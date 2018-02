Pat ātrāk sadedzināsi kalorijas! Piecas lietas, ko tavā dzīvē var mainīt pareiza stāja

Foto - Shutterstock

Ja esi no cilvēkiem, kam jau bērnībā laiku pa laikam nācās dzirdēt tādas frāzes kā “nesēdi ar līku muguru” un “padomā par savu stāju”, iespējams, ir pienācis pēdējais brīdis to beidzot izdarīt. Salīkusi mugura var radīt diskomfortu un virkni problēmu, kas apgrūtina tavu dzīvi. Tā vietā, lai dzertu zāles pret galvassāpēm vai domātu līdzi tam, cik daudz kaloriju uzņem, iespējams, var noderēt muguras iztaisnošana.

Piedāvājam iepazīties ar piecām “Women’s Health” ekspertu nosauktām lietām, kas mainīsies tavā dzīvē, ja uzlabosi savu stāju.

Tev būs vairāk enerģijas

Pareiza stāja ļauj diafragmai efektīvāk veikt savas funkcijas, atvieglojot elpošanu. Savukārt, ja esi saliekusies, piemēram, sēžot pie datora, tavs krūškurvis elpošanas laikā nevar pietiekami izplesties, diafragma ir saspiesta un pat samazinās plaušu kapacitāte. Tas nozīmē, ka elpošana ir daudz sarežģītāka. Elpošana regulē skābekļa plūsmu organismā, kas nepieciešama, lai tu justos enerģiska un moža. Ja elpošana ir apgrūtināta, enerģijas var būt krietni mazāk.

Tu ikdienā sadedzināsi vairāk kaloriju

Pareiza stāja uzlabo asinsriti un ļauj tavā organismā ieplūst lielākam skābekļa daudzumam. Tas palīdz justies labāk fiziskas slodzes laikā. Arī tavām locītavām ir mazāka slodze, ja tava stāja ir pareiza, un tas nozīmē, ka tu vari vieglāk veikt dažādas kustības, kas palīdz sadedzināt kalorijas. Īpaši svarīga stāja ir tādu nodarbību laikā kā pilates. Paturi prātā – jo mazāk sāpju jūti, jo vieglāk tev ir kustēties un sadedzināt uzņemtās kalorijas.

Tev retāk sāpēs galva

Ja regulāri ciet no galvassāpēm, to cēlonis var būt arī nepareiza stāja. Nereti galvassāpes izraisa spriedze kaklā, muguras augšdaļā un žoklī. Bieži šādas spriedzes cēlonis ir tieši nepareiza stāja un salīkusi mugura. Laika gaitā muskuļu saspringums kļūst hronisks, kā arī cilvēkam parādās regulāras galvassāpes. Lai no tā atbrīvotos, seko līdzi savai stājai. Spriedzi vari mazināt arī izstaipoties. Izstiept muguru vari, mēģinot atliekt plecus atpakaļ un tuvinot lāpstiņas vienu otrai.

Tavas locītavas jutīsies labāk

Nepareiza stāja var kaitēt tavām locītavām. Saspringts kakls palielina tuvējo muskuļu un locītavu slodzi, izraisot sāpes un palielinot savainojumu risku. Izrādās, ka uz priekšu paliekta galva, ievērojami palielina slodzi, kas jāpanes mugurai. Locītavu problēmas var izraisīt arī uz priekšu izvirzīts iegurnis. Ja vēlies samazināt locītavu sāpes un dažādu ievainojumu risku, ikdienā pievērs uzmanību savai stājai un muguras stāvoklim.

Tev būs mazāk stresa

Izrādās, ka sēdēšana ar taisnu muguru var tik izmantota kā līdzeklis stresa mazināšanai. Cilvēki, kas sēž ar taisnu muguru, biežāk jūtas spēcīgi un aizrautīgi, kamēr salīkušie izjūt lielāku nervozitāti, bailes, slinkumu un miegainību. Zinātnieki pieļauj, ka izmaiņas pašsajūtā un stresa samazināšanās varētu būt saistīta ar to, ka cilvēka stāja un poza ietekmē arī dažādu hormonu izdalīšanos.