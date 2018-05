Slavenas sievietes, kas cietušas no depresijas, bērnības traumām, bailēm…

Foto - LETA/AFP

Arī slavenie un bagātie ir tikai cilvēki. Un, ja arī dažreiz šķiet, ka viņu dzīves ir perfektas, tā nebūt nav. Arī viņiem ir lērums problēmu, gluži tāpat kā ikvienam citam. Šoreiz “Viņa” komanda izcēlusi astoņu dāmu stāstus par cīņu ar sevi pašu – depresiju, pārdzīvojumiem vai citām psiholoģiskām traumām.

Lady Gaga – cīņa ar slavu un citām traumām

Trakulīga un saukta arī par mazo monstru karalieni, popdīva Lady Gaga zināma visā pasaulē, tomēr aiz krāšņā tēla gadiem slēpusies visai tumša dvēsele.

2013. gadā, izlaižot albumu “Artpop”, Gaga nāca klajā ar paziņojumu, ka viņa cieš no depresijas un jau ilgu laiku jūtas pārāk bezspēcīga, tāpēc vajadzīgs mirklis, lai nostabilizētos un atkal atgūtu spēkus. Lai arī viņa atklājusi, ka slava ir viena no lieliskākajām viņas karjeras pusēm, viņa nav spējusi sadzīvot ar straujo karjeras uzplaukšanu, un tā bijusi smaga nasta, ko nest.

Savukārt 2016. gadā Gaga atklāja, ka vēl joprojām cīnās ar savām psiholoģiskajām problēmām un cenšas parūpēties par savu veselību, tomēr problēmu ir pat vairāk, nekā viņa iepriekš atzinusi – dziedātāja neslēpa, ka cieš no pēctraumatiskā stresa traucējumiem (PTST). Jau iepriekš Gaga bija šokējusi pasauli, skaidrojot, ka 19 gadu vecumā, kad tikko centusies spert soļus karjerā, kļuvusi par izvarošanas upuri kādam 20 gadus vecākam producentam, un PTST ir radušies šīs traumas iespaidā.

Kima Beisingere – mēnešiem ilga neiznākšana no mājas baiļu dēļ

Arī viena no Holivudas valdzinošākajām dāmām, “Oskara” balvu ieguvusī aktrise Kima Beisingere labi pazīst nemitīgo cīņu ar sevi.

Spriežot pēc tā, ka Kima tomēr ir pasaulslavena dāma, kurai ne tikai jāparādās TV ekrānos, bet arī jāgozējas dažādos pasākumos, varētu būt pārsteidzoši, ka žilbinošā aktrise cieš no agorafobijas jeb bailēm atrasties sabiedriskās vietās, labprāt dodot priekšroku drošākām vietām, piemēram, savai mājai.

Viņa atzinusi, ka nereti piedzīvo panikas lēkmes, tomēr pirms pāris gadiem aktrise pieņēma lēmumu vairs nelietot medikamentus un stāties savām bailēm pretī. “Tagad es pieceļos un izbaudu dzīvi. Es negribēju dzīvot, visu laiku lietojot zāles. Es vēlējos stāties pretī lietām, no kurām es baidos,” viņa teikusi kādā intervijā.

Kā rakstījis “People”, grūtākajos mirkļos dzīvē viņa pat mēnešiem aizvadījusi dienas mājās, baidoties kaut kur doties. 1990. gadā dokumentālajā “HBO” filmā par panikas lēkmēm, Kima teica: “Mīļotajiem cilvēkiem un ģimenei ir ļoti grūti to saprast, būt pacietīgiem.”

Hedija Lamara – skaistums kā lāsts

Aktrise un izgudrotāja Hedija Lamara bija viena no sava laika valdzinošākajām dāmām, tomēr galu galā sanāca, ka viņas neatvairāmais skaistums izrādījās arī viņas lāsts.

No tā, ko par viņu teikuši laikabiedri un tuvinieki, jāsecina, ka ne tikai apkārtējie piešķīra lielu lomu viņas dailei, bet arī viņa pati. Tomēr nekas nav mūžīgs. Nepielūdzami ritošais laiks izvagoja viņas sejā dziļas rievas. Viņa vairs neizskatījās kā agrāk un nevarēja to pārdzīvot. Tieši tāpēc Hedija attālinājās no visas pasaules, cenzdamās slēpt laika pirksta atstātās pēdas. Viņa atsvešinājās pat no ģimenes un teju vienīgais veids, kā viņa uzturēja sakarus ar ārpasauli, bija ar telefona palīdzību.

Salma Hajeka – sūrais karjeras sākums

Gluži kā daudzām zvaigznēm, arī ugunīgās aktrises Salmas Hajekas ceļš līdz pasaules slavai nav bijis viegls. Salma atzīst, ka karjeras sākumā viņa piedzīvojusi dziļu depresiju.

Kā jaunā aktrise, kurai sākotnēji nav izdevies uzreiz iekarot virsotnes un sasniegt savus mērķus, viņa piedzīvojusi stresa radītās sekas. Piemēram, sadzīvojusi ar ļoti lielām sejas ādas problēmām un izsitumiem, kā rezultātā grima arvien dziļāk depresijā. Kā jau nereti tas gadās, tolaik Salma savus pārdzīvojumus centusies apslāpēt ar ēdienu, kas viņu tikai novedis pie liekā svara problēmām. “Es biju resna un nabaga. Es nevarēju pamest mājokli un es nevarēju samaksāt pat par īri,” savos pārdzīvojumos dalījusies Salma.