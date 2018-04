Nomiris mazulis, kuram pirms piecām dienām atslēdza mākslīgo elpināšanu

Foto-AP

Neglābjami slimais puisēns Alfijs Evanss, kura vecāku cīņai par dēla dzīvību juta līdzi cilvēki visā pasaulē, nomira naktī uz 28.aprīli, vēsta britu plašsaziņas līdzekļi.

Par Alfija likteni strīdējās gan tiesā, gan cilvēki uz ielām: tiesneši atbalstīja slimnīcas ārstu slēdzienu, ka gandrīz divus gadus vecais bērns atslēdzams no dzīvības uzturēšanas iekārtām, jo nav izredžu uz stāvokļa uzlabošanos.

Alfija tēvs Toms Evanss par dēla nāvi pavēstīja sociālajā vietnē “Facebook”: “Mans gladiators ir nolicis savu vairogu un ieguvis spārnus pulksten 2:30. Es tevi mīlu, manu puisīt.”

Māte Keita Džeimsa uzrakstījusi: “Mūsu mazais dēls ieguva spārnus šonakt 2:30. Mūsu sirdis ir salauztas. Paldies visiem, kas mūs atbalstīja.”

Alfija vecāki ilgi tiesājās ar “Alder Hey” bērnu slimnīcu Liverpūlē, lai novērstu bērna atslēgšanu no dzīvības uzturēšanas aparātiem un nogādātu viņu Itālijā, kur tika solīta medicīniskās palīdzības sniegšana. Viņi zaudēja apelācijas prasības pret tiesas lēmumu neturpināt Alfija dzīvības uzturēšanu.

23. aprīļa vakarā tika atslēgta mākslīgā elpināšana, bet zēns turpināja elpot patstāvīgi, dodot vecākiem cerību, ka viņš varētu izdzīvot. Zēns cieta no retas smadzeņu saslimšanas un tika ievietots slimnīcā jau septiņu mēnešu vecumā.

Avots: The Daily Telegraph

