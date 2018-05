Neatkarības dienas velobrauciens svētku noskaņās jau šonedēļ

Publicitātes foto

Šo piektdien, 4. maijā, par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 28. gadadienai Jūrmalā norisināsies ikgadējais Neatkarības dienas velobrauciens. Līdzās individuālajiem velobraucējiem vairākas paaudzes vienojošajās sacensībās piedalīsies arī Latvijas aktīvākās ģimenes, lai kopīgi aizvadītu pavasarīgos svētkus patriotiskā un pozitīvā noskaņā. Neatkarības dienas velobraucienā bez maksas aicināts piedalīties ikviens interesents.

Par svinīgu tradīciju kļuvušās sacensības ik gadu pulcē aizvien kuplāku dalībnieku skaitu dažādās vecuma un kvalifikācijas grupās, kļūstot par vienu no sezonas gaidītākajiem tautas sporta pasākumiem, kurā savus spēkus apliecināt var ikviens velobraukšanas entuziasts, sākot jau no pašiem mazākajiem riteņbraucējiem. Arī šoreiz velobrauciena dalībnieki tiek aicināti startēt kādā no trīs aizraujošām distancēm 30 km, 15 km un 1 km garumā, kas vedīs cauri Jūrmalas pilsētai.

Viens no veidiem, kā svinēt Latvijas Neatkarības atjaunošanu ir arī Baltā galdauta svētki, tāpēc velobrauciena organizatori aicina visus pasākuma dalībniekus un apmeklētājus pulcēties Jūrmalā, lai paralēli sacensībām kopīgi svinētu svētkus pie viena galda pasākuma norises vietā blakus Dzintaru koncertzālei. Apmeklētājus visas dienas garumā sagaida dažādas vilinošas izklaides aktivitātes un tostarp arī piepūšamās atrakcijas un spēles bērniem. Tāpat, rūpējoties par sacensību dalībnieku labsajūtu, vairākos trases punktos tiks nodrošināts dzeramais ūdens, kā arī pēc distances katrs finišētājs varēs atgūt spēkus, nesteidzīgi baudot spēcinošu maltīti.

Reģistrēties dalībai Neatkarības dienas velobraucienam iespējams uz vietas pasākuma dienā sākot no plkst. 8.30. Reģistrēšanās katrai distancei noslēgsies stundu pirms starta vai tiklīdz kā tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Pilna sacensību programma pieejama mājas lapā www.maratoni.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt pa tālr. 67844490 vai rakstot uz e-pastu sport@alphabaltic.lv.