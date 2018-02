Alīda Vāne: Gada balva medicīnā – streiks!? Vai tiešām nav bijis nekā cienījamāka

Foto - Karīna Miezāja

ALĪDA VĀNE, SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” un Latvijas Slimnīcu biedrības valdes locekle

Iespējams, ka šī ir nepopulāra doma, bet es īsti nesaprotu Latvijas Ārstu biedrību. Vai tiešām mums Latvijā 2017.gadā nav veikta neviena unikāla operācija, ja gada notikums medicīnā ir streiks? Vai tiešām mums nav neviens cienījams ārsts, kurš ieviesis Latvijā jaunu ārstēšanas metodi vai veicis unikālu operāciju, ja gada cilvēks medicīnā ir ierēdnis? Nav stāsts par to, ka ģimenes ārstu streiks nebija parasta parādība un to varēja atzīt ar kādu speciālu balvu, bet ne jau padarīt to par gada notikumu medicīnā. Ar medicīnu es tomēr saprotu ārstniecību, nevis, kā šajā gadījumā, ārstniecības liegumu pacientiem.

Var atzīmēt ne vienu vien ierēdni vai administratoru ar speciālām balvām un goda rakstiem, bet vai tiešām tas ir gada cilvēks medicīnā? Manī nav nekādas negācijas vai nepatikas pret balvas saņēmējiem, jo abos gadījumos bija vajadzīga šo cilvēku drosme un uzdrīkstēšanās, kas noteikti ir atzīšanas vērta. Taču nevajadzētu aizmirst vai izlikties nezinām, ka Latvijas medicīnā patiešām ir bijuši būtiski pieminēšanas vērti sasniegumi, kurus nodrošinājuši izcili ārsti. Piemēram, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” pirmo reizi Latvijā pacientam ar plaušu vēzi tika veikta uniportāla videotorakoskopiska bronhoplastiska lobektomija. Ķirurgs Ints Siliņš, asistējot ķirurgam Rihardam Mikilpam – Mikgelbam caur vienu nelielu izgriezumu krūškurvī ievadītas videokameras kontrolē izdarīja plaušas daivas izņemšanu, izoperējot plaušas centrā ļaundabīgi audzēju un pēc tam savienojot audzēja neskartos bronhus.

Savukārt ķirurgs Vjačeslavs Popkovs pirmo reizi Rīgas 1. slimnīcā veica pasaules līmeņa transanālo endoskopiskās mikroķirurģijas operāciju. Pacientam taisnās zarnas audzējs tika izņemts ar saudzīgām metodēm, veicot nelielus iegriezumus. Lai spētu veikt šāda veida operāciju, ārsts Popkovs ieguvis zināšanas un pieredzi Vācijā. Itālijā un Holandē.

Šeit var lasīt par gada balvu medicīnā.