Diēta Nr. 8 – lai samazinātu tauku kārtu un uzlabotu vielmaiņu. Nebūs jāknapinās

Foto - pexels.com

Liekā svara problēma pasaulē kļūst arvien aktuālāka. Piemēram, Latvijā veiktie pētījumi liecina, ka tikai nedaudz virs 40% pieaugušo ir normāls svars; vecuma grupā virs 55 gadiem tikai 18% sieviešu ir normāls svars, 30% ir liekais svars, bet vairāk nekā 40% – aptaukošanās; vīriešiem aina ir līdzīga.

Viens no veidiem, kā atrisināt šo problēmu – pareiza ārstnieciskā diēta.

Galvenās liekā svara un aptaukošanās ārstēšanas metodes ir diēta ar paaugstinātu šķiedrvielu saturu; vitamīniem un citām bioloģiski aktīvām sastāvdaļām bagāta pārtika, ierobežojot viegli sagremojamu ogļhidrātu patēriņu; fiziskās nodarbības.

Diēta Nr.8, kuru iesaka cilvēkiem ar lieko svaru, paredzēta zemādas tauku mazināšanai un metabolisma uzlabošanai. Jāpiebilst, ka šī diēta indicēta pacientiem, kuriem nav gremošanas orgānu, aknu un sirds un asinsvadu slimības, kuru ārstēšanai paredzēta cits īpašs uztura režīms.

Diētas īpatnības

Diētas kalorijas – 1800-2000 kcal. Diēta paredzēta cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu, bet kopā ar palielinātu fizisko aktivitāti ļaus zaudēt svaru 2-2,5 kg mēnesī.

Galvenais diētas uzsvars – ierobežot cukura un tā saturošu pārtikas produktu patēriņu, ātri sagremojamos ogļhidrātus, dzīvnieku taukus un pārtikas produktus, kas stimulē ēstgribu.

Maksimālais sāls daudzums ir 5 grami dienā, var dzert līdz 1 litram tīra ūdens. Sviests nav aizliegts, bet ierobežots līdz 15 g diennaktī. Ēdienam pievieno augu eļļu. Miltu produktu patēriņš ir ierobežots līdz 150 g dienā, bet, ja svars ilgstoši nesamazinās, maizes un citu miltu produktu daudzums tiek samazināts līdz 100 gramiem.

Ēdieni gatavojami vārot, vārot nelielā ūdens daudzumā vai savā sulā, sautējot, tvaicējot, laiku pa laikam atļauta cepšana un grilēšana, nepievienojot taukus.

Jāēd vismaz 5-6 reizes dienā.

Kas nav atļauts?

Ievērojot diētu Nr. 8., no ēdienkartes pilnībā jāizslēdz:

• baltmaize, mīklas izstrādājumi;

• stipri buljoni, piena zupas, tai skaitā ar makaroniem, rīsiem vai manna, kartupeļu zupas;

• trekna gaļa un zivis, treknas desas un cīsiņi, kūpināti produkti, gaļas un zivju konservi;

• trekns biezpiens, krējums, sālīts siers;

• gaļas un kulinārijas tauki, taukainas un pikantas mērces, majonēze, sinepes, mārrutki, garšvielas;

• rīsi, manna, makaroni, kā arī visi pākšaugi;

• visi sālīti un marinēti dārzeņi;

• vīnogas, banāni, rozīnes, vīģes, dateles;

• cukurs, saldumi, ievārījums, medus, saldējums, ķīselis, kakao, šokolāde;

• vīnogu un citas saldās sulas, saldais kvass, alkohols.

Kas ir atļauts?

Diēta Nr. 8 atļauj uzturā lietot daudzus produktus, tas ir, ierobežojumus nevar uzskatīt par pārāk sarežģītiem.

Atļauti:

• Produkti no rupja maluma miltiem, rudzu un kviešu maize ar klijām. Porcija – 150 grami dienā.

• Zupas gatavo galvenokārt veģetārās, mazos daudzumos izmantojot dārzeņus un graudaugus. Dažas reizes nedēļā atļautas dārzeņu zupas ar liesas gaļas vai zivju buljonu ar frikadelēm. Porcija – 250 grami dienā.

• Kā piedevas vislabāk ēst svaigus dārzeņus, visu veidu kāpostus, gurķus, redīsus, salātus, kabačus, ķirbjus, tomātus, rāceņus un burkānus.

Var gatavot ēdienus no vārītiem, savā sulā vārītiem vai sautētiem dārzeņiem. Ēdieni no kartupeļiem, bietēm, burkāniem, kāļiem, zaļajiem zirņiem atļauti ierobežotā daudzumā – ne vairāk kā 200 g dienā. Piedevās var ēst arī griķu, grūbu un miežu putras.

• Var gatavot auzu pārslu putru, makaronus, sacepumus, pudiņus ar dārzeņiem un augļiem, bet jāatceras, ka šādi produkti ir atļauti mazos daudzumos.

• Atļauta tvaicēta vai sautēta liesa gaļa. Liellopu gaļa, teļa gaļa, vistas gaļa, truša gaļa un tītars – ne vairāk kā 150 g dienā. Liellopu gaļas sardeles, vārīta mēle, aknas arī atļautas ierobežotā daudzumā. Zivis – tikai liesās un ne vairāk kā 150 g dienā. Mīdijas, garneles ir atļautas, bet ne vairāk kā 200 g dienā.

• Reizi dienā var ēst 1-2 vārītas olas vai pagatavot tās omletē ar dārzeņiem.

• Ēdienkartē atļauti piens, kefīrs, paniņas un citi piena produkti, kā arī biezpiens ar pazeminātu tauku saturu. Drīkst ēst arī skābo krējumu un sieru ar zemu tauku saturu.

• No uzkodām var gatavot vinegretus, salātus no svaigiem un skābētiem dārzeņiem, dārzeņu kaviāru, salātus no jūras veltēm, gaļas un zivju galertus, mazsālītu siļķi, liesu šķiņķi.

• Nesaldi augļi un ogas; želejas un kompoti bez cukura.

• Mērcēm var izmantot vieglu dārzeņu novārījumu vai buljonu un pievienot zaļumus, vaniļu un kanēli.

• Tomātu mērce un baltā mērce ar dārzeņiem.

• Atļauta tēja, melna kafija vai ar pienu, dārzeņu, nesaldinātas augļu un ogu sulas, mežrozīšu tēja.

Ēdienkartes paraugs, 1800 Kcal dienā

Brokastis

• Musli ar žāvētiem augļiem un pienu ar zemu tauku saturu (200 ml)

• Sautēti burkāni (200 g)

• Šķēle siera ar zemu tauku saturu

• Karkade tēja

• Uzkodas: melone (200 g)

Pusdienas

• Veģetāra zupa no skābētiem kāpostiem (250 ml)

• Rudzu maize (30 g)

• Paprika, kas pildīta ar malto gaļu un rīsiem, sautēti ar dārzeņiem (tomāti, sīpoli, burkāni) (300 g)

• Dzērveņu morss (200 ml)

• Uzkodas: 2 bumbieri (200 g)

Vakariņas

• Rīsi (150 g) ar jūras veltēm (60 g)

• Dārzeņu salāti (salātu lapas, tomāti, paprika, lociņi) ar augu eļļu (200 g)

• Mežrozīšu tēja (200 ml)

Idejas diētas receptēm

Olas baltumu omlete ar spinātiem

• 3 olu baltumi

• ½ glāze piena

• 70 g saldēti spināti

• 30 grami suluguni siers

• 1 ēd.k. kausēts sviests

1. solis Spinātus apcep sviestā.

2. solis. Olas baltumus sakuļ, pievieno šķipsniņu sāls, pienu un vēlreiz sakuļ.

3. solis Sakultos baltumus uzlej uz sakarsētas pannas ar spinātiem, samaisa.

4. solis. Uz minūti atstāj lielā karstumā. Tad samazina siltumu līdz vidējai temperatūrai un pārklāj ar vāku.

5. solis. Pirms pasniegšanas apkaisa ar rīvētu sieru.

Veģetāra skābu kāpostu zupa

• ½ kāpostgalvas

• 200 g skābētu kāpostu

• 2 sīpoli

• 2 tomāti

• 2 saldie pipari

• 2 burkāni

• 3 litri ūdens

• sāls un pipari

• lauru lapas

• zaļumi

1. solis. Kāpostus, tomātus, sīpolus, piparus un burkānus mazgā, notīra, smalki sagriež.

2. solis. Ieliek dārzeņus katlā, pievieno ūdeni, uzvāra, līdz burkāni ir gatavi.

3. solis. 10 minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno sāli, piparus un lauru lapas. Pirms pasniegšanas pievieno zaļumus.

Vinegrets

• 1 biete

• 4 gab. kartupeļi

• 1 burkāns

• 2 sālīti gurķi

• 2 olas

• 4 ēd.k. augu eļļa

1. solis. Uzvāra olas, bietes, kartupeļus un burkānus.

2. solis. Visu atdzesē un sagriež kubiņos.

3. solis. Sālītos gurķus sagriež kubiņos, nolej šķidrumu.

4. solis. Visu samaisa, pievieno eļļu. Var pievienot sasmalcinātus zaļumus.

Zivs želejā

• 2 kg sarkano zivju

• 2 sīpoli

• 2 burkāni

• 1\2 citrons

• 1 saldais pipars

• selerijas un pētersīļi

• 1 agara iepakojums

• sāls

1. solis. Zivs galvu un spuras aplej ar aukstu ūdeni, trīs stundas vāra nelielā karstumā. Visu laiku nosmeļ putas.

2. solis. Pēc stundas buljonam pievieno burkānus, sīpolus, selerijas un pētersīļus. Pēc pusstundas pievieno sagrieztus zivs gabalus. Vāra vēl pusstundu, tad izņem zivis, asakas un dārzeņus.

3. solis. Izvārīto zivi sagriež skaitos gabaliņos.

4. solis. Sagriezto zivi novieto trauka, kurā liesiet želeju, apakšā. Tad izrotā ar vārīto burkānu gabaliņiem, zaļumiem, pipariem, citronu.

5. solis. Buljonu izkāš 2-3 reizes. Ieber tajā agaru. Uzlej buljonu traukā sakārtotajai zivij ar dārzeņiem. Ievieto ledusskapī uz 10 stundām.

Liellopa mēle ar zaļajām pupiņām

• liellopa mēle – 500 g

• zaļās pupiņas – 350 g

• 1-2 tējk. sinepes

• sāls

1. solis. Zaļās pupiņas sagriež un vāra sālsūdenī 4 minūtes.

2. solis. Liellopa mēli izvāra, vēlams tvaicēt.

3. solis. Pasniedz ar sinepēm un zaļajām pupiņām.

Pipari, kas pildīti ar jūras veltēm un dārzeņiem

• 8 pipari

• 500 g jūras veltes

• 3 burkāni

• 3 tomāti

• 1 neliels kabacis

• 300 g brinzas siera

• melnie pipari, sāls

• augu eļļa bez smaržas

1. solis. Piparus iztīra no sēklām un no visām pusēm apcep augu eļļā.

2. solis. Notecina eļļu un notīra, var zem auksta ūdens.

3. solis Atkausē jūras veltes.

4. solis. Dārzeņus notīra un smalki sagriež, burkānu sarīvē.

5. solis. Dārzeņus apcep, atsevišķi cep jūras veltes, pievieno saspiestu ķiploku.

6. solis. Jūras veltes un dārzeņus samaisa, pievieno sadrupināto sieru, piparus.

7. solis. Iegūto masu pilda piparos, cep cepeškrāsnī.

Avots: aif.ru