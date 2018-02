Zināšanas, kas glābj dzīvību: viss, kas jums jāzina par asinsspiedienu

Reklāmas foto

Teorijā gandrīz ikvienam cilvēkam ir zināms, ka asinsspiedienam ir liela ietekme uz organisma veselību un kopējo labsajūtu. Taču cik daudzi patiešam regulāri mēra savu asinsspiedienu un zina, kāds ir normāls asinsspiediens un pulss pieaugušam cilvēkam? Ne vienmēr pazemināts vai paaugstināts asinsspiediens liecina par hroniskām sirdskaitēm, taču, lai atpazītu patiešām nopietnu slimību, Jums ir jāzina, kā notiek asinsrite, un kas izraisa problēmas ar asinsspiedienu.

Šajā rakstā atradīsiet noderīgu informāciju, kas palīdzēs Jums labāk izprast savu organismu un orientēties pazemināta un paaugstināta asinsspiediena simptomos. Lasiet tālāk un uzziniet, kā diagnosticēt slimību un izārstēt savu sirdi!

Kāds ir normāls asinsspiediens un pulss pieaugušam cilvēkam?

Jaunākie pētījumi liecina, ka normāls asinsspiediens un pulss pieaugušam cilvēkam nav vienāds visiem. Arī tad, ja Jūsu asinsspiediens neatbilst zelta 120/80 standartam, Jūsu veselība var būt perfekta.

Starptautiskā veselības organizācija par normas robežām uzskata asinsspiedienu no 110/70 līdz 140/90. Ko nozīmē šie cipari? Augšējais jeb sistoliskais spiediens rodas sirds kontrakciju laikā, savukārt apakšējais jeb diastoliskais spiediens ir sirds muskuļu atslābināšanas rezultāts. Tieši tāpēc asinsspiediena rādītājiem ir cieša saistība ar sirds veselību – ja Jums ir paaugstināts vai pazemināts asinsspiediens, problēmas risināšanu nedrīkst atlikt uz ilgāku laiku. Parasti par asinsspiediena nozīmi aizdomājas vecāka gadu gājuma cilvēki, taču patiesībā šādas problēmas var gadīties ikvienam. Turpinājumā uzzināsiet, kādas pazīmes liecina par to, ka sirds netiek galā ar slodzi!

TOP problemātiska asinsspiediena simptomi

Gan Latvijā, gan pasaulē plašāk izplatīts ir augsts asinsspiediens, tāpēc tā simptomi aprakstīti ļoti precīzi. Cilvēks ar paaugstinātu asinsspiedienu var ciest no:

sarkanas sejas ādas;

bezmiega;

ilgstošas nemiera sajūtas;

galvassāpēm un sāpēm krūškurvī;

trokšņa ausīs.

Par paaugstināta asinsspiediena simptomiem ir dzirdējuši arī tie cilvēki, kuri paši necieš no šādām problēmām, tāpēc atpazīt krīzes situāciju var samērā ātri. Diemžēl zināšanas par pazemināta asinsspiediena pazīmēm nav tik izplatītas, lai gan hroniskais zemais asinsspiediens ir tikpat bīstams cilvēka veselībai. Pazemināta asinsspiediena gadījumā simptomi ir citi:

reibst galva;

slikta dūša;

bāla āda;

aukstas rokas un kājas;

miegainība;

apātija;

paaugstināta svīšana.

Svarīgi atcerēties, ka aprakstītie simptomi ne vienmēr liecina tieši par problēmām ar asinsspiedienu. Sarkanīga sejas krāsa var būt ādas slimību simptoms, paaugstināta sviedru izdalīšanās ir raksturīga endokrīnām saslimšanām. Tāpat, ja Jums bieži sāp galva, tas var būt saistīts ne tikai ar nepietiekamu asinsspiedienu, bet arī ar nervu sistēmas slimībām vai nekvalitatīvu gaisu telpā. Līdz ar to, noteikt, vai Jums ir hroniskais paaugstinātais asinsspiediens, var tikai ārsts, kas izmēra asinsspiedienu un veic nepieciešamos izmeklējumus.

Ja plānojat atlikt asinsspiediena pārbaudes un rūpes par savu sirdi līdz vecumdienām, padomājiet divreiz! Sirds un asinsrites problēmas bieži izraisa stress, bet mūsdienu cilvēkiem ikdienā stresa situāciju netrūkst. Arī citi izplatīti asinsspiediena problēmu cēloņi ir klātesoši gan senioru, gan jaunāko cilvēku dzīvēs. Turpiniet lasīt un uzziniet, kas izraisa zemu un augstu asinsspiedienu, un kā tikt ar to galā!

Izplatītākie augsta un zema asinsspiediena cēloņi

Gan pazemināts, gan paaugstināts asinsspiediens var būt hronisks un īslaicīgs. Hroniskie slimnieki parasti cieš no sirds un asinsvadu saslimšanām, kuru blakusparādība ir problemātisks asinsspiediens. Tāpat hronisko pazeminātu asinspiedienu var izraisīt nepietiekams uzturs un ilgstoši miega traucējumi. Taču parasti pirmā saskarsme ar asinsspiediena problēmām ir pēkšņa un neparedzama. Īslaicīga asinsspiediena palielināšanas iemesli var būt:

neveselīgs uzturs: pārāk stipra tēja un kafija, pārāk liels šokolādes daudzums ikdienā;

pasīva smēķēšana;

stress;

smagumu nešana;

pārāk ātra pastaiga;

kāpšana pa trepēm.

Savukārt asinsspiediena pazemināšanos izraisa pārāk liela un regulāra fiziska slodze, klimata pārmaiņas, psiholoģiskas traumas un neirozes, kā arī daži medikamenti. Sievietes var ciest no pazemināta asinsspiediena mēnešreižu laikā, kā arī grūtniecības pirmajā trimestrī.

Daži ārsti apgalvo, ka problēmas ar asinsspiedienu izraisa mūsdienu dzīve – pilna ar stresu, neveselīgu pārtiku un sēdēšanu pie datora. No šādiem apstākļiem nav pasargāts neviens, neatkarīgi no vecuma un kopējā veselības stāvokļa, tāpēc ikvienam ieteicams sekot līdzi sava asinsspiediena rādītājiem. Un tomēr dažus cilvēkus asinsspiediena problēmas skar biežāk nekā citus. Pienācis laiks noskaidrot, vai tas attiecas arī uz Jums!

Pārbaudiet, vai esat riska grupā!

Pazemināts asinsspiediens ir raksturīgs gados jauniem cilvēkiem ar astēnisku miesasbūvi (kalsns ķermenis, garas rokas un kājas). Tas var rasties cilvēkiem ar miega traucējumiem un mazkustīgu dzīvesveidu. Gadiem ejot, paaugstināta asinsspiediena risks palielinās neatkarīgi no cilvēka vizuāla izskata. Paaugstināta asinsspiediena riska faktori ir:

iedzimtība;

smēķēšana;

liekais svars;

fizisko aktivitāšu trūkums.

Jūs varat patstāvīgi noteikt, vai Jums ir nosliece uz augstu vai zemu asinsspiedienu. Lai to izdarītu, mēriet rīta asinsspiedienu 10 dienu laikā. Papildu asinsspiediena rādītājiem, pierakstiet arī savas sajūtas – vai ir galvas sāpes, reibonis, slikta dūša utt. Ja pēc 10 dienām situācija neuzlabojas, un asinsspiediena problēmas nepazūd, organismam ir nepieciešami papildspēki. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu, kā uzvarēt cīņā ar augstu un zemu asinsspiedienu!

Alternatīvā medicīna: no dabiskajiem līdzekļiem līdz homeopātijai

Reti kurš cilvēks skrien pie ārsta, tiklīdz ir parādījušas minimālās problēmas ar veselību. Slimības pašā sākumā vairums cilvēku tomēr dod priekšroku tautas līdzekļiem. Vai dabiskas metodes patiešām palīdz tikt galā ar asinsspiediena problēmām? Viss atkarīgs no tā, ko Jūs izvēlaties.

Tautas līdzekļi Jūsu sirds veselībai

Regulāri lietojot uzturā konkrētus produktus, var panākt asinsrites normalizāciju. Šajā lauciņā kanēlis pret augstu asinsspiedienu ir viens no pazīstamākajiem tautas līdzekļiem. Šī garšviela ir bagāta ar cinku, dzelzi, šķiedrvielām, kā arī ar C, E, B un PP vitamīniem. Pateicoties noderīgām sastāvdaļām, kanēlis pozitīvi ietekmē ne tikai asinsriti, bet arī nervu sistēmu un gremošanas traktu. Taču, lai rezultāts no kanēļa lietošanas būtu pamanāms, nepietiek no rīta uzbērt kanēli kapučino vai kafijas tasē. Cilvēkiem, kuri cieš no paaugstināta asinsspiediena, ik dienu jāapēd viena tējkarote kanēļa. Vislabāk lietot to uzturā, samaisot ar:

dabisku jogurtu bez cukura un piedevām;

kefīru;

auzu pārslu putru;

verdošu ūdeni un tējkaroti medus.

Papildu kanēlim, cilvēkiem ar asinsspiediena problēmām ieteicams regulāri lietot uzturā ķiplokus, lokus, oregano un olīveļļu. Taču, uzsākot ārstēšanos ar tautas līdzekļiem, jāatceras, ka pareizi piemeklēta pārtika nav pilnvērtīga medikamentu alternatīva. Varbūt homeopātija ir efektīvāka par kanēli? Noskaidrojiet raksta turpinājumā!

Homeopātija – labāk šoreiz nē!

Lai gan homeopātiskie līdzekļi visdažādāko kaišu ārstēšanai ir samērā pieprasīti, tomēr vērts atcerēties, ka to efektivitāte nekad nav bijusi zinātniski pierādīta. Jaunākais lielais pētījumus par homeopātijas efektivitāti notika Austrālijā, 2015. gadā. Arī šoreiz tika konstatēts, ka cilvēki, kuri izvēlas ārstēties ar homeopātiskajiem līdzekļiem, pakļauj savu veselību un dzīves kvalitāti nevajadzīgam riskam.

Paaugstināts asinsspiediens un citas problēmas ar sirdi var liecināt par nopietnu saslimšanu, tāpēc tā vietā, lai tērētu laiku un naudu homeopātijai, labāk izvēlieties uzticamākas ārstēšanas metodes! Jums var palīdzēt zinošs kardiologs, kurš sniegs kvalificētu un uzticamu slēdzienu par Jūsu asinsvadu sistēmas stāvokli.

Mērķis: normāls asinsspiediens

Augsts vai zems asinsspiediens var būt īslaicīgs, ja to izraisa stresa situācija. Taču, ja problēmas ar asinsspiedienu turpinās, Jums jāvēršas pie ārsta. Viens no bīstamākajiem mītiem par asinsspiedienu ir uzskats, ka paaugstināto asinsspiedienu var izārstēt nedēļas vai mēneša laikā. Patiesībā, pacientam ar šādiem veselības traucējumiem jāatrodas ārsta uzraudzībā daudz ilgāk. Ceļš pie veselīgas asinsrites sastāv no trīs posmiem:

vizīte pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts var ieteikt efektīvas bezrecepšu asinsspiedienu pazeminošas zāles, kā arī nosūtīt pie kardiologa;

Ģimenes ārsts var ieteikt efektīvas bezrecepšu asinsspiedienu pazeminošas zāles, kā arī nosūtīt pie kardiologa; kardiologa apmeklējums. Tieši kardiologs vislabāk spēj noteikt diagnozi un optimālu ārstēšanas stratēģiju, jo augsts asinsspiediens ir cieši saistīts ar sirds darbību;

Tieši kardiologs vislabāk spēj noteikt diagnozi un optimālu ārstēšanas stratēģiju, jo augsts asinsspiediens ir cieši saistīts ar sirds darbību; gājiens uz kardio centru. Ja pacientam ir nepieciešamadetalizēta izmeklēšana, kardiologs var ieteikt doties uz specializētu kardioloģijas centru. Latvijā lielākais kardio centrs atrodas Stradiņu slimnīcā, kur ārstēšana notiek gan ambulatori, gan stacionāri.

Lai maksimizētu medikamentu efektu, pieturieties pie aktīva dzīvesveida. Ilgas pastaigas, pietiekams miegs un kvalitatīvs uzturs ar pazeminātu cukura un sāls saturu nāks par labu ikvienam cilvēkam.

Diemžēl cilvēki tiecas norakstīt paaugstināta un pazemināta asinsspiediena simptomus uz īslaicīgu stresu un citiem pārejošiem apstākļiem. Taču problēmas ar asinsspiedienu var liecināt ne tikai par stresu, bet arī par slimību, tāpēc ātra diagnostika var paglābt Jūs no nopietnām veselības problēmām. Taču ir viens liels “bet” – kur atrast naudu labam ārstam un efektīviem medikamentiem? Taupīt uz paša veselības ir ilgtermiņā ļoti neizdevīga stratēģija, tāpēc neatlieciet vizīti pie ārsta. Ja šobrīd kvalitatīva ārstēšanās nav pa kabatai, apsveriet iespēju izmantot mūsdienīgas aizņemšanās metodes.

