Jaunajā donoru pieņemšanas vietā Merķeļa ielā mēneša laikā asinis ziedojuši vairāk nekā 400 donori

Foto - Shutterstock

Jau aizritējis viens mēnesis, kopš Valsts asinsdonoru centrs (VADC) atvēris jauno Donoru pieņemšanas vietu Merķeļa ielā 11. Katru dienu asinis dodas ziedot vidēji 21 donors.

Jau vēstīts, ka 05.04. VADC donorus sāka pieņemt jaunās telpās Rīgas centrā. Viena mēneša laikā jaunajā donoru pieņemšanas vietās asinis ziedojuši 418 donori, kas vidēji ir 21 donors dienā. Šajā pašā laika periodā VADC Sēlpils ielā 9, neskaitot izbraukumus, asinis ziedojuši 548 donori.

“Uzskatām, ka donoru plūsma jaunajā Donoru pieņemšanas vietā ir ļoti laba un domājam, ka ar laiku tā palielināsies,” pauž VADC direktore Egita Pole. “Ņemot vērā, ka vieta ir pavisam jauna, nepieciešams laiks, lai cilvēki aprastu ar šo iespēju asinis ziedot pilsētas centrā. Četrsimt astoņpadsmit donoru ir ievērojams papildinājums asins krājumam, par ko viennozīmīgi esam gandarīti,” uzskata Pole.

Projektu uzsāka 2016. gada rudenī, lai veicinātu donoru aktivitāti un piesaistītu jaunus donorus, kā arī, lai gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ netiek nodrošināti izbraukumi, nodrošinātu pietiekamu donoru plūsmu un vienkāršotu pieejamību asins donoriem pilsētas centrā.

Stacionārā donoru pieņemšanas vieta donoru pieņemšanu nodrošina katru darba dienu: pirmdienās, ceturtdienās: no 08.00 līdz 18.30, otrdienās trešdienās: no 08.00 līdz 16.30, piektdienās: no 08.00 līdz 14.30.