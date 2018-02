Jāpamet valsts, jo runā par izsargāšanos. Kontracepcijas ceļš līdz mūsdienām

Foto - Shutterstock

Kontracepcijas tēma ir bijusi aktuāla visos laikos, tālab ir gluži saprotami iespējami efektīvāku izsargāšanās metožu meklējumi. Ieskats vēsturē dod iespēju novērtēt to, kas ir pieejams mūsdienās, tālab, turpinot rakstu sēriju “Hormoni sievietes dzīvē”, jautājumu un atbilžu portāls Tikaisievietem.lv sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju, īsumā atklāj kontracepcijas ceļu līdz mūsdienām.

No nevēlamas grūtniecības sievietes centušās izvairīties jau kopš neatminamiem laikiem. Piemēram, senajā Ēģiptē 1500 gadus pirms mūsu ēras jauca medu, nātrija karbonātu un krokodilu mēslus, lai pirms akta ievadītu makstī un nosegtu dzemdes kaklu. Senajā Ķīnā konkubīnes indējās ar dzīvsudrabu, svinu. Maksa par šādu dzimstības kontroli bija augsta – sabojāta veselība, nieres, nervu sistēma, plānprātība un smaga invaliditāte.

Pat vēl divdesmitā gadsimta sākumā attīstās visai dīvaini un pat sievietes veselībai kaitīgi izsargāšanās paņēmieni. Tā 1920. gadā reklamējot mājas kopšanas un stipru dezinfekcijas līdzekli lizolu, to pasniedz kā ģimenes laimes draugu, aizplīvurotā veidā atgādinot to, ko toreiz dara daudz sieviešu – ar šo līdzekli skalo maksti pēc dzimumakta. No tiem laikiem ir nācis arī veselībai kaitīgs padoms maksti skalot ar kokakolu.

Ir skaidrs, ka 21.gadsimtā sievietēm ir nesalīdzināmi vairāk iespēju lemt par savu dzīvi, attiecībām, arī par grūtniecības plānošanu un izsargāšanās metodēm. Atliek vien izmantot to!

Mazliet ielūkojoties aiz vēstures aizkara

1873. gads Komstoka likums. Lai gan 19. gadsimta vidū ASV sāk ražot prezervatīvus, tomēr tikumības aizstāvju aktivitātes sit augstu vilni. Pateicoties pasta inspektora Antonija Komstoka aktivitātēm 1873.gadā ASV pieņem likumu ar kuru ir aizliegta pat informācijas izplatīšana par kontracepciju. Šis likums to aizliedz pat ārstiem.

1911. gadā Mārgarita Higinsa Sengere sāk strādāt par medmāsu Ņujorkas graustu rajonos. Viņa sniedz gan dzemdību palīdzību, gan glābj sievietes pēc kriminālajiem abortiem. Seksuālās izglītības un kontracepcijas līdzekļu trūkums raisa daudz traģēdiju. 1914. gadā Sengere sāk izdot mēnešrakstu „Sieviete dumpiniece”, kurā raksta arī par izsargāšanos. Komstoka likums joprojām ir spēkā un Sengerei, lai izvairītos no soda, jāpamet valsti.

1916. gada 16.oktobrī Mārgarita Sengere , kopā ar savu māsu Eteli Birnu (Ethel Byrne) un draudzeni Faniju Mindelu (Fania Mindell) Ņujorkā atver pirmo ģimenes plānošanas klīniku ASV. To slēdz pēc deviņām dienām, bet Sengeri arestē par kontracepcijas propagandu.

1921. gadā Sengere nodibina Amerikas dzimstības kontroles līgu, kas mūsdienās pazīstama kā visā pasaulē zināma nevalstiska organizācija Planned Parenthood Federation of Amerika. Vēl joprojām šīs organizācijas galvenie mērķi ir strādāt visā pasaulē, lai nodrošinātu veselības aprūpi un izglītību seksuālās un reproduktīvās veselības jomā. Pamatprincipi, kas tika definēti 1921.gadā ir aktuāli arī mūsdienās, lai katrai sievietei būtu spēks un brīvība novērst ieņemšanu, izņemot gadījumus, kad zemāk minētie priekšnoteikumi būtu izpildīti.

Mēs vēlamies, lai bērni:

1) būtu ieņemti mīlestībā,

2) dzimuši mātei pēc apzinātas vēlēšanās,

3) viņu dzimšanai būtu nodrošināti veselīgas dzimšanas apstākļi.

1936. gadā Sengere ieved ASV neatļautu kontracepcijas līdzekli – diafragmu. Sākas tiesāšanās. 1937.gadā šīs tiesas prāvas rezultātā ASV atzīst dzimstības kontroli par likumīgu ārsta prakses daļu un par to varēja sākt mācīt medicīnas skolās.

Īsi par kontracepcijas tablešu attīstību

Kopš 1960. gada 9. maijā ASV Pārtikas un zāļu pārvalde apstiprināja pirmās orālās kontracepcijas tabletes, ir pagājis ilgs laiks.

Zīmīgi, ka pirmajās pretapaugļošanās tabletēs bija vismaz 10 reižu lielāks hormonu līmenis nekā mūsdienu līdzekļos, tāpēc to lietošanai bija daudz izteiktākas blaknes. Izteiktās blaknes visbiežāk bija saistītas ar lielāku hormonu devu un estrogēnu daudzumu.

Tomēr visās jomās zinātne ir attīstījusies milzīgiem soļiem, tieši tāpat arī medicīnā. Kontracepcijas tablešu attīstība ir virzījusies no lielām uz mazām hormonu devām, lai saglabātu kontraceptīvo efektu, bet ievērojami mazinātu blakusparādības.