FOTO: Atkailināts eju kā uz veikalu pēc maizes… Pikantajā festivālā “Erots” piedzīvotais

Andas Krauzes foto

Jau divdesmitais? Tiek tiešām, tikko Rīgā, Ķīpsalā beidzies ikgadējais starptautiskais erotikas festivāls un izstāde ”Erots”, kas Baltijā ir vienīgais un pulcē daudz sabiedrības. Tas liecina, ka cilvēkiem pēc saspringtās ikdienas gribas arī ko kaislīgāku, brīvāku – ne tik aizspriedumainu. Seksuālā enerģija ir visspēcīgākā – ja spēj mīlēt sevi, spēsi mīlēt arī otru cilvēku. Šī sfēra ir ļoti intīma, savās mājās svešu neielaižam, līdzīgi arī kājstarpē. Seksualitātes izprašanai un jūtu iepazīšanai pēdējā laikā pie mums plaukst erotiskais žanrs literatūrā (jau trīs romāni, jaunākais Ievas Sīmanes ”Svētlaimes medniece”). Šomēnes varēsim skatīt arī erotiskā bestsellera „Fifty Shades of Grey” („Greja piecdesmit nokrāsas”) noslēdzošo sēriju. Ko nu tur brīnīties – nekas cilvēcisks nav svešs! Atlaižam grožus! Raug, pa zāli pretī nāk kails vīrietis, kam uzzīmēts festivāla logo. Iepazīstamies: Viktors, vienīgais “body art” kailmodelis Latvijā, uzstājas gan filmās, gan klubos: “”Erotā” piedalos piekto gadu, mans ķermenis bijis apgleznots no galvas līdz papēžiem. Nekautrējos, jo dzīvojam tikai reizi, un kailums cilvēkam piešķirts no Dieva.”

Vai, redzot sievietes visapkārt, nesaceļas? “Nē, atkailināts eju kā uz veikalu pēc maizes.”

Festivālu vadīja MG Mareks, no Latvijas vīriešu striptīza apvienības ”MALE Empire NIGHT_out SHOW” dejotājiem, ar Sigitu Brazdausku. Sākotnēji abi neieintriģēja, pēcāk jautrības un asprātības tonim viņi publikai uzdeva arī neierastākus jautājumus, piemēram, ko puisim darīt, ja viņam sabiedriskā vietā saceļas ficuks? Atbildētāji nebija uz mutes krituši, viens bija īpaši asprātīgs – ja stojaks, aizkabinu locekli aiz bikšu jostas!

MG Mareks skatītājos meta stringus, kurus ķēra meitenes. Nez, ko darītu puisis, ja viņam tas uzkristu… uz galvas. Ar katru brīdi vakara noskaņa kļuva emocijām siltāka, ar aplausiem uzņēma viesmāksliniekus: toplesa baleta trupu ’’Lady-X” no Baltkrievijas, pieaugušo filmu zvaigzni un šovmeni Maksu Rahoju (Max Rajoy) ar iespaidīgi lielo locekli, striptīza dejotāju Āronu Roku (Aaron Rock), kurš erotikas industrijā strādā piekto gadu. Viņš filmējies porno filmās, un viņa iecienītākā poza esot tā, kurā sieviete guļ uz muguras ar paplestām kājām – tā viņš ieslīdēt viņā, čukstot ausī ko mīļu. Tā ir radīta izjūta, ka zūd kontrole pār situāciju, jūtu skurbulī esi pārņemts, un šajā pozā ir viegli aizsniegt G-punktu – tajā pašā laikā vēl var palikt roku zem partneres un stimulēt viņas klitoru.

Lesbisma cienītājiem kārais kumoss bija Tera Tveine (Terra Twain) no Prāgas, 29 gadus veca lesbiešu pornofilmu aktrise. Savā tēlā – iekārojama, pašpārliecināta, nu īsta maita! Tikumības vergiem vaigi vai svila, redzot, kā šī seksbumba darbojās ar saviem fetišiem.Daudziem šoku raisīja austrālieša Flema Hela (Flame Hel) uzstāšanās, kurā viņš rādīja sieviešu sasiešanas paraugdemonstrējumus. Man neizskatījās erotiski, sievietes ķermenis bija sasiets kā tāds vistas kautķermenis tirgū… Uzdzina drebuļus, ka sasieto vilka virvēs kā uz āķa… Tad jau daudz seksīgāk bija skatīt, kā piesietam krēslā uzšauj ar ādas pātadziņu vai uz sejas uzliek uzpurni Festivālā pirmo reizi uzstājās Nīderlandes trupa ’’Olifant Takeover’’ kas publiku uzjautrināja ar humoristisku un nerātnu aktierspēli, kurā apvienoti absurda teātra, kabarē, satīras un erotikas elementi. Trupa ”Olifant Takeover” ar šādām izrādēm uzstājas kopš 2009. gada. Sižetā attēlotas cilvēciskās vājības – atriebība ir salda.

Paralēli šovu programmām, sieviešu un vīriešu striptīziem un citiem jutekliski piesātinātiem priekšnesumiem. bija iespējams iegādāties ko īpaši seksīgu – svečturus, karotes un ziepes falla formā, ko dāvināt, piemēram, 8. martā , erotisko veļu, dažnedažādas rotaļlietas pieaugušajiem, piemēram, 32,5 cm garu un diametrā 6 cm apaļu dildo, vagīnas pumpi, apakšveļu, masāžas eļļas, filmas u.c. Principā šis festivāls ir kā erotisko ideju krātuvīte – katrs no tā var paņemt savu. Jā, februāra saltumā bija silti, taču varēja būt karstāk.