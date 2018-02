Dzīvesziņas, ko iegūstam no naudas pasaules

Reklāmraksta foto

Tāpat kā ikviena mācību stunda, ko pasniedz dzīve ar saviem līkločiem, arī dzīvesziņas, ko mēs potenciāli varam iegūt no naudas pasaules, veido mūsos jaunu izpratni un apzināšanos, kas palīdz mūsu nākotni veidot labāku ka mūsu vakardienu. Lūk, populārākās dzīvesziņas, ko, mums pat atklāti nemanot, spēj sniegt nauda vai ko mēs varam savā dzīve saskatīt tieši caur naudas prizmu.

1. Alkatība un privilēģijas.

Vai jūs esat alkatīgi vai ar priviliģētām tiesīgām, kad runa ir par naudu, vai varbūt kādā citā savas dzīves sfērā? Vai jūs spējat brīvi sniegt daļu no sevis citiem vai tomēr alkatīgi nolemjat visu paturēt tikai sev? Vai jūs savācat visas materiālās lietas sev pat tad, ja jūs tās neizmantojat? Vai jums nekad nav pietiekami ar to, kas jums jau pieder? Vai jums vienmēr šķiet, ka pasaule pret jums izturas negodīgi, sniedzot jums mazāk, nekā jūs jūtaties pelnījuši? Vai piedāvātie interneta kredīti naktī jeb pikavippi yöllä netistä kādreiz ir vilinājuši jūs jaunu statusa lietu iegādei? Vai jūs vēlaties iekasēt no citiem maksimāli daudz, bet paši saņemt visu par brīvu? Vai jūs plānojat saņemt vairāk nekā jūs sniedzat citiem? Vai jūs vienmēr sūdzaties par to, kas jums vēl nepieder un nekad nespējat novērtēt to, kas jums ir? Pozitīvas atbildes uz šiem jautājumiem norādīs uz jūsu paša pasludinātajām privilēģijām un alkatīgo dabu.

2. Nepieķeršanās lietām.

Vai esat piesaistījis savu personīgo vērtību visai savai naudai un materiālajām vērtībām? Vai jūs spētu kvalificēt smagu darba gadu par veiksmīgu, ja visi pārējie jums apkārt jūs dēvētu par finansiālu neveiksminieku? Ja jūs visu savu mantību zaudētu rīt, vai jūs varētu patstāvīgi sākt visu no jauna? Ja jūs tagad apstātos un padomātu par to, ka rīt varētu zaudēt savas mājas nenomaksātas hipotēkas dēļ – kādas būtu jūsu sajūtas? Vai jums būtu kauns, bailes, trauksmes izjūta, vai jūs justos viegli ievainojami? Vai jūs vērtējat savus īpašumus augstāk par cilvēkiem jums apkārt? Vai nauda ir jūsu kungs un pavēlnieks?

3. Pazemība.

Vai jūs kļūstat augstprātīgs un pārāks par citiem, kad jums ir vairāk naudas? Vai jūs aizmirstat par to, kā ir būt nabadzīgam, brīdī, kad nauda vairs nav jūsu problēma? Vai jūsu personība mainās, kad lietas finansiāli sāk iet labi? Vai jūs pret cilvēkiem izturas atšķirīgi, kad jums ir vairāk naudas?

4. Spēja lūgt palīdzību.

Mūsdienu pasaulē lielākā daļa cilvēku atzīst, ka jūtas vientuļi un atstumti, kad runa ir par spēju lūgt finansiālu palīdzību saviem līdzcilvēkiem. Mums ir sajūta, ka nav neviena, pie kura varētu vērsties pēc palīdzības, jo runāt par naudas problēmām atklāti tiek uzskatīts kā apkaunojošs process. Vai nonākšana naudas grūtībās ļauj jums saņemties un pārkāpt savam ego? Vai spēja lūgt palīdzību parādās vien tad, kad vairs nevarat savilkt galus kopā? Vai jūs paši spējat sniegt palīdzību, kad redzat, ka jūsu tuvie cilvēki cīnās ar finansiālām grūtībām un paši netiek galā? Kāda ir jūsu attieksme, ja kāds jums lūdz palīdzēt finansiāli?

Centieties atbildēt uz visiem jautājumiem maksimāli godīgi, lai izvērtētu, kurās jomās jums visvairāk ir nepieciešams iekšējs darbs pašiem ar sevi, lai pilnībā uzņemtu naudas sniegtās dzīvesziņas.

Liels paldies mūsu partneriem finanšu jautājumos no somu tiešsaistes vietnes – Heti24, šī raksta tapšanā. Ja jūs brīvi lasāt un uztverat informāciju somu valodā, tad mājaslapas blogu sadaļā varat sekot līdzi aktuālākajai informācijai modernu finanšu pasaulē.