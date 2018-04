Bērnu traumatisms neiet mazumā, izglītos vecākus

Foto - LETA

Pirms diviem gadiem bērniem visā Latvijā tika reģistrētas 6130 traumas un ievainojumi, un šī melnā statistika nav gājusi mazumā – tieši pretēji. Lai pievērstu uzmanību akūtajai bērnu traumatisma problēmai un izglītotu sabiedrību par vienkāršiem veidiem, kā pasargāt savus bērnus, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pediatrijas studentu zinātniskais pulciņš kopīgi ar Latvijas Pediatru asociāciju, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu (BKUS), Rīgas domes Labklājības departamentu, kā arī Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīkos sabiedrību izglītojošu pasākumu “Zinošs un drošs” 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Pasākums norisināsies Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Sporta kompleksā, kas plašākai iedzīvotāju daļai pazīstams kā rotaļu laukums Kr. Barona ielā.

“Traumatisma mazināšanai bērnu vecumā ir jābūt kompleksam pasākumu kopumam, un par to ir jādomā no brīža, kad bērns ienāk ģimenē. Citās valstīs šajā jautājumā tiek iesaistīti sociālie darbinieki, kuri apseko mājsaimniecības un veic pārrunas ar ģimenēm. Bērnam augot lielākam, sarunu veidā jārunā par nepiesardzīgas rīcības sekām un citiem būtiskiem jautājumiem, un tas būtu jādara gan ģimenei, gan skolotājiem, gan citiem apkārtējiem. Ieaudzinot atbildību par savu dzīvību jau no maza vecuma, mēs veidotu sabiedrību, kurā svarīga vērtība ir drošība,” norāda RSU Pediatrijas studentu zinātniskā pulciņa vadītāja Polīna Popeiko.

RSU topošie mediķi atzinīgi vērtē pērn gada nogalē BKUS aizsākot sociālo kampaņu “Nosargāsim bērnus”, kurā veiksmīgi iesaistītas gan valsts iestādes, gan uzņēmumi. “Jo plašāk par bērnu traumatismu runāsim, jo dziļākas būs sabiedrības zināšanas par drošu vidi bērnam un jo vairāk paši bērni pratīs uzņemties atbildību par savu veselību,” uzsver “Zinošs un drošs” līdzorganizatore, medicīnas studente Liene Vītola.

Vairāk negadījumu mājās

Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2016. gadā pēc negadījuma norises vietas saraksta augšgalā ierindojas nelaimes gadījumi mājās, kam seko notikumi skolās vai pirmsskolas izglītības iestādēs, vietās, kur notiek pārvietošanās ar transportlīdzekļiem (ceļi, stāvlaukumi un skeitparki), kā arī atpūtas vietās, piemēram, parkos. Biežākie ievainojumi ir lūzumi, sasitumi un zilumi; lielu daļu no negadījumu kopskaita sastāda apdegumi, applaucējumi un saindēšanās.

Ar pasākumu “Zinošs un drošs” medicīnas studenti grib aicināt vecākus un bērnus uz dialogu par drošu vidi un sevis pasargāšanu, īpaši akcentējot svarīgākos pieturas punktus pirms skolēnu brīvlaika.

Pasākuma laikā apmeklētajiem būs iespēja ne tikai atsvaidzināt savas zināšanas, bet arī pilnveidot tās, aprunāties ar ārstiem un uzdot interesējošos jautājumus par drošību vasaras laikā. Būs iespēja iesaistīties aktivitātēs, lai dažādās situācijās vecāki paši mācētu sniegt palīdzību saviem bērniem, jo bieži tieši pirmās negadījuma minūtes var būt izšķirošas.

Ikvienam būs iespēja pilnveidot iemaņas, mācoties palīdzēt neatliekamās situācijās, kad līdzcilvēks ir zaudējis samaņu vai neelpo, kā arī glābt cilvēku, kas ir aizrijies, apgūt pirmo palīdzību lūzumu, asiņošanas, dzīvnieku kodumu, apdegumu, elektrotraumu, pārkaršanas vai slīkšanas gadījumā. Organizatori uzsvērs, kādi drošības pasākumi jāievēro, atrodoties pie grila vai ugunskura, pludmalē, uz ielas, spēlējoties rotaļu laukumā vai atrodoties uz batuta, pastaigājoties brīvā dabā vai vienkārši esot mājās. Tiks atgādināts, kā pareizi izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, nesamulst un paziņot dispečeram visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzība ierastos pēc iespējas ātrāk un būtu gatava palīdzēt.

Pasākuma laikā, no plkst. 15.00 līdz 19.00, vairākos punktos savas jauniegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas būs iespēja pārbaudīt arī nelielos situāciju uzdevumos, kurus pareizi izpildot, dalībnieki krās punktus, kas vēlāk tiks apmainīti pret balvām no pasākuma atbalstītājiem.