Atzīmējot Eiropas Insulta dienu, aicina veikt bezmaksas risku mērījumus

Foto - Karīna Miezāja

Lai vērstu uzmanību insulta profilaksei un slimības postošajām sekām, ik gadu maija sākumā tiek atzīmēta Eiropas Insulta diena. Šogad par godu Eiropas Insulta dienai pacientu biedrība “ParSirdi.lv” un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Studentu pašpārvalde aicina uz pasākumu ar devīzi “Esi soli priekšā insultam!”, kas notiks 15. maijā plkst. 15.00-18.00 Latvijas Universitātes (LU) galvenās ēkas foajē, Raiņa bulvārī 19.

Pasākuma ietvaros no plkst. 15.00-17.00 iedzīvotājus konsultēs ārsts-kardioloģijas rezidents Daiņus Gilis, savukārt no plkst.15.00-18.00 ikvienam būs iespēja bez maksas noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu un pulsu. Tāpat pasākumā varēs saņemt konsultācijas par insulta riska faktoriem, simptomiem un profilaksi, kā arī rīcības plānu, kas jāievēro, ja gadījumā insulta simptomi ir pamanīti kādam tuviniekam. Pasākumā varēs uzzināt, kas notik organismā, kad ir paaugstināts holesterīna un cukura līmenis, un kā tieši tas ir saistīts ar insulta un citiem sirds asinsvadu slimību riskiem.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem ik gadu aptuveni 1,1 miljons* iedzīvotāju Eiropā piedzīvo insultu (t.sk, Latvijā ik gadu ap 10 000 cilvēku). Ņemot vērā to, ka pieaug insultu skaits arī gados jauniem cilvēkiem, kā arī to, ka sabiedrība noveco un palielinās gados vecu cilvēku skaits, kas pakļauti augstam insulta riskam, tiek lēsts, ka 2025. gadā jau 1,5 miljoni iedzīvotāji cietīs no insulta.

Pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja Inese Mauriņa: “Eiropas Insulta dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību šai postošai slimībai, kuru teju 80% gadījumu būtu iespējams novērst, ja vien cilvēki laicīgi pārbaudītu savu veselību un rīkotos. Arī Latvijā sabiedrība arvien noveco un palielinās to cilvēku skaits, kas pakļauti insulta riskam. Lai arī biežāk no insulta cieš cilvēki gados, tas var skart arī gados jaunus cilvēkus. Tāpēc vislabākais veids, kā sevi pasargāt un būt soli priekšā insultam, ir regulāri pārbaudīt insulta riska faktorus, tostarp, asinsspiedienu, pulsu, holesterīna un cukura līmeni asinīs, kā arī ievērot veselīgu dzīvesveidu. Eiropas Insulta dienā aicinām ikvienu izmantot iespēju bez maksas veikt risku mērījumus un saņemt speciālistu konsultācijas par to, kā sevi pasargāt no insulta un citām sirds un asinsvadu saslimšanām.”

Lai būtu soli priekšā insultam:

 asinsspiedienam miera stāvoklī ir jābūt zem 140/90 mmHg;

 pulsam miera stāvoklī ir jābūt ritmiskam un līdz 70 sitieniem minūtē;

 holesterīnam – vismaz zem 5,0 mmol/l, bet ar citiem riska faktoriem vēl zemākam;

 cukura līmenim asinīs (tukšā dūšā) ir jābūt 3,3 – 6 mmol/l;

 ikdienā daudz jākustās un jāēd veselīgs uzturs;

 jāatmet smēķēšana un jāsamazina alkohola patēriņš;

 jāizvairās no stresa.

Riska faktori, kurus nevar ietekmēt ir vecums un iedzimtība.