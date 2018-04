Dari pats: kvēpināmais augu smaržkociņš mājas enerģētiskajai attīrīšanai

Foto - pexels.com

Autore: Aija Austruma

Aromterapeite Inga Nemše ar ēteriskajām eļļām strādā jau gadiem un pēdējā laikā organizē dažādas radošas darbnīcas par ēterisko eļļu un augu izmantošanu skaistumkopšanā un dziedniecībā. Devos pie Ingas apgūt kvēpināmo “smaržkociņu” taisīšanu, lai pirms saulstāvjiem krietni izkvēpinātu mājokli. Izrādās – tas nav sarežģīti, un, ja to varēju es, tad tu to vari vēl jo labāk!

Augu kvēpināšanas tradīcija nāk no ļoti seniem laikiem, jo augi šajā procesā ir ļoti jaudīgi sabiedrotie. Kopš senatnes tie tikuši izmantoti dažādos rituālos, lai aizgaiņātu ļaunos garus un enerģētiski attīrītu telpu. Katrā reģionā ir savi visspēcīgākie augi, kuri spēj enerģētiski attīrīt, bet Inga šai darbnīcai bija savākusi tieši Latvijā augošos, kuri varbūt žāvējas arī tavos bēniņos vai pie aizkaru stangas.

Smaržkociņus kvēpināšanai labāk gan būtu taisīt, kamēr augi vēl zaļi, nevis, kad sausi un trausli, taču, ja pieiet radoši, viss ir paveicams arī decembrī.

Kā augs spēj attīrīt? Kad tas sadeg, tad telpā izplatās ne tikai dūmi, bet arī auga smalkās enerģijas, un tās tad ietekmē gan telpu, gan cilvēkus. Īpaši pirms Saules pagrieziena punktiem ieteicams no mājas izmēzt ne tikai putekļus un vecas mantas, bet arī enerģētiskās drazas. Ja nav nekā cita, var izstaigāt māju ar kūpošu kadiķīti vai kaut eglītes zariņu, zvaniņu vai baznīcas svecīti, bet – var šim nolūkam pagatavot savu īpašo kvēpināmo smaržkociņu. Gatavošanas procesā ieliktais nolūks ir pievienotā vērtība un arī jauda.

Ar attīrošajiem augiem ir jāuzmanās, jo tie, kaut arī pēc skata varbūt nav krāšņi, var iedarboties pārāk spēcīgi, piemēram, uz grūtniecēm, brīdina aromterapeite. Var jau smaržkociņus tīt arī no rozēm, lavandām un citām puķēm, ja tās ir, teiksim, kāzas vai cits līksms pasākums. Šāds kvēpināmais smaržkociņš tad būs kā skaista dāvaniņa, kuru pasākuma viesis varēs paņemt sev līdzi par piemiņu un vēlāk izlietot praktiski.

Cik augus smaržkociņā likt? Brīva izvēle! Mēs ņēmām deviņus, jo tas ir maģiskais skaitlis.

Vībotne – viens no trim Latvijas “superaugiem” (vēl ir arī pelašķis un vērmele). Šie trīs augi ir tik spēcīgi, ka pasargājuši cilvēkus pat mēra epidēmijas laikā! Kas attiecas uz vībotnēm, mums Latvijā ir veselas 11 sugas. Inga atradusi rakstos, ka senos laikos vībotnes sakni pina jostā, lai palielinās valkātāja iekšējais spēks.

Pelašķis – kad destilē šo augu ēterisko eļļu jeb esenci, no pelašķa iznāk tumši zila! Zilās krāsas ēteriskās eļļas dziedina īpaši spēcīgi. Svaigs pelašķis, starp citu, labi aptur asiņošanu, dziedē brūces un ievainojumus. Tas ir sieviešu augs, kas lieliski palīdz ne tikai pie saaukstēšanās, bet arī pie ginekoloģiskām vainām, asins attīrīšanas un gremošanas orgānu darbības sakārtošanas.

Ugunspuķe – tas nekas, ja nav ievākts ziedošs augs, jo arī zaļās lapas ir ļoti spēcīgas! Ugunspuķe parasti aug tur, kur kaut kas dedzināts, kur krāsmatas, kur nepieciešams vietu attīrīt. Ugunspuķu saknes varot lietot arī pārtikā un, protams, tējā (fermentēto ugunspuķes tēju, starp citu, taisa tikai no zaļajām lapiņām).

Dievkociņš – ļoti vērtīgs augs! Radinieks vērmelei un vībotnei, bet ir visaromātiskākais savā “ģimenē”. Senāk dievkociņu izmantoja kā garšaugu un kā pirts slotu augu (zinātāji to joprojām dara arī mūsdienās). Dievkociņam ir ļoti spēcīgs biolauks, tāpēc pie vecajām mājām tas daudz kur audzēts. Būs jāiestāda dārzā!

Salvija – mīl siltāku vasaru, nekā mums šogad bija. Taču – jo skarbāki apstākļi, jo enerģētiski spēcīgāks augs izaug: ja augam jācīnās par savu eksistenci, tas ir spiests saspringt vairāk, nekā siltumā augušais, skaidro Inga. Un ēterisko vielu ziemeļniekos arī vairāk, tas ir izpētīts. Salvijai ir daudz šķirņu, tāpēc lapiņu izskats var atšķirties. Šamaniskajos rituālos visās pasaules malās visvairāk tiek izmantota tieši salvija (varu apliecināt – arī Latvijā ugunsrituālos to dalībnieku attīrīšanai izmanto vēl šodien).

Piparmētra – daudz šķirņu un aromātu. Laba lieta, ja patīk šī smarža. Atvēsinošs augs – tiem, kas tievi un maziņi (Vātas doša) var nepatikt. Spēcīgs augs, to nevar lietot vienlaikus ar homeopātiskām zālēm! Ticējums vēsta, ka piparmētras lapiņa makā jānēsā, lai nauda turas…

Timiāns jeb mārsils – vissenākais zināmais garšaugs, kas senajos rituālos lietots, lai aizbiedētu ļaunos garus un attīrītu rituāla vietu. Timiāns spējot nomierināt sadusmotu mājas gariņu un aizbiedēt poltergeistu. Senie ēģiptieši timiānu izmantojuši balzamēšanai, bet senie grieķi – kā vīraku tempļos. Jau kopš senām dienām timiāns ir iecienīta garšviela un ārstniecības augs, kas ārstē elpceļu slimības, sakārto gremošanas sistēmu un palīdz pret bezmiegu.

Virši – nepelnīti maz izmantots augs! Senāk kaltēja un lietoja iekuriem, palīdzēs degt arī tavam smaržkociņam. Ļoti labi attīra māju, ja uzkrājušās negācijas, viss lūst un plīst, tāds kā sastāvējies gaiss un pēkšņi parādās daudz kukaiņu. Virši ir labs pretiekaisuma un pretapdegumu līdzeklis, asins tīrītājs. Viršu tēju var izmantot spriedzes mazināšanai un miega uzlabošanai.

Apses lapas – apse ir koks, kas uzsūc, paņem prom (tāpēc pie tās nevar kavēties pārāk ilgi: savākusi slikto, apse ķersies arī pie labā “nosūkšanas”). Inga sakaltētās apšu lapas izmērcējusi, lai tās varētu sarullēt un nesabirzināt. Tam nav ne vainas – aptītas apkārt citiem smaržkociņa augiem, tās dienas laikā izžūs!

Darbības shēma ir pavisam vienkārša – sāc ar garākajiem augiem, klāt pietin mazākos un visu pabeidz ar ievīstīšanu apses lapās. To visu aptin ar dabīga materiāla aukliņu. Raugies, lai augi ir izvietoti daudzmaz vienmērīgi – lai nav vienā galā tievs un tikai kāti, bet otrā galā – resns. Smaržkociņu nevajag uztaisīt pārāk resnu, jo tad tas sliktāk deg, Inga dalās pieredzē.

Šis nu reiz ir brīdis, kad es no sirds nožēloju, ka neesmu vasarā saplūkusi gana daudz zāļu, jo šāda darbošanās ar augiem ir gandrīz kā meditācija, un varētu to darīt arī mājās, ja vien… Nu, jā, bet varbūt tev bija vairāk čakluma, un tagad tu vari izveidot savu ļoti iedarbīgo un enerģētiski attīrošo augu kompozīciju, ar ko izkvēpināt gan dzīvojamās telpas, gan darba vidi.

Pēc kvēpināšanas gan telpas jāizvēdina, jo – kaut kur taču tai no kaktiem izgaiņātajai draņķībai jāpaliek!