Vai tauksakne ir laba ikvienam? Atbild Artūrs Tereško

Foto - Shutterstock

Portālam Veselam.lv atrakstīja kāda norūpējusies vecmāmiņa. Viņa zina, ka tauksakne ir lielisks dziedniecības līdzeklis, labi palīdz audu reģenerācijā. Tomēr viņa bažīgi vaicā, vai to drīkst lietot jaunā māmiņa, kura baro bērnu.

Jaunajai sievietei bija ķeizargrieziens, pēc tam radās sarežģījumi. Rētu sadziedēt varētu palīdzēt tauksaknes ziede. Vecmāmiņa pati to mājās gatavo – svaigu tauksaknes drogu aplej ar eļļu, karsē ūdens peldē, tad notur 4 dienas. Pēc tam nolej un sakausē ūdens peldē kopā ar bišu vasku.

Vienlaicīgi vecmāmiņa gribētu piedāvāt meitai palietot tauksaknes uzlējumu. To vecmāmiņa gatavo šādi: vakarā aplej apmēram 2 tējkarotes drogas ar pusotru glāzi ūdens un atstāj uz nakti. No rīta nolej šķidrumu. Tai pašai drogai uzlej glāzi vāroša ūdeni, notur 15 minūtes un nolej. Abus šķidrumus sajauc. To vajag izdzert dienas laikā, apmēram ik pēc 2 stundām.

Tomēr vecmāmiņa īsti nezina, kā rīkoties, jo esot dzirdējusi, ka tauksaknes preparāti kaitē sievietei, kura baro zīdaini ar krūts pienu.

Atbildi taujājām fitoterapeitam Artūram Tereško.

“Tauksakne ir laba un derīga, bet ne vienmēr un ne visiem,” brīdina dakteris. Šīs taukainās saknes novārījumu vai izvilkumu nereti izmanto lūzumu gadījumā, lai sadziedētu kaulus. Tas var paātrināt brūces sadzīšanu, veicināt epitēlija veidošanos uz ilgstoši nedzīstošām čūlām, mazināt muskuļu un cīpslu sastiepumu.

Tomēr māmiņai, kura baro bērnu, tauksakni iekšķīgi nedrīkstētu dot, jo tā satur aktīvas vielas, kas bērnam var būt kaitīgas – tātad labāk neriskēt.

Ārīgi gan var droši uztaisīt tādu smēri un lietot. Lai dzītu labāk, iekšķīgi der palietot homeopātisku preparātu Arnika D4 – pa 3 zirnīšiem dienā.

“Jāņem vērā, ka tauksakne satur alkoloīdus, kas pastiprina kaulu šūnu vairošanos, palīdz tās veidot. Tādēļ der būt uzmanīgam, ja deformējas locītavas, notiek kaulu aplama paplašināšanās un augšana. Tauksaknes preparāti var šos procesus papildus stimulēt,” uzsver Artūrs Tereško.