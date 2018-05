Ar zīmēšanu bērnos attīsta izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi

Publicitātes foto

Lai jau no mazotnes bērnos attīstītu priekšstatu par veselīga dzīvesveida nozīmi katra cilvēka ikdienā, aptieku apvienība “Mana Aptieka” ik gadu organizē zīmējumu konkursu bērniem par dažādiem ar ikdienu un veselību saistītiem tematiem. Šogad šai iniciatīvai aprit 10 gadi, un šo gadu laikā bērni no visas Latvijas vecumā no 4 līdz 12 gadiem sarūpējuši kopumā 33 120 unikālu zīmējumu.

Zīmējumu konkurss tiek organizēts no 2009. gada, un ik gadu organizatori piedāvājuši dažādus tematus zīmējumiem, piemēram: “Ko es daru, lai būtu vesels?”, “Man patīk sportot!”, “Uzzīmē savu pasaku varoni!” u.c. Zīmējumi tiek iesniegti divās vecuma grupās – bērni 4 -7 gadu vecumā un 8 – 12 gadu vecumā. Šis gads īpaši veltīts skaistajiem maija svētkiem – Mātes dienai – un bērni šogad konkursā tika aicināti iesniegt zīmējumus par tematu “Uzzīmē apsveikumu Māmiņai!”. Šis gads bijis viens no zīmējumiem visbagātākajiem – kopumā saņemti 4063 darbi no 68 aptiekām un aptieku filiālēm.

Desmit gadu laikā vislielākā atsaucība bijusi 2012. gadā, kad konkursa tēma bija “Man patīk sportot!”, un saņemti kopumā 4183 zīmējumi.

Ik gadu zīmējumus bērni vecāku vai pedagogu pavadībā tiek aicināti iesniegt aptieku apvienības “Mana Aptieka” aptiekās visā Latvijā. Konkursa ietvaros ikgadēji neviens dalībnieks nepaliek bez balvas – katra zīmējuma autors par dalību tiek atalgots – šogad veicināšanas balviņa ir plāksteru komplekts, iepriekšējos gados – īpaši izveidotas krāsojamās grāmatiņas, kā arī galda spēle “Cirks” un “Atmiņas spēle”. Katrs bērns saņem arī diplomu par dalību, savukārt pedagogi – pateicības rakstu.

Īpašā veidā tiek noskaidroti arī pirmo vietu ieguvēji – ikvienā aptiekā ir apskatāmi visi iesniegtie zīmējumi, un iedzīvotāji tiek aicināti klātienē nobalsot par savu favorītu. Katrā vecuma kategorijā šādi tiek noskaidrots pirmās vietas ieguvējs, kurš balvā saņem bērnu vitamīnu komplektu.

Tomēr ar to apbalvošana vēl nebeidzas – tiek noskaidroti arī četru galveno balvu – akvaparka dāvanu karšu ģimenes apmeklējumam (2 h) – ieguvēji. No katras aptiekas pirmo vietu ieguvējiem organizatori izvēlas kopumā astoņus favorīt-zīmējumus, kuri tiek izvietoti publiskai balsošanai aptieku apvienības “Facebook” lapā, un, balsošanai noslēdzoties, tiek noskaidroti četri galveno balvu ieguvēji.

Ik gadu konkrētās aptiekās notiek svinīgi apbalvošanas pasākumi, kuros konkursantus sumina klātienē. Bieži tas tiek apvienots arī ar informatīviem semināriem par veselīgu dzīvesveidu bērniem un viņu vecākiem, ko vada ārsti vai farmaceiti.