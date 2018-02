Aicina palīdzēt mūziķa Riharda Zaļupes slimajai sievai Sondrai, viengadīgas meitiņas mammai!

Pie Latvijas iedzīvotājiem pēc palīdzības vērsusies 31 gadus jaunā Sondra, viengadīgas mazulītes māmiņa un mūziķa Riharda Zaļupes dzīvesbiedre. Šī gada janvārī Sondra saņēma šokējošas ziņas – ādas audzējs – melanoma ir izplatījies vēdera un muguras ādā. Sondras dzīvību var glābt jaunākās paaudzes medikamenti, kuru izmaksas sastāda 81 887 eiro.

Pie Latvijas iedzīvotājiem vērsusies Sondra, 31 gadus jauna sieviete, gadu vecas mazulītes mamma. Savā profesionālajā dzīvē viņa sekojusi sirdij un ļāvusies izaicinājumiem radošajā jomā gan vadot Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sabiedriskās attiecībās un mārketingu, gan atbalstot vokālās grupas Latvian Voices radošās gaitas, kā arī dzīvesbiedra un mūziķa Riharda Zaļupes radošos projektus. Šobrīd Sondras ikdienu un prieku par mazulīti aizēno smaga slimība.

Pavisam neilgi pirms mazulītes piedzimšanas Sondra pamanīja izmaiņas kādai dzimumzīmītei uz rokas. Ārsts nozīmēja operāciju uzreiz pēc mazulītes piedzimšanas. Pēcoperācijas rezultāti diemžēl apstiprināja ļaundabīgu ādas audzēju – melanomu. Tika veikta atkārtota operācija, lai izņemtu apkārtējos audzēja skartos audus, nozīmētas regulāras ikmēneša ārsta apskates. Viss bija labi, līdz šī gada janvārī Sondru piemeklēja spēcīgas sāpes vēderā. Nonākot slimnīcā, pēc veiktajiem izmeklējumiem tika konstatēta audzēja izplatība vēdera un muguras ādā. Tas bija šoks!

“Es joprojām nespēju aptvert, kas īsti notiek. Bet jau tagad esmu pateicīga par katru cilvēku, kurš ir manā un mūsu ģimenes dzīvē. Esmu pateicīga draugiem, radiniekiem par atbalstu, vecvecākiem, kuri ne brīdi nedomādami ir klāt no Talsiem un Liepājas, lai parūpētos par mums, parūpētos par mazo, kad esmu prom vai pavisam sagurusi. Man ir ārprātīgi grūti pieņemt šo situāciju, jo esmu pieradusi būt par atbalstu citiem, bet ticu, ka šim visam ir kāds augstāks mērķis un ceru, ka mana cīņa iedvesmos citus mīlēt, atbalstīt un baudīt katru dienu, kura mums ir dota kopā ar mīļajiem šajā brīnumu pilnajā pasaulē”, stāsta Sondra.

Sondras gadījumā ārstu konsīlijs lēmis par ārstniecību ar divu kombinētu medikamentu terapiju, no kuriem tikai viens – Vemurafenib ir daļēji valsts apmaksāts, bet otrs – Cobimetinib ir jāiegādājas pašiem. Mēnesī ārstēšanās summa atkarībā no devas var sasniegt līdz pat 13 128 eiro, jāārstējas vismaz vienu gadu. Sondras ģimene paši var segt medikamentu izmaksas līdz pat 10 000 eiro apmērā, 4000 eiro Sondras medikamentu apmaksai tiks segti no labdarības koncerta “Vienoti par iespēju” saziedotajiem līdzekļiem, daļu medikamentu ir iespēja saņemt bez maksas, taču pilna ārstniecības kursa izmaksu segšanai trūkst vēl ievērojama summa – 81 887 eiro. Nozīmētā terapija ar jaunākās paaudzes medikamentiem dod cerību uz atveseļošanos.

Palīdzēsim Sondrai atveseļoties, dzīvot un izaudzināt savu mazulīti! Ziedot iespējams:

– Portālā Ziedot.lv ar internetbankas vai maksājuma kartes starpniecību ziedot.lv

– Jebkurā bankas filiālē uz Ziedot.lv kontu, norādot mērķi „Palīdzība Sondrai Zaļupei”

Fonds “Ziedot.lv”, Reģ. Nr 40008078226

SWEDBANK: bankas kods: HABA LV 22, konta nr: LV95HABA0551006150241

SEB: bankas kods: UNLALV2X, konta nr: LV86UNLA0050014286045

NORDEA: bankas kods: NDEALV2X, konta nr: LV19NDEA0000082343510

CITADELE: bankas kods: PARXLV22, konta nr: LV64PARX0012713470002

NORVIK BANKA: bankas kods: LATBLV22, konta nr.LV42LATB0002010114928

DNB BANKA: bankas kods: RIKOLV2X, konta nr. LV53RIKO0002013321645

Latvijas pasts: Konta Nr. LV05LPNS0001003230983