Pēc zālēm uz tualeti – arī naktī

Foto - Shutterstock

“Asinsspiediena pazemināšanai ārsts izrakstīja zāles ar urīndzenošu efektu. Tagad tualeti nākas apmeklēt arī naktīs. Ko darīt?” Aija Rīgā

Atbild RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Nieru slimību un nieru aizstājterapijas klīnikas vadītāja Anda Grigāne: “Urīndzenoši medikamenti, kas izvada no organisma šķidrumu, samazina asinsspiedienu. Tie ir kombinētie preparāti, kuros aktīvās vielas deva ar urīndzenošu efektu ir ļoti maza. Šos medikamentus vajadzētu lietot tikai no rīta. Ja to izraisītais efekts tomēr ir ļoti izteikts, vajadzētu konsultēties ar ārstu par iespēju zāles nomainīt.”