Vēl trūkst ap 33 500 eiro. Mūziķa Riharda Zaļupes sievai saziedota vairāk nekā puse summas

Personiskā arhīva foto

21. februārī rakstījām, ka mūziķa Riharda Zaļupes dzīvesbiedres, viengadīgās meitiņas māmiņai Sondrai dzīvības glābšanai jaunākās paaudzes medikamentu iegādei pietrūkst 81 887 eiro. 23. februāra rītā saziedoti ir vairāk nekā 48 000 eiro. Vēl nepieciešami aptuveni 33 500 eiro.

Jaunajai sievietei ir ādas audzējs – melanoma ir izplatījies vēdera un muguras ādā.

Sondras savā profesionālajā dzīvē viņa sekojusi sirdij un ļāvusies izaicinājumiem radošajā jomā gan vadot Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sabiedriskās attiecībās un mārketingu, gan atbalstot vokālās grupas Latvian Voices radošās gaitas, kā arī dzīvesbiedra un mūziķa Riharda Zaļupes radošos projektus. Šobrīd Sondras ikdienu un prieku par mazulīti aizēno smaga slimība.

Sondras gadījumā ārstu konsīlijs lēmis par ārstniecību ar divu kombinētu medikamentu terapiju, no kuriem tikai viens – Vemurafenib ir daļēji valsts apmaksāts, bet otrs – Cobimetinib ir jāiegādājas pašiem. Mēnesī ārstēšanās summa atkarībā no devas var sasniegt līdz pat 13 128 eiro, jāārstējas vismaz vienu gadu. Sondras ģimene paši var segt medikamentu izmaksas līdz pat 10 000 eiro apmērā, 4000 eiro Sondras medikamentu apmaksai tiks segti no labdarības koncerta “Vienoti par iespēju” saziedotajiem līdzekļiem, daļu medikamentu ir iespēja saņemt bez maksas, taču pilna ārstniecības kursa izmaksu segšanai trūkst vēl ievērojama summa – 81 887 eiro. Nozīmētā terapija ar jaunākās paaudzes medikamentiem dod cerību uz atveseļošanos.

Palīdzēsim Sondrai atveseļoties, dzīvot un izaudzināt savu mazulīti! Ziedot iespējams:

– Portālā Ziedot.lv ar internetbankas vai maksājuma kartes starpniecību ziedot.lv

– Jebkurā bankas filiālē uz Ziedot.lv kontu, norādot mērķi „Palīdzība Sondrai Zaļupei”

Fonds “Ziedot.lv”, Reģ. Nr 40008078226

SWEDBANK: bankas kods: HABA LV 22, konta nr: LV95HABA0551006150241

SEB: bankas kods: UNLALV2X, konta nr: LV86UNLA0050014286045

NORDEA: bankas kods: NDEALV2X, konta nr: LV19NDEA0000082343510

CITADELE: bankas kods: PARXLV22, konta nr: LV64PARX0012713470002

NORVIK BANKA: bankas kods: LATBLV22, konta nr.LV42LATB0002010114928

DNB BANKA: bankas kods: RIKOLV2X, konta nr. LV53RIKO0002013321645

Latvijas pasts: Konta Nr. LV05LPNS0001003230983