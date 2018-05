Mēdz jokot, ka “lori” noslēguši līgumu ar ķīniešiem. Kā tīrīt ausis pareizi

Foto - Shutterstock

Dzirdēju, ka ausis kategoriski aizliegts tīrīt ar vates kociņiem. Vai tas ir tiesa? Kā tad lai to dara? Ina Raunā

“Ausis tīrīt ar vates kociņiem nedrīkst, jo tas veicina sēra korķu veidošanos. Mēdz jokot, ka mēs, lori, esam noslēguši līgumu ar ķīniešiem. Lai viņi masveidā ražo ausu tīrāmos kociņus – tad mums nekad neaptrūks pacientu, jo visi nāks skalot sēra korķus,” stāsta MFD veselības centra “Pārdaugava” ausu, kakla un deguna ārste Silva Rozenberga.

“Dziedzeri, kas ražo sēru, atrodas tikai auss ejas priekšējā daļā. Bakstot ausi ar vates kociņu, sēru iestumj dziļāk, kur pamazām veidojas sēra korķis. Tas apgrūtina skaņas novadīšanu, tāpēc pasliktinās dzirde.

Sērs ausīs ir vajadzīgs, jo tas pasargā ausis no iekaisuma. Senāk, kad vēl nebija pretvīrusu preparātu, tiklīdz sāka veidoties aukstumpumpa, ņēma no auss sēru un smērēja uz niezošās vietas. Ja to paspēja izdarīt laikus, ar šķidrumu pildītais pūslītis neizauga.

Vasarā, peldoties apšaubāmās vietās, kur ūdens kvalitāte nav zināma, ausīs var iekļūt infekcija – sēnes vai stafilokoki. Ja sērs no auss ejas ir rūpīgi iztīrīts, neaizsargātā āda iekaist, sāk sāpēt auss.

Grūti klājas tiem, kuriem no dabas ir ļoti šauras auss ejas. Mazgājoties vai peldoties ausī iekļūst ūdens pile, sērs uzbriest, un bieži vien ar to pietiek, lai auss būtu ciet. Diemžēl viņi pie ausu ārsta skalot sēra korķus ierodas vienu vai divas reizes gadā.

Taču jebkuram, mazgājot matus, vajadzētu turēt galvu uz leju un lūkot, lai ausīs neiekļūst ūdens. Pēc matu nosusināšanas mitro dvieli uzlikt uz rādītājpirksta un ar to iztīrīt auss gliemežnīcu. Ar to pilnīgi pietiek, līst dziļi ejā nevajag!”