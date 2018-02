“Našķis vai veselīgs produkts”: uztura speciāliste vērtē brokastu pārslas un musli

Foto - Anda Krauze

Autore: Dita Vinovska

Brokastu pārslas vai graudaugu pārslu un augļu muslis ir produkti, ko neskaitāmi cilvēki ikdienā izmanto, lai gūtu enerģiju un spēku savai dienai. Tāpat netrūkst cilvēku, kas uzskata – šie produkti ir ļoti veselīgi un palīdz uzturēt lielisku formu. Tiesa, reizēm tie nesniedz gaidīto sāta sajūtu, kā arī nepalīdz atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Kāpēc tā, kādos gadījumos un kam vispār ieteicams lietot šos produktus, kopā ar uztura speciālisti centāmies noskaidrot projektā “Našķis vai veselīgs produkts”.

“Viņa” sadarbībā ar veselības centru “Vivendi” ir uzsākusi projektu “Našķis vai veselīgs produkts”, lai apskatītu un izpētītu dažādus šķietami veselīgus veikalā nopērkamus produktus un kopā ar uztura speciālisti izvērtētu, vai uz tiem liktās cerības attaisnojas. Tāpat speciālists pastāstīs, kam pievērst uzmanību, iegādājoties dažādus produktus, un kā, izvērtējot uz produkta iepakojuma atrodamo informāciju, izvēlēties sev piemērotāko.

Šoreiz kopā ar “Vivendi” uztura speciālisti Evu Kataju apskatījām brokastu pārslas un musli. Noskaidrojās, ka šie produkti patiešām var būt lielisks enerģijas avots, bet ne visiem tos vajadzētu lietot ikdienā. Tāpat dažos gadījumos, neiedziļinoties produkta sastāvā un enerģētiskajā vērtībā, uz tā iepakojuma redzamo informāciju ir iespējams pārprast.

Iepakojuma informāciju var pārprast: produkts nepadarīs aktīvu un slaidu

Pirmais produkts, ko apskatām, ir pilngraudu auzu pārslu mulsis, uz kura rakstīts “Active & Fit. Energy”. “Pirmkārt, es vērstu uzmanību uz iepakojumu,” apskatot uzrakstu, saka Kataja, “tātad labā formā esošiem un fiziski aktīviem cilvēkiem šis produkts varētu sniegt enerģiju.” Viņa norāda, ka iepakojuma informāciju nevajadzētu pārprast – produkts cilvēku nepadarīs aktīvāku, kā arī pēkšņi nepalīdzēs iegūt kārotās formas un slaidu vidukli. “Ja uz produkta rakstīts “energy”, tad tas jums var sniegt daudz enerģijas. Attiecīgi – vairāk kaloriju,” norāda Kataja.

Izpētot produkta sastāvu, speciāliste norāda: “Sastāvā ir pilngraudu auzu pārslas. Tas ir ļoti labi, jo pilngraudu produkti sniedz enerģiju, kā arī minerālvielas, vitamīnus un šķiedrvielas. Tātad pamata sastāvdaļa šajā produktā ir ļoti laba.” Arī pievienotos žāvētos augļus viņa vērtē atzinīgi, jo tie ir koncentrēts enerģijas avots, kas satur arī vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus.

Taujāta par to, vai žāvētus augļus nevajadzētu uzņemt nelielā daudzumā, Kataja norāda, ka šajā produktā to nav tik daudz, lai vajadzētu satraukties. Vienā porcijā to nemaz tik daudz nebūs. “Šis produkts, un es pieļauju, ka arī citi mušļi, ir koncentrēts enerģijas avots. Vienam būs vairāk cukura, citam mazāk cukura, vienam būs vairāk žāvētu augļu, citam mazāk, bet principā tas ir paredzēts aktīviem cilvēkiem. Būtiski gan ņemt vērā porcijas lielumu un to, cik daudz produkta ieteicams apēst vienā reizē.”

Cukurs un šķiedrvielas – kam pievērst uzmanību

100 gramos produkta ir aptuveni 360 kilokalorijas, no kā lielākā daļa ir ogļhidrāti. Muslī ir cukuri, šķiedrvielas, olbaltumvielas. Tauku ir maz. “100 grami nav ieteicamā vienas reizes deva,” norāda Kataja. Viena porcija varētu būt 40 grami. Tiesa, pieaugušam cilvēkam ar šādu daudzumu varētu nepietikt, tāpēc speciāliste iesaka tam pievienot sātīgu jogurtu. Par to, kā izvēlēties veselīgu jogurtu, vairāk lasi šeit.

Produktā nav nekā lieka, ja neskaita miltus, norāda Kataja. Viņa teic, ka musli ieteicams gatavot no dažāda veida pilngraudu pārslām, žāvētiem augļiem, riekstiem un sēklām. To parasti saldina ar cukuru vai medu. “Mēs paši varam uztaisīt musli. Tas nav sarežģīti,” norāda speciāliste.

Izvērtējot to, vai mulsis ir našķis vai veselīgs produkts, Kataja teic: “Aktīviem cilvēkiem pirms pārgājiena vai kādām fiziskām aktivitātēm muslis ir piemērots.” Cilvēkiem, kas nav fiziski aktīvi un kuriem jau ir pāris lieku tauku kilogramu, ikdienā lietot šāda veida produktus nevajadzētu, jo tam ir pievienots cukurs un tas sniedz daudz enerģijas.

“Man patīk iepakojums, tas ir tāds atraktīvs, uzrunājošs,” paņemot rokās otro produktu, norāda Kataja. Tā kā pārslas paredzētas bērniem, speciāliste ir pārliecināta, ka iepakojums savu funkciju pilda labi. Tās ir tradicionālas brokastu pārslas. “Kas man šeit patīk, ir tas, ka sastāvā ir rudzu milti un auzu milti. Sastāvā ir pilngraudu produkti, un šķiedrvielu daudzums ir nedaudz lielāks nekā iepriekš apskatītajā produktā.” 100 gramos pārslu ir 10,5 grami šķiedrvielu. Kataja norāda, ka šīs pārslas ir paredzētas bērniem un pieaugušajiem brokastīm izvēlēties pārslas īsti nevajadzētu. Tas attiecas uz visām brokastu pārslām, ne tikai aplūkotajām.

“Ja mēs skatāmies uz šķiedrvielu un cukura daudzumu, tad šķiedrvielas šeit ir ļoti labā daudzumā,” norāda Kataja. Viņa iesaka pievērst uzmanību tam, cik liels daudzums dažādu vielu ir produktā, nevis tam, cik lielu daļu no ieteicamās dienas devas iespējams uzņemt. Piemēram, uz šīm pārslām norādīts, ka 17 grami cukura ir tikai viena piektā daļa no ieteicamās dienas devas. Speciāliste saviem pacientiem tik daudz cukura uzņemt neieteiktu. Viņa norāda, ka cilvēkam dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par 25 gramiem papildus pievienotā cukura.

Apskatīt iepakojumu un ņemt vērā porcijas lielumu

Trešais produkts ir brokastu pārslas, uz kuru iepakojuma rakstīts “Fitness”. “Jā, līdzīgi kā enerģijas pārslām,” nosaka Kataja, “ja mēs redzam vārdus “fitness,” “energy”, “fit” vai līdzīgus uzrakstus, esam uzmanīgi. Tie var mūs maldināt un likt domāt, ka, ēdot šādu produktu, mēs iegūsim labāku izskatu vai samazināsim svaru.” Viņa norāda, ka šāda veida uzraksti var nepamatoti veicināt kāda produkta patēriņu. “Ēdot šādas pārslas, mēs nepaliksim slaidāki, ja tās ēdīsim lielos daudzumos.”

Arī šo pārslu sastāvā ir pilngraudu produkti. “Tā tagad ir modes tendence. Tas nav slikts virziens. Es pat teiktu, ka tā ir ļoti laba tendence,” stāsta Kataja, “šeit mums ir kvieši un auzas, rīsi, augļu maisījums, dažādas pārtikas piedevas.” Speciāliste uzsver, ka pārtikas piedevas vēl nav nekas slikts. “Ir gadījumi, kad es kādas no tām negribētu redzēt konkrētajā produktā, bet bīstamas veselībai tās nav.”

Pārslām ir pievienots arī cukurs un cukura sīrups. Tāpat ir pievienoti papildu vitamīni. Kataja norāda, ka pilngraudu produkti arī dabīgi satur vitamīnus.

Speciāliste iesaka pievērst uzmanību tam, cik liela ir ieteicamā produkta porcija. Uz iepakojuma rakstīts, ka tā ir 40 grami. Tas var būt krietni mazāk, nekā cilvēks radis bērt savā brokastu šķīvī. Mēs noskaidrojām, ka 40 gramus šo pārslu ir iespējams iebērt 200 mililitru glāzē.

Salīdzinot visus trīs produktus, Kataja norāda, ka tiem ir līdzīga enerģētiskā vērtība. Par brokastu pārslām kopumā Kataja saka: “Man brokastu pārslas šķiet kā tāds našķis vai rezerves variants reizēm, kad mājās nav rupjmaizes, olu, nav nekādu dārzeņu un auzu pārslas ir beigušās.” Tās var ilgi glabāt un noteikti noderēs dažādiem izbraucieniem. Pārslas nav kaitīgas vai neveselīgas, bet tās nav arī tik unikālas, lai ēstu katru dienu.