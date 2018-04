7 iemesli, kāpēc cilvēki masturbē, pat ja ir partneris

Avots: kulturologia.ru

Masturbācija nez kāpēc tradicionāli asociējas ar vientulību. Bet tā noderīga arī tiem, kas ir laulībā vai attiecībās.

Uztur seksuālo vēlmi

Pastāvīgās attiecībās nevar izvairīties no ikdienas rutīnas un garlaicības. Kaisle pakāpeniski izdziest, to nomāc arī ikdienas dzīve. Sekss no svētkiem pārvēršas par sadzīves sastāvdaļu, kuram ne vienmēr pietiek spēka un ir īstais noskaņojums.

Masturbācija palīdzēs saglabāt rotaļīgu noskaņojumu, pat ja sekss notiek tikai laiku pa laikam. Fakts ir tāds, ka noteiktu darbību regulāra atkārtošana noved pie modeļa “stimuls-reakcija” nostiprināšanās. Masturbācijas gadījumā reakcija būs noderīga un patīkama – orgasms.

Stimulē fantāzijas

Ja ir seksuāla vēlme, bet partnerim nav garastāvokļa, viņš ir noguris vai devies komandējumā, masturbācija palīdz to realizēt. Un ne bez fantāziju palīdzības.

Var fantazēt par savu partneri, par citu vīrieti, par jebko, kas ienāk prātā. Vienatnē ar sevi var iztēloties visu ko un fantāzijai nav ierobežojumu. Neviens par to neuzzinās, tas būs tavs mazais un ļoti patīkamais noslēpums.

Palīdz gūt baudu bez partnera

Mīļotā cilvēka noskaņojumu var ietekmēt daudzas lietas: problēmas darbā, nogurums, stress. Ja partneris atkal saka: “Labāk ne šodien”, tas nav iemesls, lai liegtu sev baudu. Palīdzi sev pati un neesi atkarīga tikai no partnera.

Masturbācija palīdz mazināt sasprindzinājumu. Tu jutīsies atslābināta, neizgāzīsi dusmas uz tuvo cilvēku. Tas būs ieguvums jums abiem.

Atbrīvo no stresa

Stress ir mūsdienu klusais slepkava. Dusmas, nogurums un aizkaitinājums uzkrājas gadiem, izraisot strīdus un pārpratumus.

Masturbācija piepilda organismu ar endorfīniem un samazina stresa līmeni. Jau sen pierādīts, ka orgasms pozitīvi ietekmē sievietes pašsajūtu. Lielākās baudas brīdī smadzenes ražo dopamīnu, kas papildus visam pārējam uzlabo motivācijas procesus.

Palīdz labāk iepazīt sevi

Kas tev liek just baudu? No kā paātrinās sirdsdarbība, elpošana kļūst biežāka un iestājas orgasms? Masturbācija palīdzēs izpētīt savu ķermeni un atrast tos punktus, kuru kairināšana novedīs pie spilgta orgasma.

Ar vecumu organismā notiek izmaiņas, mainās arī seksuālās vēlmes un gaume. Tas, kas patika vakar, var būt kaitinošs šodien. Pēti sevi, lai parādītu un pastāstītu partnerim, kas tev liek pacelties septītajās debesīs.

Ja izmēģināsi dažādas seksa rotaļlietas, varēsi izpētīt savu juteklību vēl vairāk.

Palīdz izvairīties no krāpšanas

Attiecības un ilga kopdzīve negarantē uzticību. Cilvēki dzīvo kopā, bet viņu ķermeņiem tīri fizioloģiski var būt dažāda seksuālā apetīte un tieksmes.

Masturbācija palīdz tikt galā ar kārdinājumiem, kas periodiski rodas katras sievietes dzīvē. Fantāzijas prieks un brīvība saglabās attiecības un pat piešķirs tām lielāku spilgtumu. It īpaši, ja jūsu pieredze tiks praktizēta ar savu vīrieti.

Paaugstina pašvērtējumu

Partneru seksuālā pievilcība ilgtermiņa attiecībās bieži samazinās. Ar gadiem cilvēki mainās: palielina vai zaudē svaru, zaudē ādas elastību un vilinošas ķermeņa kontūras. Lai gan, protams, partnerus saista citas, ne mazāk svarīgas lietas – kopējie dzīves plāni, mērķi un nākotne.

Lai cik tas šķistu dīvaini, masturbācija palīdz atgūt pašapziņu. Pirmkārt, tāpēc, ka stimulē uzmanības pievēršanu sev, māca ieklausīties savās vēlmēs un tās apmierināt. Šāda cieņa pret sevi un savām vajadzībām liek justies daudz pārliecinātākiem un pievilcīgākiem.

Visticamāk, arī vīrietis sajutīs tavu labo garastāvokli un tas pozitīvi ietekmēs atmosfēru guļamistabā.

