Labdarības akcijā ,,No sirds sirdij” saziedoti 5933 eiro

Publicitātes foto

Labdarības akcijas ,,No sirds sirdij” ietvaros no 9. līdz 11. februārim t/c Spice norisinājās labdarības tirdziņš, kurā varēja iegādāties īpaši akcijai veidotus rokdarbus. Visi iegūtie līdzekļi tika ziedoti Bērnu slimnīcas fondam onkoloģijas nodaļas pacientu ārstēšanai.

Labdarības akcija ,,No sirds sirdij” ir kļuvusi par skaistu pirmssvētku tradīciju un izpelnījusies popularitāti tālu aiz Latvijas robežām. Šogad rokdarbi uz tirdziņu ceļoja arī no Vācijas, Krievijas, Itālijas, Anglijas un Ukrainas. No 9. līdz 11. februārim tos varēja iegādāties labdarības tirdziņā t/c Spice otrajā stāvā. Katrs pats varēja noteikt rokdarba cenu un šo sumu ziedot. Triju dienu laikā tika saziedoti 5933 eiro un 87 centi.

Labdarības akcija ,,No sirds sirdij” norisinājās sesto reizi un ar katru gadu tās atbalstītāju pulks pieaug. Organizatori ir pateicīgi ikvienam par sniegto ieguldījumu – visiem, kas zīmēja, līmēja, šuva un adīja, radot un ziedojot unikālus rokdarbus, visiem brīvprātīgajiem, kas trīs dienas darbojās tirdziņā, un, protams, apmeklētājiem.

Akciju ir plānots organizēt arī nākamajā gadā. Ir ļoti svarīgi izglītot sabiedrību, jo īpaši bērnus, aicinot pievērsties labiem darbiem, nebūt vienaldzīgiem un atbalstīt tos, kam tas visvairāk vajadzīgs.