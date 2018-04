Ja tu tā uzvedīsies, tad… Sešas dvēseles stīgas, uz kurām spēlē manipulators

Foto - Shutterstock

Ir daudz manipulāciju veidu un paņēmienu, taču pēc tā, uz kādām jūsu dvēseles stīgām spēlē manipulators, tos var iedalīt sešos galvenajos tipos, stāsta psiholoģe Jekaterina Ignatova.

1. Manipulēšana ar mīlestību

Bērnībā tev teica: “Ja tu tā uzvedīsies, es tevi nemīlēšu.” Lai gan patiesībā tas nozīmēja: “Klausi mani!” Sieviete saka vīram: “Ja tu mani mīlētu, tad neaizkavētos darbā tik ilgi”, bet ar to domā “Es gribu tevi kontrolēt”.

2. Manipulēšana ar bailēm

Bērnībā tev teica: “Ja tu slikti mācīsies, kļūsi par sētnieku”. Patiesībā ar to bija domāts: “Es vairs nezinu, kā varētu piespiest tevi mācīties.” Vīrietis saka: “Ja es turpināšu strādāt šajā uzņēmumā, man būs sirdslēkme.” Patiesībā viņš grib pateikt: “Es daru daudz vairāk, nekā tu esi pelnījis, un es gaidu par to atlīdzību.”

3. Manipulēšana ar zemo pašnovērtējumu

Tavs vīrietis saka: “Tu taisies naktī ēst? Labi, labi. Tad es uzspēlēšu datorspēles.” Lai gan patiesībā viņš grib teikt: “Es izmantošu tavu vājību un darīšu to, kas tev nepatīk, bet nebūšu pie tā vainīgs.” Sieva saka vīram: “Ja tu būtu normāls vīrietis, pats sen būtu salabojis izlietni”. Bet patiesībā “Atceries savu vietu – tu neesi nekas”.

4. Manipulēšana ar vainas izjūtu

Bērnībā tev teica: “Atkal dabūji ķīmijā divnieku? Tad tu mazgāsi traukus.” Patiesībā vecākiem bija prātā: “Man slinkums mazgāt traukus, bet neērti tev to palūgt.” Tavs vīrietis saka: “Tu dzēri kafiju ar draudzenēm, bet es te ar bērniem sēdēju izsalcis?” Patiesībā viņš grib teikt: “Šodien es jau saņēmu piedošanu par jebkuru uzvedību nākotnē un tu nevarēsi man neko pārmest.”

5. Manipulēšana ar godkāri, lepnuma sajūtu

Darbā saka: “Mēs zinām, ka esi perspektīvs darbinieks. Mēs tev ticam, tāpēc piedāvājam paaugstinājumu darbā, tiesa, alga gan paliks tāda pati kā iepriekšējā amatā.” Patiesībā šie vārdi nozīmē: “Paļaujoties uz tavu godkāri, mēs nolēmām mazliet ietaupīt.”

6. Manipulēšana ar žēluma emocijām

Piemēram, sieva sūdzas vīram par briesmīgajiem vecākiem – tirāniem, kuri visu savu dzīvi viņu kontrolēja, neļāva neko darīt bez viņu uzraudzības. Tā ir sievietes neapzināta manipulācija ar vīru. Vīrs žēlo sievu par viņas grūto bērnību un ir gatavs palīdzēt it visā. Nelaimīgās bērnības tēma emocionāli satuvina laulātos. Ja viņiem ir konflikts, viņi zina, kas vainīgi – vecāki.

Ir ļoti svarīgi saprast, ko patiesībā vēlas apkārtējie cilvēki. No vienas puses, tas izskaidro to cilvēku motīvus, ar kuriem mēs komunicējam, un no otras puses – tas ļauj efektīvi pretdarboties viņiem, aizstāvot savas intereses.

Avots: psy-practice.com