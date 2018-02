Ājurvēdas speciāliste: Lietojot medu nepareizi, tas var kļūt par indi

Foto - Shutterstock

Kāda ir medus vērtība ājurvēdas uzturā? Vai tas der visiem konstitucionālajiem tipiem? Zigrīda Rīgā

Atbild ājurvēdas speciāliste Guna Vilka: “Ājurvēdas ieskatā medus ir zāles, tādēļ, lietojot nepareizi, tas var kļūt par indi. Klasiskais uzskats par medu it tāds, ka tas vienlaikus ir smags, auksts, rupjš, rūgts un salds. Tas sasaista audus, palielina Vātas došu, ārstē asins, Pītas un Kaphas problēmas. Vislabākais medus ir tas, kas ir eļļas un gī krāsā – no gaiši līdz brūngani dzeltenam. Vissmagākais medus ir tas, kurš ir baltā krāsā. Medus kļūst toksisks, kad to uzkarsē. Medu nevajadzētu lietot cilvēkiem, kas atrodas lielā karstumā, piemēram, karstā laikā, pirtī. Ājurvēdā ir uzskats, ka toksīni, kas radušies no nepareizas medus lietošanas, ir grūti izvadāmi no ķermeņa. Toksīni parasti ir auksti, un terapijā, pievadot karstumu, tie tiek izšķīdināti un izvadīti. Savukārt ar medu ir otrādi – pievadot karstumu, tā toksiskā iedarbība pastiprinās.”