekmē viņu pašsajūtu, cilvēks it kā “pārdeg”, neprotot pareizi sadalīt un atgūt enerģiju.

Spilgti izteiktam “merkurietim” raksturīgāks šizoīds personības tips, bet galvenais baiļu iemesls ir risks zaudēt personīgo telpu. Piemēram, bailes no tuvības un savstarpējas uzticēšanās attiecībās, jūtu izrādīšanās.

Periodiski rodas neapturama vēlme pēc pārmaiņām un brīvības, slāpes pēc kaut kā jauna, oriģināla un pat riskanta. Tādi cilvēki baidās no garlaicības, dažādiem ierobežojumiem, tradīcijām un kārtības.

Astropsiholoģija: Vēža horoskops

Mēness, kuram ir lielākā ietekme uz Vēzi, var izraisīt rūgtus pārdzīvojumus, bailes, trauksmi, vientulības, pamestības vai zaudējuma izjūtu. Bet īpaši slimīgi ir uztraukumi un ciešanas, kuras izraisa neveiksmīgas savstarpējās attiecības. Vēzim vajadzētu uzmanīgāk izturēties pret attiecību veidošanu ar pretējo dzimumu, ģimenes dibināšanu un profesijas izvēli.

Vēža neirotiskie traucējumi ietver depresiju, kuras galvenie simptomi ir pesimistiska dzīves uztvere, skumjas un nevēlēšanās kaut ko mainīt.

Astropsiholoģija: Lauvas horoskops

Saule apvelta Lauvu ar milzīgu individualitātes apjausmu, izraisa vēlmi komandēt un diktatoriskas tieksmes. Neskatoties uz to, starp šīs zīmes pārstāvjiem samērā bieži ir arī pašnāvnieki, acīmredzot tāpēc, ka viņi spēcīgāk pārdzīvo faktu, ka ne visas ambīcijas var tikt piepildītas.

Starp Lauvas zīmē dzimušajiem sastopami arī ļoti merkantili cilvēki, kuru dzīves galvenais mērķis ir materiālu labumu gūšana. Mīlestība uz naudu un varu var viņiem likt “iet pāri līķiem”. Lieta tāda, ka Lauva pēc būtības nav spējīgs dzīvot nabadzībā, tāpēc gatavs uz jebkurām galējībām, lai tiktu pie turības. Tomēr mēra sajūtas un kauna trūkums liek Lauvam zaudēt draugus, iemīļotos, izdevīgus partnerus un ciest sakāvi uzņēmējdarbībā. Tas viss var kalpot kā papildu stimuls smagai depresijai un aizvest psiholoģiskā strupceļā.

Astropsiholoģija: Jaunavas horoskops

Jaunavas prātam ļoti nepieciešama kārtība un disciplīna, bet tas savukārt rada zināmu norobežošanos no pasaules. Jaunavas vēlas, lai viss notiktu pēc to gaumes un vēlēšanās, tomēr neprot uz to uzstāt, neliek lietā rupju spēku, bet dod priekšroku izrādīt varu pār vājākajiem. Ja Jaunavas apkārtnē ir par viņu spēcīgāki cilvēki, Jaunava cieš no nomāktības un kompleksiem.

Starp Jaunavām ir daudz neprecētu dāmu, kurām grūti atrast partneri, kas atbilstu viņu standartiem. Tā, piemēram, maniakāla tieksme pēc tīrības, piekasīgums, vēlme pastāvīgu otru kritizēt, var atbaidīt iespējamo dzīvesbiedru.

Diezgan bieži, īpaši Jaunavām neirastēniķēm, raksturīgas bailes no slimībām. Tas pamudina izmēģināt eksotiskas diētas, nekontrolētu medikamentu lietošanu, skraidīt pie ārstiem bez jebkādām slimības pazīmēm.

Astropsiholoģija: Svaru horoskops

Svariem ir samērā trausla psihe. Uzmācīgu stāvokļu neiroze ir Svariem raksturīgākā psihiskā problēma, jo viņi bieži jūtas nepārliecināti par saviem nolūkiem un rīcību. Viņi pastāvīgi svārstās lēmumu pieņemšanā un ir ļoti atkarīgi no apkārtējo viedokļiem.

Svaru tiekšanās pēc skaistuma un ērtībām arī var izdarīt “lāča pakalpojumu”, piemēram, riebums pret visu neglīto, disharmonisko, kā arī atsevišķa uzmācīgu baiļu grupa: bailes no kukaiņiem, zirnekļiem, grauzējiem, saindēšanās utt.

Astropsiholoģija: Skorpiona horoskops

Skorpionam svarīga planēta ir Plutons, un tā enerģija galvenokārt ietekmē seksuālo uzvedību. Runa ir par seksuālās jomas traucējumiem, mānijām, nimfomāniju, promiskuitāti.

Pēc astropsihologu domām, Plutons apvienojumā ar Urānu nozīmē seksuālo objektu fetišizāciju, bet Plutons kopā ar Neptūnu provocē seksuālas novirzes.

Pastāv arī tādi fobiju veidi, kas liek Skorpionam kļūt rosīgākam, aktīvākam, komunikablākam, bet tai pašā laikā to virza kaut kādas zemapziņā slēptas bailes no draudiem, kas patiesībā var izrādīties iedomāti.

Piemēram, Skorpions ikvienu nepiesardzīgu vārdu vai kritiku var uztver kā nopietnu apvainojumu vai pat uzbrukumu. Šis fobijas veids izraisa acumirklīgu agresiju no Skorpiona puses, kas patiesībā ir aizsardzības forma.

Astropsiholoģija: Strēlnieka horoskops

Jupiters, kas tieši ietekmē Strēlnieku, izraisa dažādas mānijas, piemēram, lielummāniju vai vajāšanas māniju. Turklāt cilvēks periodiski izjūt apgaismības stāvokļus, it kā būtu apzinājies kaut ko ārkārtīgi svarīgu.

Tā kā Jupiters ir sociāla planēta, tamlīdzīgi psihiski traucējumi parādās kolektīvā, kad Strēlnieks nespēj uzklausīt un saprast draugu, kolēģu un partneru viedokli, it kā būtu likteņa vienpersonīgi izraudzīts tai vai citai misijai. Strēlnieks kļūst neiecietīgs pret citu viedokli, visur saredz ienaidniekus, kas perina viltīgus un ļaunus plānus.

Astropsiholoģija: Mežāža horoskops

Mežāzis atrodas Saturna ietekmē, un tas bieži provocē depresiju, izraisa drūmas domas par slimībām un nāvi. Vispār Mežāža astroloģiskais raksturojums radījis jaunu īpašības vārdu “saturnisks”, tas ir, drūms, smagnējs, pesimistisks. Patiesībā tāds cilvēks ir pastāvīgi nospiestā garastāvoklī, bieži grimst melanholijā.

Jo īpaši bērnībā un pusaudža vecumā Mežāži piedzīvo smagas depresijas periodus, kad jūtas nevienam nevajadzīgs, nepilnvērtīgs, izolēts.

Nobriedušā vecumā nosliece uz patoloģiskiem stāvokļiem saglabājas, īpaši, ja cilvēks pārāk daudz strādā, nododas stingrai pašdisciplīnai, neprot atslābināties un reti atļauj sev baudīt vienkāršus priekus.

Astropsiholoģija: Ūdensvīra horoskops

Spēcīgs Urāns natālajā horoskopā jebkurai horoskopa zīmei, ne tikai Ūdensvīram, ir faktors, kas var veicināt uzvedības traucējumus, mainīgu garastāvokli, histēriskumu un neiederīgi ekscentrisku uzvedību. Apvienojumā ar Mēnesi tas var nozīmēt ārkārtīgi nestabilu nervu sistēmu (epileptiķiem parasti ir Mēness un Urāna apvienojums).

Paaugstināta aktivitāte, nepietiekams miegs un ilgstoša spriedze var Ūdensvīram izraisīt negaidītus traucējumus, galvenokārt saistītus ar fizisko veselību: neiralģiskas sāpes visā ķermenī, nemierīgus sapņus jeb murgus, krampjus, īpaši apakšstilbu muskuļos.

Astropsiholoģija: Zivju horoskops

Zivju psiholoģiskās īpatnības ietver pastāvīgu un pārmērīgu trauksmi un uztraukumu, ievainojamību, psiholoģisku trauslumu. Neptūns kā Zivju galvenā planēta provocē plašu neirotisku un psihisku traucējumu spektru: neirastēniju, neirozes, psihopātiju, notikumu dramatizēšanu, histēriskumu.

Neptūns tāpat var pamudināt Zivis uz zemisku un cietsirdīgu rīcību, bet, to darot, ļaunums pavēršas pret sevi pašu. Zivis jo īpaši izjūt piekrāptā rūgtumu un vilšanos attiecībās ar apkārtējiem, kļūst aizkaitināmas, sarkastiskas, žultainas un dzēlīgas, biežāk riskē kļūt atkarīgas no alkohola vai narkotikām.

