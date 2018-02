Foto - pexels.com

Manam desmit gadus vecajam dēlam ir dīvaini veidojumi uz ādas. Uzzināju, ka šīs nejaukās pumpiņas dēvē par moluskiem. Kas tā ir par vainu, kur meklēt palīdzību, kā ārstēt? Džineta Rīgā

“Šo kaiti dēvē par kontagiozo molusku, tā ir vīrussaslimšana, kas visbiežāk novērojama bērniem. Vīruss ir nepatīkams ilglaicīgās norises dēļ – tas var atrasties uz ādas mēnešiem un pat gadiem,” skaidro “Derma Clinic Riga” dermatoveneroloģe Evita Jakušonoka.

Vīrusinfekcija tiek nodota tiešā kontaktā vai ar sadzīves priekšmetiem (sūkļiem, dvieļiem, rotaļlietām u. c.), tā paliek dzīvojamo telpu putekļos. Bērna inficēšanās visbiežāk notiek peldbaseinā, bērnudārzā vai skolā. Nereti tiek novēroti epidēmijas uzliesmojumi bērnu kolektīvos. Kopš inficēšanās brīža līdz pirmajām pazīmēm var paiet ilgāks laiks – no divām nedēļām līdz sešiem mēnešiem.

Ar šo kaiti var saslimt jebkurā vecumā, bet īpaši jutīgi ir bērni un imūndeficīta pacienti.

Kontagiozais molusks uz ādas parādās kā gludi, spīdīgi, gandrīz caurspīdīgi rozā vai pelēkdzelteni kupolveida mezgliņi – diametrā no 1 līdz 10 mm. To daudzums var būt dažāds – no atsevišķiem mezgliņiem uz sejas, kakla, krūtīm, locītavām, delnu virspuses, kā arī uz visas ķermeņa virsmas. Dažkārt var pievienoties nieze.

Šī saslimšana ir jāārstē, jo tā ir lipīga ādas vīrusu slimība. Ja kaiti neārstē, kontagiozā moluska mezgliņi var savairoties, kā arī var pievienoties sekundārā bakteriālā infekcija. Imunitāte pret šo vīrusu ir īslaicīga, un cilvēks var inficēties atkārtoti.

Ārstēšanas metodes ir dažādas atkarībā no mezgliņu lokalizācijas un pacienta vecuma. Metodi izvēlas dermatologs, apsverot, kura būtu visefektīvākā konkrētajā gadījumā. Piemēram, var visus mezgliņus izspiest ar kireti un apstrādāt ar 10% joda tinktūru. Var veikt kriodestrukciju. Tas nozīmē, ka visi mezgliņi tiek apstrādāti ar šķidro slāpekli. Maziem bērniem bieži lieto lokālos pretvīrusu līdzekļus. Tos var uzziest vecāki, lai bērnam šī procedūra nebūtu pārāk nepatīkama.