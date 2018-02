Citronūdens atmodina, bet vai mazina organisma pārskābinātību?

Foto - Shutterstock

Daudz dzirdēts par to, ka dažādu slimību cēlonis esot pārskābināts organisms. Pret to palīdzot citron­ūdens dzeršana no rīta; draudzenes jau lieto. Vai vērts to darīt? Zane Tukumā

Farmācijas doktore Vija Eniņa uzskata, ka citronūdens dzeršanai kā ikrīta rituālam nav nekādas vainas. Citrona skābums organismu it kā sapurina un atmodina, veicina siekalu atdalīšanos. Citronā ir arī vitamīnu deva. Turklāt, ja ūdenim pievieno karoti medus, būs arī enerģija.

Tas ir arī viens no veidiem, lai uzņemtu papildu šķidrumu. Cilvēki vēl aizvien dzer pārāk maz ūdens, sevišķi ziemā.

Taču arī citronūdens dzeršanā vajadzīga mērenība. Ja to sāks lietot lielos daudzumos, koncentrētu un ilgstoši, tas drīzāk var kaitēt.

Taču par tā saukto organisma skābumu zinātniece ir skeptiska: “Cilvēka organisms ir pietiekami gudrs, lai pats noregulētu skābju un sārmu līdzsvaru sevī. Ja dzīvesveids ir pareizs (teorētiski visi zina, kādam tam jābūt), pārtika daudzveidīga un sabalansēta, ir pietiekami daudz kustību, ķermenis pats visu sakārtos.”