Boršča diēta: mīnus pieci kilogrami nedēļā. Ko saka uztura speciāliste

Foto - Anda Krauze

Autore: Aija Lietiņa

Internetā ļoti daudzas tievētgribētājiem paredzētas vietnes iesaka izmēģināt boršča diētu, solot, ka nedēļas laikā tā palīdzēs nomest 3 līdz 5 kilogramus liekā svara. Vislielāko popularitāti šī diēta guvusi kaimiņzemē Krievijā, kur borščs vienmēr bijis lielā cieņā. Klasiskais borščs ar brangu karoti krējuma gan nederēs. Diētas pamatā ir īpaša diētiskā boršča recepte.

Uztura speciāliste Eva Kataja atzīst, ka ar šo diētu ir iespējams atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, taču – kā tas ir ar vairumu diētu – tie, atgriežoties pie vecajiem ēšanas paradumiem, pēc laika būs atpakaļ, turklāt, ļoti iespējams, pat ar uzviju.

Šī diēta var palīdzēt atbrīvoties pat no pieciem liekajiem kilogramiem nedēļas laikā. Nekādu eksotisku produktu, grūti izpildāma uztura režīma vai mokošas badošanās. Vienkārši no rīta uzvāri katliņu ar aromātisku diētisko boršču, mudina “Interesnooo”.

Mazkaloriju boršča diētas ilgums ir septiņas dienas, kuru laikā var zaudēt 3–5 kilogramus. Diētiskā boršča lietošana uzturā palīdzēs uzlabot vielmaiņu, tāpat organisms tiks bagātināts ar lielu daudzumu vērtīgu vielu, tiek solīts diētas aprakstos.

Ja pēc boršča diētas ievērošanas šķiet, ka vēl neesi gana slaids, tievēšanu pēc šīs metodes var atkārtot pēc mēneša, ne agrāk, piekodina “Interesnooo”. Tā var darīt tikmēr, kamēr būsi apmierināts ar savu svaru.

Uztura speciāliste Eva Kataja saka: “Šī zupas diēta nav drastiska, bet, pieejot tai fanātiski (ko es nekādā ziņā neieteiktu), ir iespējams nedēļas laikā zaudēt vairākus kilogramus svara. Ja ēdīsi vairāk augļu un dzersi sulas, svars kritīsies mazāk (bet veselībai draudzīgāk). Ēdīsi tikai boršču un dārzeņus – svaru pazaudēsi straujāk (bet tas nāks veselībai par sliktu).

Tie no maniem pacientiem, kas agrāk ievērojuši diētas ar stipri samazinātu kaloriju daudzumu, svaru vienmēr atguva un, protams, ar uzviju. Nav svarīgi, vai tā ir boršča, kāpostu vai gaļas diēta. Ilgtermiņā diētas nestrādā un neatrisina svara pieauguma reālo cēloni. Palielināta svara iemesls noteikti nav diētu iztrūkums dzīvesveidā, tāpēc nevajag domāt, ka to ievērošana problēmu maģiski atrisinās. Ja tiešām esi nolēmis atbrīvoties no liekā svara, beidz māžoties ar diētām un atrodi uztura speciālistu, kas palīdzēs to izdarīt veselīgāk un baudāmāk.”

Diētiskā boršča recepte

Sastāvdaļas:

2 ēdamkarotes augu eļļas

1 sīpols

1 selerijas kāts

1 burkāns

Puse paprikas

1 cukīni

1 biete (vislabāk kopā ar lakstiem)

Puse nelielas kāpostgalvas

2–3 ēdamkarotes tomātu pastas

14 glāzes ūdens

Kā pagatavot

Ielej ūdeni katlā un vāri tajā sagrieztu kāpostu, papriku, cukīni un biešu lakstus.

Tajā pašā laikā pannā ar augu eļļu sutini sīpolu, seleriju, bieti un burkānu kopā ar tomātu pastu.

Liec sautētos dārzeņus katlā un paturi zupu uz uguns vēl 5–10 minūtes.

Pagatavotajam borščam pēc garšas pievieno sāli un piparus.

Šajā diētiskajā ēdienā nebūs vairāk par 600 kilokalorijām, tāpēc līdztekus tam katru dienu jāēd arī citi produkti.

Boršča diētas plāns ar uztura speciālistes komentāriem

Boršča diētas laikā dzer ūdeni un nesaldinātu tēju.

Pirmā diena: borščs un jebkuri augļi, izņemot banānus. Dažos interneta avotos iesaka nelietot arī vīnogas.

Uztura speciāliste Eva Kataja: “Ja papildus zupai neierobežotā daudzumā tiks ēsti augļi, nekāda svara zuduma, visticamāk, nebūs. Un nav starpības, vai kalorijas nāks no banāniem, āboliem, apelsīniem vai vīnogām.” Uztura speciāliste atgādina, ka liekais svars rodas, ja dienas gaitā uzņem vairāk kaloriju, nekā patērē. Tās var uzņemt arī ar augļiem. Liela daļa augļu satur daudz cukura (fruktozes) un nav tik diētiski, kā daudzi iedomājas. Ir jāseko līdzi ne vien, ko ēdam, bet arī cik daudz ēdam.

Otrā diena: borščs un zaļas krāsas dārzeņi, izņemot zaļos zirnīšus un pupiņas.

Uztura speciāliste Eva Kataja: “Šādā dienā noteikti būs izteikts izsalkums tiem, kas ikdienā pieraduši pie dzīvnieku valsts produktiem un graudaugiem, jo jāpārtiek tikai no zupas un dārzeņiem.”

Trešā diena: līdztekus borščam var lietot visus iepriekšminētos augļus un dārzeņus (aizliegumi tie paši, nedrīkst arī kartupeļus).

Ceturtā diena: borščs, augļi un dārzeņi. Var atļauties izdzert arī glāzi netrekna piena.

Uztura speciāliste Eva Kataja: “Atkal jau – ēdot augļus nelimitētā daudzumā, svars diez vai kritīsies.”

Piektā diena: borščs, 200 g vārītas liellopu gaļas un tomāti.

Uztura speciālistes Eva Kataja: “Zupu, kurai pievienota gaļa, jau var uzskatīt par pilnvērtīgu maltīti, tāpēc šajā dienā bada sajūtai nevajadzētu rasties.”

Sestā diena: borščs, liellopu gaļa paliek, jebkuri dārzeņi.

Uztura speciāliste Eva Kataja: “Kā jau minēju, dārzeņu zupa ar gaļu ir pilnvērtīga maltīte, taču tas nenozīmē, ka tai ir jābūt katrā ēdienreizē.”

Septītā diena: pēdējā dienā līdztekus borščam var ēst vārītus rīsus (apmēram 250 g) ar dārzeņiem, kā arī dzert augļu sulas.

Uztura speciāliste Eva Kataja: “Šeit atkal neredzu iemeslu, lai svars kristos, ja var papildus neierobežotā daudzumā dzert augļu sulas.”

Olgas pieredze: notievēju un svars neatgriezās

“Katru dienu izēdu 3–4 boršča šķīvjus, pārējos produktus lietoju tikai kā uzkodas. Izsalkumu nejutu vispār. Tiesa, nedaudz skumu pēc maizes un tējas ar cukuru, ko nekādā gadījumā nedrīkst lietot, ievērojot šo diētu,” interneta vietnē “Dieta-prosto” savā pieredzē, ievērojot šo diētu, dalās jauna sieviete vārdā Olga.

“Nedēļas gaitā es nesvēros, jo baidījos “aizbiedēt” rezultātu vai pārlieku satraukties, ja svars nebūs mainījies. Toties pamanīju, ka vēlme apmeklēt tualeti ir daudz biežāk. Varu apgalvot, ka no manis iznāca viss liekais ūdens un šlakvielu uzkrājumi. Tāpēc, kad svari 82,3 kilogramu vietā parādīja 78,7 kilogramus, es neizbrīnījos.

Atkārtoti svēros nedēļu pēc boršča diētas ievērošanas. Svars praktiski nebija mainījies – 78,9 kilogrami. Lūk, tas jau mani izbrīnīja! Agrāk pēc visām diētām es atguvu pusi zaudētā svara nedēļas vai divu laikā, bet te tas nebija noticis. Tāpēc pēc diviem mēnešiem es atkal atgriezos pie boršča diētas.

Tagad praktiski esmu atguvusi savu normālo svaru. Atlicis nomest 2,5 kilogramus. Gaidu brīdi, kad atkal varēšu “uzsēsties” uz boršča. Lieta tāda, ka šo diētu nedrīkst ievērot biežāk par reizi mēnesī. Es izlēmu taisīt pārtraukumus lielākus, lai organisms pēc tās pietiekami dabū olbaltumvielu produktus un veselīgos taukus, kuru šajā diētā ir maz.

Iesaku arī jums, ko nomoka lieko kilogramu nasta, tievēt ar boršča diētas palīdzību. Ņemiet gan vērā, ka tā neder cilvēkiem, kam ir problēmas ar zarnām, tostarp hemoroīdi. Organismu pamet milzīgs daudzums šlakvielu, un tās kairina zarnu gļotādu. Tāpēc jums labāk meklēt citu diētu vai, kā minimums, konsultēties ar ārstu. Vēlu veiksmi un slaidu vidukli!”

Uztura speciāliste komentē pieredzi

Eva Kataja: “Pēc dažādu pacientu pieredzes varu teikt, ka šādos gadījumos tiek pazaudētas nevis šlakvielas, bet gan ūdens un muskuļi. Tik strauji zaudējot svaru, vienīgais, kas tiek iegūts, ir samazināta muskuļu masa un palēnināta vielmaiņa. Tauki ar šādām metodēm tik ātri nekūst. Ja vēlies samazināt tauku daudzumu organismā, tad tas ir jādara pakāpeniski, lietojot pilnvērtīgu uzturu.

Vairumā gadījumu pēc šādas diētas svars pēc laika atgriezīsies. Vismaz tiem, kas neturpinās ievērot diētu ar stipri samazinātu kaloriju daudzumu.

Runājot par šo gadījumu, regulāra diētu ievērošana norāda uz ēšanas traucējumiem. Tā nav veselīga pieeja svara korekcijai. Turklāt pēc katras diētas ievērošanas reizes rezultāti būs švakāki, jo organisms centīsies esošo svaru saglabāt.

Ar šīs diētas palīdzību organismu pamet nevis šlakvielas, bet acīmredzami – veselais saprāts. Kā var ienākt prātā, ka regulāra (reizi mēnesī) zupas diētas ievērošana ir veselīga? Var, protams, uztaisīt nelielu “atslodzi” pēc svētkiem, bet ne jau ar domu, lai tādā veidā koriģētu svaru.

Tas, ka svars krīt strauji, nemaz nav laba zīme, un medicīnā to uzskata par trauksmes signālu. Taču tievētāji par to priecājas.”