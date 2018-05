Kāpēc muskuļiem vajag tenisa bumbiņu? Palīdz pat galvassāpju gadījumā

Foto - Shutterstock

Lasītājs jautā: “Esmu manījusi vingrojumus ar tenisa bumbiņu (kad bumbiņa jānovieto zem kāda muskuļa un tas jāmasē). Kam tas paredzēts? Vai tā ir kāda jauna modes tendence vai arī tiešām tas ir efektīvi? Vai tas var palīdzēt pret ikru un galvas sāpēm?”

“Vingrojumi jeb pašmasāža ar bumbiņu noteikti nav jauna modes tendence, bet efektīvs muskuļu masāžas veids. To jau ilgstoši izmanto sportisti, kā arī rehabilitācijā. Tagad tas ir guvis plašāku popularitāti, jo varbūt cilvēki iedomājās – kāpēc gan to neizmantot ikvienam? Ja atnāk pie fizioterapeita ar savilktiem, saspringtiem muskuļiem, to atbrīvošana prasa ilgu laiku. Ja klients ir rūpējies par sevi un ikdienā cītīgi veicis pašmasāžu ar bumbiņu, tas pamatīgi atvieglo darbu ārstniecības personālam,” teic fitnesa studijas Vingrosev.lv fizioterapeite Indra Nadziņa.

“Mēdz izmantot gan tenisa bumbiņas, gan bumbiņas ar sariņiem (eža bumbiņas), gan putu veltņus (foam rollers – angļu val.). Tenisa bumbiņas un veltņi šajā ziņā ir efektīvāki, un tos parasti lieto sportisti vai cilvēki ar izteiktu un spēcīgu muskulatūru. Masāža ar tenisa bumbiņu varētu būt arī mazliet nepatīkamāka, jo vairāk iedarbojas uz muskuļu sistēmu.

Biroju darbiniekiem parasti iesaku eža bumbiņas, kuras var nopirkt ne tikai sporta, bet arī zooveikalos un bērnu preču veikalos. Tās sariņi iespiežas muskulī un veicina apasiņošanu un limfas atteci, kā arī atbrīvo muskuli. Masāža ar sariņiem ir arī lieliska profilakse pret celulītu.

Bumbiņu var novietot starp lāpstiņām, ķermeni atbalstīt pret sienu un veikt masējošas kustības.

Masāža noder arī nogurušām pēdām, lai tās atbrīvotu. Pēdu masāža var būt kā rehabilitācija nepareizas stājas gadījumā, kad vairāk ir noslogota kāda no pēdas velvēm. Masāžu veic uz plikas ādas, mainot vēlamo spiedienu un kustību.

Bumbiņa var līdzēt arī galvassāpju gadījumā – nostājas ar muguru pret sienu un novieto bumbiņu apkakles zonā, veic masējošas kustības. Līdzīgā veidā var bumbiņai uzgulties arī uz zemes.”