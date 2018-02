Atkal kakla sāpes! Kā tās pareizi ārstēt?

Foto - Shutterstock

Kakla sāpes diemžēl ir biežas un ļoti izplatītas sabiedrotās ziemas laikā. Lai kā mēs censtos, reizēm šķiet, ka no tām izvairīties nav iespējams. Taču jāņem vērā, ka kakla sāpes mēdz būt dažādas, tāpat kā to rašanās iemesli. Kā identificēt kakla sāpes un kā tās pareizi ārstēt – konsultē BENU Aptiekas piesaistītais eksperts ausu, kakla un deguna ārsts LOR klīnikā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Jānis Sokolovs un BENU Aptiekas farmaceita asistente Zanda Ozoliņa.

Ausu, kakla un deguna ārsts Jānis Sokolovs skaidro:

Trīs galvenie iemesli, kas izraisa kakla sāpes

1. Gļotādā iemitinājies vīruss. Ziemas sezonā tas biežāk ir adenovīruss vai rinovīruss – abiem raksturīgs apsārtums rīklē, skrāpējoša sajūta kaklā, arī mandeļu iekaisums un pietūkums.

2. Baktērijas. Visbiežāk streptokoks vai zeltainais stafilokoks, kuri parasti ir arī angīnas ierosinātāji.

3. Stipra balss pārpūle, gadījumos, kad daudz runāts, dziedāts. Bet šajā gadījumā raksturīgāk, ka balss vienkārši pazūd un nav iespējams izdvest ne skaņu vai arī iepriekš skanīgā balss pārvēršas klusā šņākšanā.

Kā ārstēt dažādas kakla sāpes?

Ja vainīgs vīruss. Labā ziņa – 94 procentos gadījumu kakla sāpes izraisa tieši kāds no vīrusiem un, par laimi, šīs kaites parasti ir pašierobežojošas. Tas nozīmē, ka infekcija pāriet nedēļas līdz divu laikā arī bez specifiskas ārstēšanas. Šādu situāciju var atpazīt pēc vīrusiem raksturīgās slimības gaitas: sākumā ir nogurums, nespēks, pirmie saaukstēšanās priekšvēstneši kaklā un degunā, kuri trešajā vai ceturtajā dienā sasniedz kulmināciju: ir temperatūra, stiprākas sāpes vai skrāpējoša sajūta kaklā, tas strauji paasinās, un šķiet, ka kļūst arvien sliktāk. Bet jau piektajā dienā vīruss pēc kulminācijas sāk rimties un ir jūtams pēkšņs uzlabojums.

Labākā ārstēšanās metode šādā reizē ir palikt mājās, pārāk nenoslogot balsi un pārējo kakla gļotādu runājot, lietot daudz šķidruma, lai vīruss no organisma ātrāk izskalojas, un mazināt nepatīkamās sajūtas ar simptomātiskiem līdzekļiem. Tiesa, piecās sešās dienās parasti pāriet vīrusa izraisītās infekcijas simptomi – tas izdzīvo visas savas attīstības stadijas un nepatīkamās sajūtas mazinās, taču šūnu līmenī imunitātes atjaunošanās process turpinās arī pēc tam. Tāpēc nemeties ar joni darbos un fiziskās aktivitātēs, tiklīdz šķiet, ka jūties labi, sargies no nosalšanas, jo, tiklīdz kāds uzšķaudīs, vīruss var atkal pacelt galvu. To medicīniski sauc par superinfekciju – atkārtotu saslimšanu. Īpaši pēc akūto vīrusa izpausmju beigām kādu laiciņu vēl jāpasaudzē sevi tiem, kuriem jau ir kādas hroniskas elpceļu kaites, piemēram, astma.

Ja vainīga baktērija. Kakls parasti sāk sāpēt pēkšņi, nereti sāpes izstarojas uz ausīm, ir balti strutu korķi aukslēju mandelēs, var būt augsta temperatūra. Te, visticamāk, būs jāņem talkā nopietnāki recepšu medikamenti, kuri sliktās baktērijas vienkārši iznīcina. Populārākās un iedarbīgākās – penicilīna grupas antibiotikas. Un obligāts noteikums – miera režīms.

Ja pārslogota balss. Līdzās aizsmakumam varētu būt skrāpējoša sajūta rīklē, kasīšanās, kņudināšana, tūska, jo balss saišu gļotāda pārslodzes rezultātā kļuvusi sausa un trausla. Biežāk šo sajūtu uz sevi var attiecināt skolotāji, lektori, koru dziedātāji. Diemžēl īpašu medikamentu, ar kuriem mazināt pietūkumu un iekaisumu rīklē, nav, un labākās zāles tādās reizēs ir miers un klusums. Parasti balss saišu un rīkles gļotāda pēc pārslodzes pašizdziedinās aptuveni trīs dienu laikā ar noteikumu, ka ļauj balsij atpūsties un dzer daudz šķidruma, kas mitrina arī kakla gļotādu.

Kādu līdzekli izvēlēties?

Izvēloties līdzekļus pret kakla sāpēm, pievērs uzmanību divām vienlīdz svarīgām niansēm: vai sastāvā ir kaut kas sāpju mazināšanai un vai preparāts mitrinās gļotādu. Ja tev raksturīgas alerģijas, jāraugās arī, lai sastāvā nav kāds spēcīgs alergēns. Tāda slava ir, piemēram, smiltsērkšķim.

Vēl viena būtiska nianse, kas jāņem vērā, ir mēra sajūta. Tā ir bieži pieļauta kļūda, kuras sekas lori redz praksē, uzsver J.Sokolovs. Ik pēc divām stundām pūst kaklā vai sūkāt stipras iedarbības medikamentus (tādus, kuros iekšā kas vairāk par dabas vielām) kombinācijā ar pastiprinātu medus, ķiploku un citu aso un kairinošo labumu ēšanu – tas jau tā trauslajai gļotādai ir īsts trieciens, tāpēc ir risks iedzīvoties čūlās, gļotādas apdegumos un citās ligās. Dziedējot kaklu, labāk ievēro principu – mazāk ir vairāk.

Kaklam patīk mitrums!

Tad gan balss saites labāk strādā, gan gļotāda ir mitrināta un pie tādas grūtāk piesaistīties vīrusiem un baktērijām, kuri izraisa dažādas kakla kaites. Tāpēc lūko, lai apkures sezonā gaiss telpās tiek mitrināts!

3 situācijas, kad labāk parādīties dakterim

1. Ja nevar norīt pat siekalas, kakls stipri sāp.

2. Ja vairākas dienas nekrītas temperatūra.

3. Ja ap rīkli un mandelēm ir balts aplikums.

Aptiekas ieteikumi kakla veselībai

Farmaceita asistente Zanda Ozoliņa iesaka, ja esat saskārušies ar kakla sāpēm, tomēr tās neignorēt, bet ārstēt. Bakteriālas infekcijas gadījumā palīdzēt var kakla skalošana ar siltu salvijas tēju vai furasola šķīdumu, ne vairāk kā divas līdz trīs reizes dienā. Izvēloties sūkājamās tabletes vai aerosolu kakla sāpju mazināšanai, būtiski novērtēt, vai kakla sāpēm nav piebiedrojies sauss kairinošs klepus, jo tad atšķiras medikamentu izvēle noteiktajā situācijā. Aptiekā pieejami dažādi līdzekļi no dabas vielām, kas mazinās vieglu simptomātiku, kā arī ķīmiski medikamenti, kas pielietojami smagu gadījumu ārstēšanai. Ja kakla sāpes izraisījusi vīrusa infekcija, tad tomēr ieteicams mājas režīms, jo pēc izstaigātas vīrusa infekcijas ir sagaidāmas komplikācijas. Z.Ozoliņa aicina būt līdzcietīgiem un atbildīgiem un censties nenodot „savu” vīrusu līdzcilvēkiem.