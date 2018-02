Ansis Klintsons un vēl trīs slavenības piecu dienu laikā kopā noiet teju 230 kilometrus

Foto - Matīss Markovskis

Cik ilgi ilgst jaunā gada apņemšanās? Kā lai atgādinām sev par apņemšanos ikdienas aizņemtībā, un kur lai rodam motivāciju turpināt uzsāktās pārmaiņas? Lai noskaidrotu, vai ikdienas rutīnā ir iespējams atrast laiku arī fiziskām aktivitātēm, fitnesa ierīču zīmols Fitbit uzrunāja Latvijā zināmas personības piedalīties izaicinājumā – kļūt aktīvākiem, neraugoties uz aizņemto ikdienu.

Fitbit izaicinājumu pieņēma Ansis Klintsons, TV raidījumu vadītājs, Linda Vilmansone-Virbule, raidījuma „Gatavo 3” vadītāja, „Visas vakariņas” grāmatas autore, Līga Andžāne, dzīvesstila bloga www.happywhispers.lv autore, un Magnuss Eriņš, ētera personība, dīdžejs.

Dalībnieki piecas dienas – no 19. līdz 23.februārim – sacentās noieto soļu daudzumā, rezultātus fiksējot ar Fitbit fitnesa aprocēm: kopumā tika noieti 306 882 soļi, kas ir teju 230 kilometru. No tiem 117 978 soļus pieveica un aktīvākā soļotāja statusu ieguva Ansis Klintsons.

„Kādu laiku jau domāju, ka ikdienā vajadzētu vairāk pārvietoties ar kājām, jo iešana ir viena no veselīgākajām aktivitātēm, kā arī ārkārtīgi pielāgojama – ej, kur gribi, cik gribi un kādā tempā vēlies. Nodomāju – ja reiz piedalos sacensībā, tad uz pilnu klapi. Un izrādās – man tā patīk staigāt! Laikam esmu atradis sev jaunu hobiju,” atklāj izaicinājuma uzvarētājs. Lai kļūtu par uzvarētāju šajās draudzīgajās sacensībās, Ansis dienā mēroja 24 tūkstošus soļu jeb aptuveni 18 kilometrus.

Abas izaicinājuma dalībnieces Līga Andžāne un Linda Vilmansone-Virbule uzrādīja ļoti līdzīgu rezultātu – ar nelielu pārsvaru un 66 676 soļiem otro vietu ieņēma Līga, bet trešajā vietā ierindojās Linda, izaicinājuma laikā veicot 64 274 soļus. Savukārt radio Pieci raidījumu vadītājs Magnuss Eriņš kā džentlmenis piekāpās dāmām, finišējot ar teju 56 tūkstošiem soļu.

Dalībnieki entuziasma pilni meklēja visdažādākos veidus, kā veikt aktivitātes, neatliekot nevienu darbu. Linda Vilmansone-Virbule atzina, ka draudzene ar mazuli ir priekšrocība – pastaigās nemanot tiek sakrāti pat 10 tūkstoši soļu, Līgas Andžānes mīlule – sunīte Zīle bija priecīga palīdzēt izaicinājumā, dodoties garākās un biežākās pastaigās. Savukārt par savu slepeno ieroci Ansis Klintsons nodēvēja savu piecgadīgo meitu.

Tāpat dalībnieki devās garām liftiem, tā vietā izvēloties kāpnes, un netika izlaists neviens treniņš vai jogas nodarbība. Kā papildus motivācija veikt pēc iespējas vairāk soļu kalpoja aplikācija, kurā varēja sekot līdzi gan saviem, gan pārējo dalībnieku rezultātiem.

Linda Vilmansone-Virbule, uzsākot izaicinājumu, bija pārliecināta, ka veiks visvairāk soļu salīdzinājumā ar pārējiem dalībniekiem, bet sacensties esot bijis tiešām izaicinoši un aizvadīta spraiga nedēļa. Linda papildus veiktajiem soļiem uzkāpa kopumā 74 stāvus un pavadīja 314 aktīvās minūtes jeb 5,5 stundas vingrojot.

„Biju pārsteigta par pārējo dalībnieku lielo apņemšanos un Anša milzīgo noieto soļu skaitu,” atzīstas Linda Vilmansone-Virbule. „Uzsākot soļu skaitīšanas gaitas, entuziasms ir liels, bet ar laiku noplok, tādēļ izaicinājums bija labs iemesls pacensties vairāk – bija aizraujoši sekot līdzi un sacensties.”

Savukārt Līga Andžāne pastāstīja, ka savās ikdienas gaitās šo piecu darbdienu laikā neko būtiski nemainīja – diezgan daudz laika tika pavadīts sapulcēs, taču soļu skaitīšanas izaicinājums esot bijis labs pamudinājums liftu vietā izvēlēties kāpnes un doties maršrutos, kurus var viegli mērot kājām. Kā rāda rezultāti, ar šādām nelielām izmaiņām aizņemtajā ikdienā pietika, lai Līga izcīnītu otro vietu ar vairāk nekā 50 nosoļotiem kilometriem.

Izvirzot savus mērķus izaicinājuma nedēļai, Magnuss Eriņš kā prioritāti lika sava sirds ritma analīzi, kā arī sekoja izdzertajam ūdens daudzumam. Tāpat tika cītīgi krāti arī veiktie soļi – kā Magnuss norādīja sociālajos tīklos, neskatoties uz to, ka pārējie dalībnieki viņu bija apsteiguši, viņš solīja nepadoties un apņēmīgi cīnīties līdz galam. Rezultātā Magnusa veiktie soļi bija līdzvērtīgi maratona distancei jeb 42 kilometriem.

Papildus kopīgajam soļu izaicinājumam Ansis bija apņēmies katru nakti atveltīt 7 stundas miegam. Sākotnēji tas nešķita nekas grūts, īpaši ņemot vērā, ka TV personība par miega kvalitāti ir interesējies daudz un pat lasījis lekcijas, tā kā zināšanas par kvalitatīva miega nepieciešamību jau bija. „Pateicoties šīs fitnesa aproces miega analīzei, atklāju, ka regulāri neizguļos. Un turpmāk arī piedomāšu, lai visas šīs zināšanas ir ne tikai teorētiski, bet arī reāli ieviestas manā dzīvē,” apņemas Ansis Klintsons.

Arī Līga Andžāne aizrautīgi izmēģināja miega kvalitātes mērījumus. „Izrādās, ka naktī nomodā mēdzu pavadīt pat līdz stundai, taču norakstu to uz trauksmainu periodu darbā, kas reizēm neļauj atslābt pat naktīs,” ar atklājumu dalās Līga, un viņai piekrīt Linda, minot, ka aplikācijā aprakstīts, ka nomoda brīži var būt tik īsi, ka mēs to nemaz neatceramies, bet no rīta esot liels pārsteigums, ieraugot, ka kopējais minūšu skaits sasniedz pat stundu.

Izaicinājumam noslēdzoties, Ansis secināja, ka „tas jau bija sacensību režīms un ikdienā tas būtu par daudz, bet kopumā paskatoties sapratu, ka ir iespēja no šī izaicinājuma kaut ko paņemt līdzi arī priekšdienām – mazliet vairāk ikdienā staigāt nebūt nav tik sarežģīti”. Savukārt Līga, atskatoties uz aizvadīto nedēļu, saka, ka viņai „patika saņemtās uzslavas par čaklo kāpšanu pa kāpnēm un nostaigāto soļu pārvēršana kilometros. Izaicinājums noteikti motivē izkustēties biežāk un kļūt radošam, domājot par to, kā varētu sakrāt vairāk soļu, turklāt, darot to kopā ar draugiem, viens otru var atbalstīt, uzmundrināt un draudzīgi motivēt”.