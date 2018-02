Šī mūzika mazina trauksmi par 65%. Noklausies un pārbaudi!

Foto - pexels.com

Trauksme ir viena no izplatītākajām garīgās veselības problēmām Rietumu pasaulē. Bieži tai pievienojas grūti ārstējamas panikas lēkmes, bailes un pārmērīga raizēšanās. Kanādiešu neirobiologi atklājuši, ka grupas “Marconi Union” izpildītais skaņdarbs “Weightless” šos simptomus mazina labāk nekā medikamenti.

Ziemeļamerikā līdz pat 30 % cilvēku vecuma grupā no 18 līdz 54 gadiem cietuši no veselības problēmām saistībā ar trauksmi un stresu. To piedzīvo puse studentu un 41 % strādājošo. Trauksmes mocīti, cilvēki trīs līdz piecas reizes biežāk apmeklē ārstu, un viņiem ir sešas reizes lielāka iespējamība nokļūt slimnīcā ar psihiskiem traucējumiem nekā tiem, kuriem trauksme nav novērota.

Mūsdienu steidzīgais dzīvesveids stresu padarījis par ikdienas sastāvdaļu, un cilvēkiem pastāvīgi trūkst laika, tāpēc viņi kļūst uzņēmīgāki pret trauksmi. Turklāt sabiedrībai ir tendence kritiski vērtēt katru mūsu soli, tāpēc ciešam no hroniskām pašvērtējuma krīzēm.

Sekas – 65% amerikāņu katru dienu lieto medikamentus un 43% uzlabo garastāvokli ar recepšu zālēm. Otrs izplatītākais veids, kā cīnīties pret trauksmi, ir psihologa vai psihiatra apmeklēšana.

Citas iedarbīgas stratēģijas trauksmes sindroma kontrolei ietver meditāciju, masāžu un jogu.

Zinātnieki arī atklājuši, ka trauksmes mazināšanai ļoti labi noder arī mūzikas terapija. Neirobiologi pat atraduši mūziku, kas nodrošina klausītājiem labāku relaksāciju nekā citi skaņdarbi un pat samazina trauksmi par 65 %. Šī apbrīnojamā skaņdarba nosaukums ir “Weightless”, un to izpilda grupa “Marconi Union”.

Ārsti atzinuši, ka šī dziesma var samazināt asinsspiedienu, padarīt lēnāku sirds ritmu un novērst stresu.

Noklausies un pārbaudi!

Papildus piedāvājam vēl sešus iedarbīgus veidus, kā mazināt trauksmi, neļaujot tai kļūt par slimīgu sindromu.

1. Fiziskas aktivitātes. Sporta nodarbības veicina laimes hormona – endorfīna – izdalīšanos. Sportojot izstrādātais siltums uzlabo garastāvokli un kognitīvās funkcijas.

2. Omega-3 taukskābes. Omega-3 taukskābju iekļaušana uzturā mazina trauksmes simptomus, samazina adrenalīna un kortizola līmeni asinīs. Tāpēc, ja ciet no trauksmes un stresa, lieto vairāk valriekstu, linsēklas, tunci un lasi.

3. L-lizīns. L-lizīns ir aminoskābe, kas ir daļa no neirotransmiteriem smadzenēs. Pētījumi liecina, ka uztura bagātinātāji ar L-lizīnu samazina stresu un trauksmes simptomus. Tāpēc jāēd vairāk gaļas, zivju un pupiņu vai arī jāiekļauj uzturā to saturoši bagātinātāji.

4. Pastaigas. Atklāts, ka, pastaigājoties ilgāk nekā 15 minūtes dienā, mazinās trauksme. Uzturēšanās saules gaismā dabīgi paaugstina D vitamīna līmeni organismā, kas novērš depresiju un trauksmes simptomus.

5. Mazāk kofeīna. Kofeīns paaugstina enerģiju un arī uzbudināmību, kas var likt just trauksmi, tāpēc šī sindroma gadījumā vēlams aizvietot kofeīnu saturošus dzērienus pret dzērieniem bez kofeīna vai zaļo tēju, kas labvēlīgi ietekmē veselību.

6. Kumelīšu tēja. Kumelīšu tējā ir tādas vielas kā apigenīns un luteolīns, kas atslābina organismu. Kādā pētījumā atklāts, ka trauksmes sindroma pacientu grupa, kas astoņas nedēļas lietoja uztura bagātinātājus ar kumelītēm, jutās daudz labāk nekā testa grupa, kas saņēma placebo.

Mediķi atgādina: lai cik grūti tas būtu, tikai cilvēks pats var iemācīties kontrolēt savu trauksmi. Jācenšas nomierināties un neļauties panikai, lai nepadarītu situāciju sliktāku. Jāizmanto katra iespēja relaksēties!

Avots: collective-evolution.com