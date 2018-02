Iemīlēšanās laikā pat brūces dzīst ātrāk. Kas notiek ķermenī, kad “ieskatāmies” kādā

Foto - pexels.com

Valentīndienu apvij dažādi mīti un saprotams, ka šajā dienā mēs neiemīlamies kampaņveidīgi. Tomēr 14. februāris ir kļuvis par vienu no dienām, kad sabiedrība vairāk tiek rosināta aizdomāties par kādu sev tuvu un mīļu cilvēku, vai tieši otrādi – liek pievērsties kādam simpātijas objektam. Par to, ko tad īsti mīlestība dara ar mūsu ķermeni, stāsta farmaceite Ieva Zvagule.

„Lai arī cik dīvaini tas neskanētu, iemīlēšanās ir ķīmisku procesu izraisīta reakcija, tāpēc izteiciens “ķīmija divu cilvēkus starpā” ir uztverams arī tiešā nozīmē. Lai arī nereti iemīlēšanās rada sirdsklauves, satraukumu un bezmiegu, tomēr kopumā mīlestība rosina pozitīvas izmaiņas mūsu organismā, kur katru emociju rada noteiktu hormonu aktivizēšanās ķermenī,” stāsta Ieva Zvagule.

Uzdarbojas hormoni

Iemīlēšanās laikā ir novērots, ka cilvēka uzvedībā biežāk ir manāms emocionālais pacēlums, smaidi. Seratonīns jeb laimes hormons tiešā veidā par to ir atbildīgs – tas regulē mūsu garastāvokli un padara to priecīgāku. To var aktivizēt ne tikai iemīloties, bet arī sportojot un saņemot saules starus. Arī feniletamīns ir hormons, kas palīdz notvert iemīlēšanās sajūtu, turklāt šo sajūtu var noķert arī tad, ja mielojamies ar melno šokolādi. Aizmāršība un lidināšanās rozā mākoņos? To izraisa endorfīns, kas mazina ne tikai trauksmi, bet arī jutību pret sāpēm. Negulētās naktis iemīlēšanās dēļ palīdzēs izturēt dopamīns, kas palielina enerģijas daudzumu un veicina kā iekāri, tā arī mazāku nepieciešamību pēc miega un pārtikas.

Ko saka sirds?

Līdz ar hormonālā līmeņa izmaiņām mūsu organismā tiek pazemināts asinsspiediens un notiek sirds darbības palēlināšanās. Mīlestības pilnas attiecības var mazināt arī sirds un asinsvadu slimību risku. Kā tas notiek? “Iemīlēšanās nomāc vēlmi nodoties kaitīgiem ieradumiem (smēķēšana un alkohola lietošana), mazina depresiju un stresu, kā arī palīdz uzlabot stresa menedžmentu, kas ir būtisks ieguvums mūsu sirds veselībai. Turklāt kopā būšana, īpaši precētu pāru vidū, pagarina dzīves ilgumu,” skaidro Ieva Zvagule.

Smadzeņu darbība

Kad mūsos rodas izteiktas simpātijas, smadzenes sāk izstrādāt vielu, ko varam dēvēt arī par aizraušanās un intereses hormonu. Atklāts, ka mīlestība aktivizē tos pašus nervu receptorus smadzenēs, ko pretsāpju medikamenti. Teorija par mīlu no pirmā acu skatiena var izrādīties patiesa, jo, mainoties smadzeņu aktivitātei, arī mūsu ķermenis uzvedas citādi.

Ieguvumi veselībai

Farmaceite norāda, ka iemīlēšanās ne tikai rada labsajūtu, pacilātu garastāvokli un sajūtu, ka viss “iet no rokas”, bet sniedz vēl citus visnotaļ vērtīgus ieguvumus veselībai. Skaidrs, ka iemīlēšanās fāzē cilvēki vairāk rūpējas par savu ķermeni – aktīvāk sporto, izvēlas veselīgāku uzturu un cītīgāk rūpējas par savu personīgo higiēnu. Šie labie paradumi stiprinās imunitāti, kā rezultātā retāk slimosim un apmeklēsim ārstu.

Zinātnieki pierādījuši, ka mīlestības pilnas attiecības spēj palīdzēt arī ātrākā brūču dzīšanā, un, protams, mīlestība ievērojami uzlabo mūsu dzīves kvalitāti kopumā.