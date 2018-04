Man ir tik slikti! Pieci iemesli, kādēļ var rasties vemšana. Ko darīt un ko ne

Foto - Shutterstock

Kad vēderā griež tā, ka no tualetes pārlieku attālināties bīstami, un dūša pavisam slikta, pirmā doma parasti ir – būšu apēdis ko ne sevišķi svaigu. Patiesībā – saindējies. Ko iesākt?

Ja saindēties varētu, tikai notiesājot mušmiri, suņuburkšķi vai citu indīgu augu, šādi gadījumi notiktu ļoti reti. Vien kā nejaušības. Taču visbiežāk saslimstam, kad esam ieturējuši maltīti, kas gatavota no nekaitīgiem produktiem, vai izdzēruši glāzi piena. Var gadīties, ka ēdiens vai dzēriens nav pirmā svaiguma, bet biežāk tam it kā nav ne vainas. Taču, ja palūkotos uz to mikroskopā, tad gan ieraudzītu atšķirību – to par savu dzīvesvietu izraudzījušās sliktās baktērijas, kas izdala toksīnus. Vienkāršāk sakot – indes.

Lai nu kas vainojams netīkamajā vai pat bīstamajā iznākumā, lai veiksmīgi un ātri atlabtu, svarīgi zināt, kā pareizi jārīkojas, un darīt to pēc iespējas veicīgāk – pirms toksiskā viela organismā izraisījusi nopietnus vai pat neatgriezeniskus bojājumus, skaidro ģimenes ārste Ilze Bode.

Vainīgā: pārtika

Parasti saindējas, lietojot baktērijām inficētu ēdienu vai dzērienu.

Iemesls visbiežāk ir produktu nepietiekama termiska apstrāde. Vairākums mikroorganismu augstā temperatūrā iet bojā, taču ir daudz ēdienu, kurus gatavo no jēliem vai pusjēliem produktiem.

Vistas gaļa un olas, retāk – zivis un piena produkti var būt inficēti ar salmonellu, kas izraisa ilgstošu un mokošu caureju, drudzi, vēdersāpes, dažkārt sliktu dūšu un vemšanu. Ar salmonelozi var saslimt, baudot tradicionālo vēršaci vai nepietiekami izkarsētu vistas cepeti, kad gaļa pie kauliem vēl jēla, izdzerot gogelmogeli vai olu un piena kokteili. Svaigas, nekarsētas olas ir daudzu saldēdienu, piemēram, šokolādes desas, sastāvā.

Mājas cūkas un medījuma gaļā mēdz mājot trihinellas – parazīti, kuri izraisa neciešamas muskuļu, īpaši ikru, sāpes, caureju, paaugstinātu temperatūru un vēdersāpes.

Pienā, ja tas nav ne pasterizēts, ne karsēts, var būt streptokoki vai stafilokoki. Gotiņai iekaisis pups, to slaucot, baktērijas iekļūst pienā. Dzērējam tas var beigties ar sepsi jeb asins saindēšanos, kuras pazīmes – strauji augoša ķermeņa temperatūra, drebuļi, svīšana, apātija un bezspēks. Vai arī izpausties kā periodiski uzliesmojoši kakla un urīnceļu iekaisumi, bieža strutu perēkļu, izsitumu veidošanās.

Saindēties var, notiesājot bojātu, nepareizi uzglabātu ēdienu. Piemēram, ja produkts ilgstoši turēts siltumā, tajā savairojas sliktās baktērijas. Visbiežāk – zarnu nūjiņas, kas izraisa caureju un vēdersāpes.

Dažkārt uz šķīvja vai tējas krūzītē nejaušības pēc nonāk kāds indīgs augs, piemēram, sēne vai ārstniecības auga līdzinieks.

Kā rīkoties?

* Ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta vai, ja stāvoklis smags, izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. Mediķiem jāpastāsta, kas aizdomīgs pēdējā laikā ēsts. Simptomi var parādīties gan dažas stundas, gan dienu vai pat vēlāk pēc inficēšanās.

* Kamēr ierodas palīdzība, ieteicams veikt vienkāršotu kuņģa skalošanu, lai baktērijas vai indīgā viela nepagūtu nodarīt lielu kaitējumu gļotādai. Izdzer 1–2 litrus istabas temperatūras ūdens, pēc tam, ar pirkstiem kairinot mēles sakni, izraisa vemšanu.

* Vēlams izdzert 1–2 ēdamkarotes putriņā saspaidītas aktīvās ogles, lai neitralizētu toksīnus un normalizētu vēdera izeju.

* Ja ir caureja vai vemšana, organisms zaudē šķidrumu un draud organisma atūdeņošanās. Īpaši bīstami tas ir maziem bērniem un citas slimības novārdzinātiem pieaugušajiem. Lai no tā pasargātos un veicinātu organisma attīrīšanos, jādzer daudz tīra, negāzēta ūdens (gāzēts var pastiprināt diskomfortu, jo izraisa vēdera pūšanos) vai vājas kumelīšu tējas.

Pats izārstēties var tikai vieglas saindēšanās gadījumā, piemēram, ja lietota pārtika, kura nav pirmā svaiguma. Ja ir augsta temperatūra, caureja vai vemšana ilgstoši nepāriet, noteikti jāmeklē medicīniska palīdzība.

* Var lietot vienīgi zarnu mikrofloru uzlabojošus pretcaurejas līdzekļus. Tie satur baktērijas, kuras nepieciešamas, lai zarnu trakts būtu vesels. Tās nāks talkā zarnās jau esošajām, palīdzot uzveikt nelūgtos viesus.

Kā sevi pasargāt

• Olas ēdiet tikai kārtīgi termiski apstrādātas.

• Olas nevajadzētu glabāt līdzās produktiem, ko uzturā lieto svaigus, termiski neapstrādātus, piemēram, biezpienam. Uz čaumalas var būt salmonellas.

• Pašmāju cūciņas un medījuma gaļa, kas nav laboratoriski pārbaudīta, ilgstoši termiski jāapstrādā. Negatavojiet no tās steiku vai turku maizītes. Nedz marinējot, nedz sālot trihinellas nav iespējams iznīcināt.

• Dzeriet tikai pasterizētu vai novārītu pienu.

• Ņemiet vērā, ka salmonellas var ilgstoši izdzīvot sasaldētā gaļā.

• Jēlu gaļu un zivis nedrīkst griezt uz tā paša dēlīša, kur augļus vai dārzeņus salātiem.

• Pirms lietošanas augļi un dārzeņi noteikti jānomazgā tekošā ūdenī (vislabāk, ja tos nomizo). Uz netīriem var būt, piemēram, dizentērijas jeb smagas asiņainas caurejas izraisītāji.

• Nelietojiet uzturā produktus, kuri nav pirmā svaiguma, jo tajos savairojies daudz baktēriju.

Vainīgais: alkohols

Saindēties iespējams, ne tikai lietojot nekvalitatīvu alkoholu, proti, tā saukto kandžu vai krutku, kas mēdz saturēt dažādus kaitīgus piemaisījumus (metilspirtu), bet arī izdzerot pārāk daudz. Ir gadījumi, kad pusaudzim pirmā piedzeršanās beidzas letāli, jo pie alkohola neradušajam organismam tā ir pārāk liela slodze.

Iedzēris cilvēks ir jautrs un atraisīts, jo alkohols noņem bremzes jeb smadzeņu kontroles sistēmas. Pirmās saindēšanās pazīmes ir nervozitāte, trīce un nespēja nosēdēt mierā. Vēlāk kļūst bremzēts, domāšana un reakcija – kavēta, brīžiem ir pusnemaņā, nesaprot, kur atrodas, nespēj sakarīgi izteikties. Uzvedība ir neadekvāta, var atlūzt nepiemērotā vietā un guļot apčurāties. Smagākos gadījumos rodas neatgriezeniski smadzeņu bojājumi, iestājas koma.

Kā rīkoties?

* Ja redzat kādu alkohola lietošanas ietekmē uzvedamies neadekvāti – pakrītot un paliekot guļam uz ielas vai iekrītot ar seju ēdiena bļodā – nekavējoties jāsauc ātrie.

* Ja cietušais vemj, jānogulda uz sāniem, lai neaizrītos pats ar saviem vēmekļiem.

* Dzērušo vēlams silti sasegt, jo alkohols paplašina asinsvadus un veicina ķermeņa atdzišanu.

Kā sevi pasargāt

• Ziniet mēru!

• Nepadariet sevi par eksperimenta trusīti, lietojot pašbrūvētu vai nezināmas izcelsmes grādīgo dziru. Licencētais alkohols ir pārbaudīts laboratorijā, lai nepieļautu iespēju, ka tajā varētu būt kaitīgi piemaisījumi.

Vainīgā: tvana gāze

Tie, kuriem mājās ir krāns apkure, var saindēties ar tvana gāzi, ja aizver skursteņa šīberi, kad ogles vēl gailošas. No tām izdalās oglekļa dioksīds un piepilda telpu. Ja nav ventilācijas, šīs gāzes koncentrācija gaisā ātri vien top bīstama veselībai. Tā traucē šūnu apgādi ar skābekli. Sākumā rodas galvassāpes, redzes traucējumi, reiboņi un slikta dūša. Cilvēks pamazām kļūst miegains, apātisks, pulss palēninās, iestājas apziņas krēsla, līdz ieslīgst bezsamaņā.

Saindēties ar tvana gāzi var arī tā sauktajā melnajā pirtī. Tai nav specifiskas smakas.

Kā rīkoties?

Cietušais pēc iespējas ātrāk jāizved svaigā gaisā. Parasti drīz vien atžirgst. Ja stāvoklis ir smagāks, jau iestājusies bezsamaņa, steigšus jātransportē uz slimnīcu.

Kā sevi pasargāt

• Aizveriet skursteņa aizbīdni tikai, kad ogles pilnīgi apdzisušas.

Vainīgie: medikamenti

Ar tiem joki mazi. Saindēšanās var notikt, pārdozējot gan recepšu, gan brīvi nopērkamos medikamentus.

Par to parasti liecina caureja vai vemšana, retāk – izsitumi, galvassāpes vai reiboņi. Ir specifiski, ar noteikta medikamenta iedarbību saistīti simptomi, piemēram, ja pārdozētas nomierinošas zāles, var būt apātija un miegainība, sekla elpošana un vājš pulss.

Visbiežāk tabletes pārmērīgā daudzumā saēdas mazi bērni, jo notur par konfektēm. Tuvumā parasti mētājas iztukšotais iepakojums. Pieaugušie nereti saindējas, netīšām sajaucot kārbiņas un iedzerot nepareizās zāles vai ieņemot vairāk, nekā vajadzētu, domājot, ka tā ātrāk izveseļosies. Ir tādi, kas šādā veidā apzināti cenšas padarīt sev galu.

Vienā daudzumā zāļu aktīvā viela ir ārstnieciska, bet lielākā – toksiska. Reizēm devu pārsniegt ir ļoti viegli. Kāds pacients, neuzlicis brilles, pretsāpju zāļu vietā paņēmis divas tabletes spēcīga urīndzenoša līdzekļa. Skraidījis uz mazmājiņu ik pēc brīsniņa, kamēr kopā ar urīnu no organisma izvadījušies teju visi kālija sāļi. Sācies sirds vājums, bezspēks un ķermeņa trīce. Divu tablešu dēļ nācies vest uz slimnīcu un slēgt pie sistēmas.

Kā rīkoties?

Nekavējoties sauciet ātro palīdzību. Kad brigāde ierodas, dodiet līdzi iztukšoto iepakojumu, lai ārsti zinātu, kādu vielu cietušais pārdozējis.

Kā sevi pasargāt

• Lietojiet medikamentus tikai saskaņā ar ārsta vai zāļu instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

• Neglabājiet un neatstājiet zāles bērnam pieejamā vietā.

Vainīgā: sadzīves ķīmija

Trauku mazgājamo līdzekli, veļas balinātāju, etiķa esenci vai santehnikas cauruļu tīrāmo līdzekli biežāk nobauda mazi bērni. Iepakojums šķiet krāsains un vilinošs. Tomēr arī pieaugušajiem mēdz misēties, visbiežāk, ja koncentrēts etiķis ieliets minerālūdens vai limonādes pudelītē.

Kā rīkoties?

Pēc iespējas ātrāk jācenšas nokļūt slimnīcā, kur ar zondi izsūks ārā visu kuņģa saturu. Svarīgi to izdarīt divu stundu laikā, pirms viela aizplūdusi uz zarnu traktu. Citādi tur tā netraucēti radīs smagus gļotādas bojājumus, jo no zarnām vairs nav izdabūjama. Pēc tam jādzer daudz ūdens.

Ja norīta kodīga viela, piemēram, etiķis vai cauruļu tīrāmais līdzeklis, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu, jo tā atkārtoti tiks apdedzināts barības vads.

NB! Ja norīta kodīga viela, piemēram, etiķis vai cauruļu tīrāmais līdzeklis, nekādā gadījumā neizraisiet vemšanu, jo tā atkārtoti tiks apdedzināts barības vads.Nevajag dzert ūdeni, citādi toksiskā viela ātri aizplūdīs uz zarnām.

Kā sevi pasargāt

• Neglabājiet sadzīves ķīmiju bērnam pieejamā vietā.

• Nepildiet etiķa esenci pudelē, kas var maldināt nezinātāju.

Svarīgi zināt

* Ja ir aizdomas par saindēšanos, taču stāvoklis nešķiet liela uztraukuma vērts, vajadzētu vismaz sazināties ar savu ģimenes ārstu. Speciālists izvērtēs, vai konkrētajā situācijā tiešām varēsiet tikt galā saviem spēkiem vai tomēr nepieciešama profesionāla medicīniska palīdzība.

* Vakarā vai brīvdienā var zvanīt arī uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

* Visu diennakti padomu iespējams saņemt, zvanot uz Toksikoloģijas un sepses klīnikas konsultatīvo tālruni 67042473.

* Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai zvaniet pa tālruni 113.

Tas jādara, ja ir asas sāpes vēderā. Tās var liecināt par nopietnu gremošanas sistēmas slimību – piemēram, nevis saindēšanos, bet aklās zarnas iekaisumu, kad, iespējams, nepieciešama steidzama ķirurģiska iejaukšanās.

* Ja nezināt, kas izraisījis saindēšanos, sauciet ātros. Nerīkojieties, vadoties pēc minējumiem.

Ko noteikti NEDARĪT saindēšanās gadījumā

* Nedzeriet pienu!

Tie, kuri ķeras pie šīs metodes, ir pārliecināti, ka piens atindē organismu.

Patiesībā tā varam stāvokli tikai pasliktināt. Piens ir baktērijām labvēlīga vide, kurā tās vairojas krietni ātrāk. Daudzas indīgas vielas labi šķīst piena taukos. Iedzerot pienu, veicinām to uzsūkšanos un izplatīšanos pa visu organismu.

* Nelietojiet zāles pret vemšanu un (vai) caureju.

Patiesībā ikviens no šiem simptomiem ir laba zīme – tā organisms cenšas pašattīrīties, proti, izvadīt tajā nonākušo toksīnu. Iedzerot medikamentu, kas šo procesu aptur, atveseļošanās tiek aizkavēta. Īpaši bīstami dzert pretcaurejas zāles, ja ir kāda bakteriāla kuņģa un zarnu trakta infekcija, piemēram, salmoneloze. Ja nostopē šķidro vēdera izeju, visas salmonellas paliek zarnās un vairojas. Turklāt, kad zāļu iedarbībā pašsajūta un simptomi mainījušies, ārstam daudz sarežģītāk noteikt, kas īsti par vainu.