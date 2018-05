Kā uzlabot vēdera izskatu pēc ķeizargrieziena?

Foto - Shutterstock

Lasītāja jautā: “Pēc ķeizargrieziena operācijas man palika horizontāla rēta uz vēdera. Pāri tai ir ādas kroka, kas neizskatās estētiski, uz pludmali eju tikai viendaļīgā peldkostīmā. Vai šo defektu kaut kā iespējams labot?”

“Šādā situācijā var noderēt abdominoplastika – vēdera formas uzlabošana un atjaunošana,” teic Veselības centra 4 plastikas ķirurģe Laura Liepiņa. “Mēdz būt situācijas, kad saistībā ar vēdera priekšējās sienas defektiem tas ir ieapaļš vai arī āda ir izstaipījusies un nokarājas kā priekšautiņš. To var labot ķirurģiski. Operācija notiek vispārējā narkozē 3–4 stundas. Tās laikā ādu nostiepj, nostiprina vēdera priekšējo sienu ar šuvēm un lieko ādas slāni nogriež. Noņemot ādas lēveri no nabas uz leju, jāatjauno arī naba. Nereti šo operāciju apvieno ar liposakciju – atsūcot taukus no gurniem un vidukļa, tā kopumā iegūstot vēl labāku rezultātu.”

Mīnuss šādai operācijai ir platais grieziens no viena gurna kaula līdz otram. Sievietēm, kurām jau ir ķeizargrieziena rēta, to pieņemt ir vieglāk, jo rēta vienīgi kļūst nedaudz garāka. Tām, kurām vēdera plastiku veic citos nolūkos, nevis formas uzlabošanai pēc ķeizargrieziena, šī doma varētu nebūt patīkama. Taču rētu pozicionē zem bikini zonas, lai to varētu paslēpt apakšveļā, lielākoties rēta veidojas kā balta šaura svītriņa.

Pēc operācijas vismaz diennakts jāpavada stacionārā. Pirmo nedēļu ir pagrūti kustēties, jo jāstaigā salīkušai, – lai ādai neradītu lielu iestiepumu. Ja uznāk sāpes, tās var remdēt ar pretsāpju zālēm. Pēc divām nedēļām pašsajūta jau ir krietni labāka, pēc trim – itin normāla. Jālieto antibiotikas un aptuveni mēnesi jāvalkā speciāla kompresijas veļa.

Tām, kuras sporto, pie aktivitātēm vēlams atgriezties pēc pusotra mēneša. Jāpiebilst, ka izkustēties pat ir ieteicams, lai zem ādas atjaunotos muskuļu slānis. Par pilnu rehabilitācijas periodu uzskata gadu – šajā laikā atjaunojas zemādas audi.

Vēdera ādas nostiepšanas operācija nav šķērslis jaunai grūtniecībai, taču piesardzības nolūkā to iesaka plānot ne agrāk kā pēc diviem gadiem.

Rēta sliktāk dzīst, ja paciente smēķē, tāpēc šo ieradumu iesaka samazināt līdz minimumam vai pat atmest vismaz divas nedēļas pirms un divas pēc operācijas. Ja lieto antikoagulantus, arī tas uz laiku jāpārtrauc. Ilgāks atveseļošanās periods var būt hronisku slimību pacientēm. Ilgās narkozes dēļ operācijas veikšanai vajadzīga speciālista atļauja.