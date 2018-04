Piltuves, biopaketes un pat menstruāciju apakšveļa! Ekoloģiska pieeja īpašajām dienām

Foto - Shutterstock

Iedomājoties vien, cik daudz kritiskajās dienās patērējam intīmās higiēnas preces, teju vai gribas saķert galvu. Lai gan pēdējos gados sabiedrībā ekoloģisks dzīvesveids ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām, tomēr par intīmajām precēm šādā kontekstā sanāk piedomāt maz. Tāpēc rodas jautājums – kādas ir zaļās alternatīvas sintētiskajām paketēm un tamponiem?

Samazina atkritumus un kalpo ilgāk

Katra sieviete savā menstruāciju laikā izlieto aptuv ni vienu vai divus iepakojumus pakešu vai tamponu. Ja parēķina – tās ir 12 asiņošanas reizes gadā, kas vēl jāsareizina ar sievietes auglīgo gadu skaitu. Iznāk pat vairāki tūkstoši iepakojumu, kas nesadalās un paliek dabā. Turklāt pasaulē ir miljoniem sieviešu, kas lieto un vēl tikai lietos šīs higiēnas preces, tā radot visai pamatīgu atkritumu kaudzi, kas savukārt nodara kaitējumu ekosistēmai.

Daži ekoloģisko produktu ražotāji par to jau sākuši domāt un radījuši dažnedažādus produktus tieši sievietēm, piemēram, piltuves, biodegradējamās (kas dabā sadalās) paketes un tamponus, auduma ieliktnīšus vai pat speciālas menstruāciju biksītes. Atšķirībā no saimniecības preču veikalos pieejamajām higiēnas precēm ekoloģiski draudzīgie mēnešreižu līdzekļi nekaitēs dabai un samazinās atkritumus – tas ir to lielais pluss.

Ekoloģiskās paketes un tamponi ir ražoti no bioloģiskiem materiāliem: no kokvilnas vai kukurūzas šķiedras. Atšķirībā no parastajām paketēm un tamponiem ekoloģiskie produkti nav balināti, nesatur hloru, lateksu vai plastmasu, eļļas bāzes absorbentus, krāsvielas vai smaržvielas. Savukārt piltuves, mazgājamie auduma ieliktnīši un menstruāciju apakšbikses lietojamas atkārtoti, līdz ar to šos līdzekļus varēs nomainīt pēc lietošanas vairāku gadu garumā.

Infekciju risks tāds pats

Ekoloģiskie intīmās higiēnas līdzekļi šķiet pavisam nekaitīgi veselībai vai pat labāki, vēlamāki par ierastajām paketēm vai tamponiem. Tomēr tā gluži nav – ekoloģiskie materiāli arī skar jutīgo intīmo zonu, tāpēc infekciju vai alerģiju risks ir teju līdzvērtīgs kā sintētiskajām paketēm un tamponiem. Sievietēm intīmajā zonā ir pastiprināta jutība pret kairinājumiem un alergēniem – tas nozīmē, ka dažām dāmām var būt alerģija no kokvilnas, līmes vai kāda cita izejmateriāla, kas iestrādāts ekoloģiskajās paketēs. Novērots, ka daudzas savlaikus nenomaina tamponus vai paketes. Tas var radīt baktēriju savairošanos un izraisīt infekciju neatkarīgi no tā, vai higiēnas piederumi ir bioloģiski, ekoloģiski vai sintētiski. Piemēram, ilgi nenomainīts tampons var izraisīt pat ļoti smagu stāvokli – toksiskā šoka sindromu, bet netīri ieliktnīši makstī vai urīnceļos var veicināt zarnu nūjiņu izplatīšanos, kas tālāk nodara kaitējumu sievietes veselībai, radot iekaisumu.

Piltuve – tamponu aizvietotāja

Vēl arvien sabiedrībā menstruācijas ir tabu temats, un sievietes šajās dienās maksimāli cenšas šo faktu noslēpt. Menstruāciju laikā sievietes vēlas justies nepiespiesti kā ikdienā. Piltuve ļauj sievietēm neuztraukties, valkāt svārkus, kleitu vai apspīlētas bikses, jo tā nav pamanāma no ārpuses, nerada specifisko mēnešreižu smaržu, kā tas mēdz notikt ar tamponiem vai paketēm, kā arī praktiski nav jūtama, turklāt piltuve nesausina maksti.

Piltuve darbojas gluži kā miniatūra bļodiņa, kurā satek asinis. Pēc 2–4 stundu ilgas lietošanas asinis jāizlej, bet piltuve jāizmazgā. Šī higiēnas lieta derēs gan sievietēm, kuras jau dzemdējušas, gan jaunām meitenēm, kas vēl nav sākušas dzimumdzīvi. Piltuvju ražotāji piedāvā dažādus izmērus, kas pielāgoti noteiktām sieviešu kategorijām.

Divas galvenās problēmas, ar ko mēdz saskarties piltuvju lietotājas, ir to ievietošana un dezinfekcija. Piltuvi nevar ielikt tik viegli kā tamponus, tāpēc pirms tās izmantošanas īpašajās dienās jaunajām lietotājām ieteicams patrenēties, kā tās ielikt, piemēram, dušā. Savukārt dezinfekcija nav tik piņķerīga, tomēr tas ir viens no būtiskākajiem piltuvju lietošanas pamatnoteikumiem – netīra un ar baktērijām pilna piltuve sagādās vairāk problēmu nekā labuma. Pirms piltuves lietošanas ieteicams to novārīt verdošā ūdenī, bet lietošanas laikā tā ik pēc 2–4 stundām jāizmazgā zem tekoša ūdens. Ja arī vārīšana ūdenī nešķiet pietiekami droša dezinfekcijas metode, piltuves var attīrīt – iegremdē 70% spirta šķīdumā tā, lai tas apņemtu to pilnībā, un atstāj piltuvi spirta vanniņā. Vēl var izmēģināt piltuves dezinficēšanu ūdeņraža pārskābē, taču šeit gan nederēs uz ādas lietojamais šķīdums, bet ūdeņraža pārskābe, ko lietojam matu balināšanai (6%). Pēc vienas vai otras dezinficējošās vanniņas piltuvi rūpīgi noskalo zem vēsa, tekoša ūdens.

Mazgā apdomīgi!

Arī ekoloģiskās paketes, ieliktnīši un apakšbikses neizslēdz dažādus nepatīkamus pārsteigumus. Ja mēnešreizēm paredzētos līdzekļus lieto atkārtoti, jāpievērš pastiprināta uzmanība to tīrīšanai vai mazgāšanai.

Gan biksītes, gan auduma ieliktnīšus vēlams mazgāt augstā temperatūrā – līdz pat 90 grādiem, turklāt tām vajadzēs speciālu mazgāšanas līdzekli, kas nekairinās jutīgo ādu. Ražotāji gan iesaka biksītes un ieliktnīšus mazgāt vēsā ūdenī, lai efektīvāk atbrīvotos no asiņu traipiem, tomēr jāņem vērā, ka auksts ūdens un pulveris netiks galā ar baktērijām. Tā vietā var izmantot abus mazgāšanas variantus – sākotnēji izmazgāt aukstā ūdenī, bet pēcāk karstā. Pirms mazgāšanas noteikti jāpiemeklē piemērots veļas mazgāšanas līdzeklis – biksītēm un ieliktnīšem nedrīkst izmantot balinātāju un veļas mīkstinātāju. Mazgāšanai derēs jebkurš rūpnieciskais veļas pulveris vai gels – ja ir jutīga āda, lūko pēc tāda līdzekļa, kas piemērots zīdaiņu apģērba mazgāšanai.

Uzziņai

Ekoloģiskās paketes vai kāds cits ekoloģiskais intīmās higiēnas produkts neko daudz nemainīs, ja sievietei ir kāda saslimšana intīmajā zonā. Var gadīties, ka ekoloģiskie produkti ir saudzīgāki pret intīmo zonu, taču tie ne padarīs situāciju sliktāku, ne arī to uzlabos.

IEVĒRO! Lai arī piltuve šķiet pavisam drošs līdzeklis, ja ir pareizi kopts, tomēr pastāv daži riski. Pirmkārt, piltuvēs uzkrājas asinis, kas ir laba vide dažādiem mikroorganismiem. Ja piltuvi laikus neiztīra, mikroorganismi var sākt vairoties un rosināt iekaisumu. Otrkārt, arī piltuvēm, gluži tāpat kā tamponiem, pastāv toksiskā šoka sindroma risks, tāpēc pievērs uzmanību savas piltuves tīrībai un atceries to laikus iztīrīt!

Ekoloģiski draudzīgie menstruāciju līdzekļi

Biodegradējamās paketes un tamponi. Šīs preces pēc izskata un darbības gandrīz neatšķiras no saimniecības preču veikalos nopērkamajiem tamponiem vai ieliktnīšiem. To galvenā atšķirība ir izmantotās sastāvdaļas: ekoloģiskie produkti vieglāk sadalās dabā un nesatur dažādas ķīmiskās vielas, kas var kairināt jutīgo zonu. Dažādos pētījumos noskaidrots, ka sintētisko tamponu un pakešu sadalīšanās process var ilgt līdz pat 500 gadiem. Tikpat ilgs laiks ir zīdaiņu autiņbiksītēm un sanitārajām salvetēm. Savukārt ekoloģiskās paketes un tamponi sadalās pavisam ātri – no 90 dienām līdz diviem gadiem.

Piltuves. Vaginālās piltuves ir izgatavotas no silikona. Piltuve jāievieto makstī gluži kā tampons, taču tā asinis neuzsūc, tās ielīst piltuvē, ko pēc tam izlej, piltuvi var dezinficēt un lietot atkārtoti. Piltuves kalpo vairākus gadus – ražotāji sola, ka tās lietojamas pat desmit gadus un ilgāk.

Auduma ieliktnīši. Pirms pakešu parādīšanās Latvijas tirgū sievietes izlīdzējās ar vati, marli vai kādu citu audumu, kas labi uzsūca asinis. Arī mūsdienīgie auduma ieliktnīši darbojas pēc līdzīga principa, taču tie ir krietni modernizēti un nesagādās problēmas, kādas mēdza gadīties senāk. Ieliktnīši ir izstrādāti ierasto pakešu formā – dažādu izmēru un ar spārniņiem jeb klipšiem. Tos droši var mazgāt veļasmašīnā vai ar rokām. Atšķirībā no ekoloģiskajām paketēm šiem ieliktnīšiem nav izmantota līme – tātad derēs sievietēm, kurām ir alerģija tieši pret to.

Menstruāciju apakšveļa. Neizklausās diez ko uzticami un liek iztēloties ko līdzīgu zīdaiņu autiņbiksītēm? Tieši pretēji! Menstruālās apakšbikses vizuāli ne ar ko neatšķiras no parastajām ikdienas apakšbiksēm. Tās izgatavotas no bieza materiāla – augšējais slānis absorbē asinis un iznīcina baktērijas, kā arī samazina mitrumu. Tādā veidā apakšbikses nepieļauj noplūdi, tās nekļūst mitras, un nerodas sajūta, it kā sēdētu pašas asinīs. Apakšbiksēm ir vairāki modeļi, un tās droši var mazgāt veļasmašīnā vai ar rokām. Menstruāciju biksītes kopumā spēj uzkrāt tikpat daudz asiņu kā divi normāla izmēra tamponi.

Kas ir toksiskā šoka sindroms

* Toksiskā šoka sindroms ir mikroorganismu izraisīta toksiska saslimšana. To var izraisīt stafilokoki un streptokoki (konkrēta paveida). Ja sievietei maksts mikroflorā dzīvo tieši šādi mikroorganismi, tie paši par sevi nekādu lielo ļaunumu nevar nodarīt. Tie kļūst bīstami, kad sieviete aizmirst nomainīt tamponu vai piltuvi un mikroorganismi sāk uzkrāties. Tiklīdz šīs baktērijas ir savairojušās, tās sāk ražot toksisku vielu, kas iedarbina imūnsistēmas reakciju. Aktīvās reakcijas dēļ sievietei krītas asinsspiediens, un var iestāties šoks.

* Agrāk toksiskā šoka sindroms tika uzlūkots kā balerīnu slimība, jo senāk vienīgās sievietes, kas lietoja kaut ko līdzīgu tamponiem, bija balerīnas. Viņām vienmēr bijušas nemitīgas uzstāšanās un treniņi, tāpēc arī tolaik viņas nevarēja pieļaut, ka traucē menstruācijas, vēl jo vairāk noplūdes. Lai tādi misēkļi neatgadītos, balerīnas lika makstī kokvilnas lupatiņas, kuras ne vienmēr izdevās laikus nomainīt, tāpēc pirmie nāves gadījumi no toksiskā šoka bijuši tieši balerīnu vidū.

* Savukārt pagājušā gadsimta 70. un 80. gados parādījās pirmie rūpnieciski izgatavotie tamponi. Sākotnēji tie maksāja visai dārgi, tāpēc ekonomēšanas nolūkos sievietes nemainīja tamponus, un arī tolaik informācija par šādu problēmu bija maz sastopama. Drīz vien 80. gados sākās toksiskā šoka uzplaiksnījumi – vairākas sievietes aizgāja bojā laikus nenomainītu tamponu dēļ.

Mūsu eksperte: Natālija Bērza, My Clinic Riga ginekoloģe